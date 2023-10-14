Судейство ждут фундаментальные реформы. Новые последствия скандала «Ливерпуля»

Пока что об изменениях говорят в Англии, но вопрос рассмотрит IFAB. Готовы слушать судей в прямом эфире?

В английском футболе грядут фундаментальные изменения. Причина — скандал в матче АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:1). Кратко напомним: вингер «красных» Луис Диас забил гол, но его отменили после консультаций c VAR. Арбитр Саймон Хупер не засчитал чистый мяч колумбийца. Это произошло из-за недопонимания судьи с VAR-ассистентом. Видеорефери Даррен Ингланд при просмотре повтора думал, что Хупер засчитал гол. Убедившись, что игрок «Тоттенхэма» находится ближе к воротам, чем Луис Диас, он передал арбитрам в поле, что проверка завершена. После матча главный судейский орган Англии PGMOL признал, что решение отменить гол Диаса было неправильным.

PGMOL организация, регулирующая работу судей в Англии «Признаём, что произошла серьёзная ошибка из-за человеческого фактора. Гол Луиса Диаса был отменён из-за офсайда, назначенного судейской бригадой. Это явная и очевидная ошибка. Забитый мяч должен был быть засчитан после просмотра VAR. Комитет проведёт полный обзор обстоятельств, которые привели к ошибке».

Клопп говорил о переигровке, но такой вариант даже не рассматривался. А вот о крупных реформах речь зашла.

Марк Буллингем, генеральный директор Футбольной ассоциации Англии (FA), в интервью The Guardian рассказал о грядущих изменениях. Вот ключевые из них:

VAR могут начать использовать для назначения штрафных и угловых;

переговоры арбитров и видеорефери собираются выводить в прямой эфир: судьи будут объяснять мотивы принятия решений.

Трансляция разговоров между судьями на поле и VAR в настоящее время запрещена футбольным законодательством. Но Буллингем, который также является директором совета Международной футбольной ассоциации (IFAB), имеющей право редактировать законы, сказал, что организация обсудила изменения.

«По этому поводу существует раскол между маркетологами и судьями. Наша точка зрения заключается в том, что прозрачность — это действительно хорошо, и мы хотим, чтобы фанаты получили максимальную открытость. Я думаю, что передача разговора в прямой эфир — вопрос времени. Большая прозрачность покажет, насколько сложна работа судьи. И это уже сработало в других видах спорта. Мы сделаем шаг в правильном направлении, если начнём объявлять решения и объяснять, почему они были приняты. Посмотрим, приведёт ли это к прогрессу», — рассказал Буллингем.

СУДЬИ АПЛ Фото: Justin Setterfield/Getty Images

IFAB также может пересмотреть пункт из протокола VAR, согласно которому видеоассистенты не имеют права пересмотреть решение после возобновления игры (в ином случае гол Диаса засчитали бы). Организация хочет, чтобы судьи могли вносить корректировки в случае явной ошибки и если с момента возобновления игры не произошло никаких существенных действий.

Буллингем рассказал и про изменения, касающиеся назначения угловых и штрафных. Сейчас VAR применяется при фиксации офсайда в голевых ситуациях, назначении пенальти, показе прямой красной карточки и рассмотрении правильности забитого гола.

«Думаю, нам очень не хотелось бы, чтобы игра останавливалась чаще, чем сейчас. Но это правильная дискуссия», — сказал Буллингем про изменения протокола, связанные с угловыми и штрафными.

ТАБЛО С МАТЧА «ТОТТЕНХЭМ» — «ЛИВЕРПУЛЬ» Фото: MARC ATKINS/GETTY IMAGES

Скандал в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» уже повлиял на английский футбол. Руководство судей стало оперативнее реагировать на скандальные эпизоды. PGMOL рассказала, как именно ошиблись судьи, уже через несколько часов после матча. А менее чем через три дня была опубликована аудиозапись переговоров судей на VAR. Ранее записи с матчей АПЛ не выкладывали настолько оперативно.

Также PGMOL официально объявила, что будет разработан новый протокол коммуникации между VAR и главным судьёй. А два главных виновника отменённого гола — Даррен Ингланд и Дэн Кук, сидевшие на VAR — были на время отстранены. Оба арбитра работали на матче чемпионата ОАЭ «Шарджа» — «Аль-Айн» за два дня до встречи «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» (за сутки до матча в Лондоне у арбитров был шестичасовой перелёт). PGMOL объявила, что пересмотрит политику допуска английских судей на матчи вне назначений ФИФА и УЕФА.

Вот так один эпизод запустил глобальные процессы в английском судействе. А возможно, и в мировом футболе.