«В интернете много вранья и слухов». Куда пропал молодой талант ЦСКА Карпов

Вадим Карпов стал самым молодым защитником в чемпионате России и запомнился дебютом за ЦСКА сразу же в Лиге Европы. Куда пропал молодой талант армейцев и как получилось, что в 21 защитник оказался во Второй лиге? Об этом он рассказал в интервью «Чемпионату».

Где сейчас Вадим Карпов

— Сейчас ты в «Уфе». После сезона в молодёжке рад снова заиграть на взрослом уровне?

— Очень рад вернуться во взрослый футбол. «Уфа» для меня – трамплин для возвращения на самый высокий уровень. Если бы у меня не было таких целей, меня бы тут и не было. Были и другие предложения, но моё развитие и фактор игрового времени стояли на первом плане. Понятно, что места в составе мне никто не обещал, – его можно заслужить только своим усердием. Если есть шанс, за него надо цепляться.

— Как появился вариант с «Уфой»?

— Клуб вышел на меня за два дня до закрытия трансферного окна, мы быстро обо всём договорились. До перехода я был знаком с некоторыми ребятами из команды, но ни с кем не общался и не советовался.

— Поделись первыми впечатлениями от команды. Ты дебютировал в ярком кубковом матче с «Торпедо».

— Впечатления самые положительные. Нравится город. У команды хороший стадион, хоть и поле синтетическое. Для меня это не проблема, потому что в молодёжке часто приходится играть на синтетике. Здесь есть все условия, чтобы играть и развиваться как футболист, к чему я и стремлюсь.

«Если буду нужен ЦСКА, всегда готов вернуться. Я двери не закрывал»

Вадим Карпов в «Уфе» Фото: fcufa.pro

— Уже успел ощутить разницу между Второй лигой и РПЛ?

— Я сыграл всего один полный матч с «Торпедо» в Кубке России, у меня ещё не сложилось цельной картины, да и с неожиданными сложностями пока не столкнулся. Мне нужно как можно скорее влиться в команду и быстро обрабатывать информацию, которую доносит тренерский штаб.

— Какие сейчас у команды цели? «Уфа» способна вернуться в РПЛ?

— Команда и лично я ставим перед собой самые высокие цели. Такой большой клуб, как «Уфа», должен играть в Премьер-Лиге. Сейчас собралась хорошая команда, которая способна вернуться на прежний уровень. Никогда не говори никогда. Считаю, всё возможно.

— Если бы не предложение «Уфы», ты бы снова остался в молодёжке ЦСКА?

— Сложный вопрос. Точно пришлось бы хорошо подумать.

— Вариант оставить тебя в ЦСКА даже не рассматривали?

— Не знаю. Мне тяжело говорить о том, что от меня не зависит. Это дело клуба, а я просто выполняю условия контракта. Никаких обид у меня нет. Надо работать, расти и двигаться дальше.

— Дорога в ЦСКА для тебя закрыта?

— Если буду нужен, всегда готов вернуться. Я двери не закрывал. Сейчас я рад, что переход в «Уфу» состоялся.

— Многие талантливые игроки, которые проходят через низшие лиги, просто теряются или заканчивают. В чём ищешь мотивацию?

— У меня самая главная мотивация – это играть. Что ещё футболисту нужно? Есть большое желание проявить себя в «Уфе». Я в себе чувствую запредельную мотивацию. Честно, даже не заостряю внимание на том, что клуб находится во Второй лиге. В дальнейшем буду отталкиваться от ситуации и предложений. Хочется вернуться на тот уровень, что и был. А может, и выше. Цели только такие.

— Уже столкнулся с трэшовыми реалиями Второй лиги? Ваня Олейников рассказывал, что в душевой шла холодная вода, а окна выходили на улицу с прохожими.

— Пока, слава богу, нет, ха-ха. Хочется надеяться, что и не придётся. Понятно, что никому не хотелось бы попадать в такие условия, поэтому надо много работать и играть хорошо, чтобы с трэшем не сталкиваться.

― Каково человеку, который играл в Лиге Европы и был основным защитником топ-клуба РПЛ, в 21 год играть во втором дивизионе? Депрессии были?

— Ключевое, что мне только 21. Кто-то в этом возрасте только начинает, а у меня уже есть багаж опыта. Да, было нелегко: был неудачный опыт в «Текстильщике», травмы, но прямо уж депрессий не было. Сейчас у меня отличный настрой: всё хорошо и в физическом, и в моральном плане.

Как он стал самым молодым защитником РПЛ

— Вернёмся в 2019 год. Ты дебютировал в Лиге Европы в матче с «Лудогорцем» и сразу провёл на поле 90 минут, хотя ни разу не выходил даже на замену. Колбасило?

— Первые минут десять на поле было сильное волнение. Потом напряжение спало: меня поддержали ребята, тем более в первом тайме мы вели в счёте. До матча я старался излишне не думать, да и времени на это особо не было. Всё произошло довольно внезапно: в самолёте ко мне подошёл Виктор Михайлович и сказал, что буду играть.

Марио Фернандес и Вадим Карпов Фото: pfc-cska.com

«Если бы мы выиграли тот матч, хейта бы не было»

— Вспомни свои эмоции после матча.

— Наверное, тогда преобладали всё-таки негативные эмоции. Расстроился, конечно, что у меня такой дебют, порадоваться не удалось.

— Мнения болельщиков тогда разделились: одни поддерживали, другие — хейтили в комментариях. Отвечал кому-то?

— Даже не хотелось. У всех своё мнение. Нужно понимать, что тогда я вышел на свой первый матч за основную команду. Если бы мы выиграли тот матч, хейта бы не было. Ошибки могли быть – это нормально. Кто-то это понимал, а кто-то – нет, ничего страшного. Если отвечать, какой в этом смысл? Ответишь одному, второму, третьему, – ничем хорошим это не закончится в любом случае. Главное для игрока – мнение тренера. Это то, к чему действительно нужно прислушиваться.

— Льстило, что в матче с «Краснодаром» стал самым молодым защитником Премьер-Лиги?

— Была радость у семьи, у меня самого. Классно, что получился такой дебют в РПЛ, тем более после неудачного матча в Лиге Европы. Хорошо, что удалось себя проявить и реабилитироваться перед болельщиками, командой.

— В тот сезон в Лиге Европы ты не сыграл только в одном матче с «Эспаньолом». Как переносил разницу в нагрузках на молодёжном и взрослом уровнях?

— Легко не было, но нагрузки переносил абсолютно нормально. Помогало некое чувство эйфории от того, что мне дали такой шанс. Тем более с основой я провёл полноценные летние сборы, успел вкатиться и привыкнуть. Если ты тренируешься с классными игроками, всегда равняешься на них, пытаешься соответствовать. Разницу в уровне я почувствовал, когда получил травму. Тяжело возвращаться в строй почти с нуля в ту интенсивность и нагрузки.

Виктор Гончаренко, Игорь Дивеев и Вадим Карпов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Гончаренко – топ-тренер?

— Для меня – однозначно да. Гончаренко – главный тренер во взрослой карьере, он открыл для меня взрослый футбол. Крутость Виктора Михайловича в том, что он постоянно общается с футболистами, подсказывает, детально разбирает ошибки. После каждого матча он подходил и объяснял нюансы, которые ему не нравились, говорил, как можно эти моменты исправить.

— Виктор Михайлович отмечал в тебе умение трезво оценить ситуацию и хорошо вступать в отбор. В чём видишь свои сильные качества?

— Я бы отметил верховые единоборства и умение играть двумя ногами. Раньше было развитие атаки, но сейчас не знаю, как у меня с этим компонентом. Посмотрим, ха-ха.

— Расскажи, как научился играть двумя ногами.

— Развивал с детства, всегда подтягивал слабую ногу. С отцом уделяли нерабочей ноге много внимания: он дополнительно возил меня к тренеру, который развивал левую ногу и владение мячом. Когда на тренировках говорили играть только слабой ногой, для меня не было разницы – левой или правой. Сейчас продолжаю над этим работать.

Карпов реально не знает Вагнера Лава?

― Про дедовщину от ветеранов ЦСКА ходят разные разговоры. Тебя она коснулась?

— Не согласен с разговорами, что мне излишне доставалось от старших. В команде все друг с другом шутили. В любом коллективе кого-то пытаются подстебать. Не было такого, что ребята переходили какие-то границы дозволенного, говорили то, что нельзя, и шутили исключительно в мой адрес.

«Я не понимал тех шуток. Всю историю перевернули»

— Березуцкий рассказывал в «Коммент.Шоу», что говорил тебе: «Карпов, ты же говно. Всё равно насрёшь». Понятно, что шутка. Но разве не обидно?

— Я такого в свой адрес не слышал, а «Коммент.Шоу», если честно, не смотрю. Такие шутки мимо я бы не пропустил, запомнил бы точно.

Вадим Карпов, Игорь Акинфеев и Марио Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вспомни ваш диалог с Игорем Акинфеевым про Карвальо и Вагнера. Долго травили после этой истории?

— Я не понимал тех шуток. Всю историю перевернули. Мы сидели с Игорем на стадионе перед игрой, и он спросил: «Карвальо знаешь?». Я ответил, что нет. «А Вагнера знаешь?». — «Знаю». А перевернули так, что я никого не знаю. Да, на тот момент я и правда не знал Карвальо. Но считаю, что в этом ничего такого нет.

Что пошло не так?

— При приходе Олича ты снова поверил, что будешь основным?

— С Оличем я провёл в основном составе, наверное, два матча. Я сломал нос, вернулся и снова получил травму. Как после этого я мог думать, что буду основным? Никто не гарантирует тебе место в составе. Рассчитывал, что, когда вернусь, мне дадут время восстановиться и бороться за место в составе.

— Его отставка сильно повлияла на твои перспективы в ЦСКА?

— Наверное, да. Считаю, Олич верил в меня как в молодого игрока. Каждому футболисту важно найти своего тренера, который будет тебе доверять. Личное общение очень важно. У Гончаренко и Олича был схожий подход к игрокам: они много общались, объясняли ошибки. Для меня при смене тренера почти ничего и не поменялось. Олич объяснял какие-то детали по тактике, но схема игры оставалось той же, – я понимал все требования.

— В какой момент и что пошло не так?

— На самом деле, пока нет осознания, почему так получилось. Назвал бы ключевым моментом травму в 2021 году. Я не стал играть хуже. Просто мне нужно было время восстановиться, прийти в себя и войти в тренировочный ритм после повреждения. Чувствовал ли я себя слабее? Нет.

— Ты чувствовал обиду или несправедливость? Или всё было заслуженно?

— Тут 50 на 50. Немного обидно, что вышло вот так. Может быть, в какой-то мере и заслуженно. Никто не будет ставить неготового игрока в состав. В ЦСКА сразу решили отдать меня в аренду. Что я мог сделать?

«Серьёзных косяков с дисциплиной у меня не было»

— Тебя отмечали как одного из самых перспективных защитников, а сейчас говорят, что ты загубил свой талант. Обидно такое слышать?

— С того времени, как начинал играть, я не читаю прессу. Понял, что мне не особо интересно про себя что-то читать, неважно, хорошее это или плохое. Как и говорил, для меня самое важное – это мнение тренерского штаба. Что говорят люди в комментариях или эксперты в СМИ, меня мало волнует.

— Хомуха в одном из интервью говорил, что ты потерялся, потому что словил звёздную болезнь, подумал, что всего достиг. Что можешь на это ответить?

— Может, со стороны виднее… Никакой звёздной болезни не было. Всё было, как и всегда: я не снижал к себе требований и усердно работал на тренировках. В интернете много вранья и слухов. Кто-то читает это и верит. Мне важно мнение тренера команды, в которой я нахожусь на данный момент. Отвечать и что-то доказывать я не вижу смысла.

— Говорили, что у тебя были серьёзные проблемы с дисциплиной.

— Не знаю, откуда берутся все эти слухи. На тренировки я не опаздывал, их не пропускал, первым не уезжал. Да, я молод. Возможно, где-то у меня не хватало более профессионального подхода к делу. Я мог бы уделять больше времени своей физической форме и восстановлению, оставаться работать в зале и после тренировок. Серьёзных косяков с дисциплиной с моей стороны не было.

— Головин стримит Dota 2 на Twitch. Ты сейчас играешь в компьютерные игры?

— В данный момент нет. Раньше я и правда много играл вместе с ребятами. Сейчас у меня нет возможности, потому что стараюсь уделять больше времени себе. Не считаю, что компьютерные игры отвлекают, просто надо знать меру: когда можно час-два уделить, а когда – не стоит. Может, сейчас я повзрослел, более профессионально отношусь к футболу и работаю над собой.

— Как получилось, что в прошлом сезоне ты не нашёл команду во взрослом футболе и остался играть за молодёжку ЦСКА?

— Были предложения, но в них не видели для меня прогресса. Дело не только в деньгах. Я готов сильно упасть по зарплате. Но если я не вижу для себя развития, не вижу смысла, чтобы просто уйти куда-то ради галочки.

— Прошлый сезон — потерянное время? Что он тебе дал?

— Я был в ЦСКА, хоть и находился в молодёжке. Находясь в таком большом клубе, ты всегда хочешь бороться за самые высокие места. В «Текстильщике» у меня тоже были травмы и болезни, я пропустил концовку чемпионата. Сезон в молодёжке помог мне прийти в форму, подтянуть свои навыки. Не считаю, что я потерял время. Возможно, я окреп морально и теперь готов показывать свои лучшие качества.

— Тебя звали на просмотр в «СКА-Хабаровск». Почему не срослось?

— На момент, когда я приехал, сказали, что команде нужен готовый игрок, который поможет выйти из трудного положения. Начиналась вторая часть сезона, в которой результат нужен был здесь и сейчас. Решили, что я молодой и недостаточно опытный.

Что дальше?

— Медиафутболом интересуешься? Не было мысли попробовать себя там?

— Не особо слежу за тем, что там происходит. Мысли попробовать себя в Медиалиге не было. Я ещё не так стар и не потерял веру в себя.

«Мечтаю попасть в Европу»

― Что нужно сделать, чтобы вернуться на прежний уровень?

— Всё просто: играть и много работать. Сейчас мне очень важно игровое время и игровой опыт, чтобы освоиться и показывать себя. Каждый футболист хочет играть на самом высоком уровне и побеждать. Я к этому стремлюсь. Пока план такой (улыбается).

― Ты говорил, что мечта — играть в АПЛ. Реально веришь в это?

— Почему нет? Мне всего 21 год! Всё возможно. Всё зависит от меня, от того, как я буду себя проявлять, и я это понимаю. Может, не АПЛ, а Европа – сейчас мечтаю попасть туда.

— Главный вывод, к которому пришёл за этот отрезок карьеры?

— В нашем деле все мелочи важны. Моральное состояние настолько же важно, как и физическое. Эти два компонента должны быть на одном уровне, только так ты будешь развиваться и прибавлять. Чтобы хорошо играть, всё должно быть на высоком уровне — в ментальном, физическом и техническом плане.