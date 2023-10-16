Глэйзеры из жадности отказали шейху Джассиму. А он был готов полностью выкупить «МЮ»!

Продажа «Манчестер Юнайтед» изрядно затянулась: Глэйзеры объявили конкурс на акции клуба ещё в прошлом ноябре, и все 11 месяцев за них шла борьба, сопровождаемая пиар-кампаниями, протестами болельщиков и повышением ставок со стороны нынешних владельцев. За «МЮ» бились два гиганта: Nine Two Foundation шейха Джассима ибн Хамада Аль Тани и нефтехимическая империя INEOS Джима Рэтклиффа.

Сейчас эта сага как никогда близка к завершению. Но её финал вряд ли устроит болельщиков «Юнайтед»: как сообщает The Athletic, будет продана только миноритарная доля, и получит её Рэтклифф.

Катарский шейх хотел полностью выкупить клуб. Но в итоге вышел из гонки из-за жадных запросов Глэйзеров

В ноябре, ровно в тот же день, когда «МЮ» расстался с Криштиану Роналду, семья Глэйзеров объявила, что будет рассматривать «стратегические альтернативы» для дальнейшего развития клуба: от привлечения инвестиций до полной продажи активов. Правда, была сделана оговорка, что нет никаких гарантий, что всё в итоге приведёт к какой-либо сделке.

Процессом подбора кандидатов занялся инвестиционный банк Rain Group, у которого к тому моменту уже был опыт по подбору инвесторов для английских клубов: весной 2022 года американская компания нашла нового владельца для «Челси». Инвестиционный банк установил цену за клуб в размере от £ 6 млрд до £ 7 млрд, и Глэйзеры стали отталкиваться именно от этого ценника, хотя эксперты не давали за «МЮ» больше £ 4 млрд.

Семья Глэйзеров объявила, что будет рассматривать «стратегические альтернативы» для дальнейшего развития клуба Фото: John Peters/Getty Images

Первым о желании купить клуб заявил бизнесмен Джим Рэтклифф, который, помимо INEOS, владеет целым портфелем спортивных активов: «Лозанной», «Ниццей», велосипедной командой Ineos Grenadiers и третьей командой Формулы-1 «Мерседес». Вторым кандидатом стал катарский шейх Джассим, сын бывшего премьер-министра Катара и председатель Qatar Islamic Bank (QIB). Стороны подали заявки, а потом ждали, пока их рассмотрят.

В конце апреля им дали возможность улучшить предложения, но глобально они остались теми же: шейх хотел 100% акций, а Рэтклифф предлагал сделку, при которой он бы получил контрольный пакет, оставив семью Глэйзеров миноритарными акционерами. При этом она бы всё равно сохранила контроль над клубом из-за схемы владения акциями: при размещении на бирже Глэйзеры вставили пункт в соглашение, согласно которому акции класса В могут принадлежать только самой семье.

У одной бумаги этого класса есть 10 голосов, тогда как у бумаг класса А – всего один. Но если какая-либо из акций класса B продается Глэйзерами не членам их семьи, то она конвертируется в акцию класса А — то есть обесценивается, потому что сразу начинает иметь в 10 раз меньше веса.

Ситуация сейчас Акции Голоса Класс А (на бирже) 54 537 360 54 537 360 Класс А у Глэйзеров 2 383 360 2 383 360 Третьи лица 52 153 000 52 153 000 Класс В (на бирже) 110 127 613 1 101 276 130 Класс В у Глэйзеров 112 510 000 1 125 100 000 Доля Глэйзеров 68,3% 95,5%

Именно по этой причине полная продажа клуба, как хотел шейх, была бы довольно сложным процессом. Оставшаяся часть акций распределена между различными владельцами, поэтому для того, чтобы полностью выкупить «МЮ», мало выкупить пакет Глэйзеров – нужно убедить остальных продать свои доли.

Владелец Доля Количество акций Lindsell Train Ltd. 20,85% 11 018 676 Ariel Investments LLC 16,00% 8 454 466 Massachusetts Financial Services ... 6,49% 3 428 274 Marathon Asset Management Ltd. 4,47% 2 362 700 Millennium Management LLC 2,85% 1 505 762 Harvey Partners LLC 2,66% 1 405 000 Antara Capital LP 2,41% 1 276 000 Alyeska Investment Group LP 2,35% 1 244 157 Senvest Management LLC 2,25% 1 186 663 Pinnacle Associates Ltd. 2,11% 1 114 129

Некоторые из этих инвесторов остались недовольны развитием событий, но дело не в шейхе – их не устроило предложение Рэтклиффа. The Athletic писал, что миноритарии даже угрожали судебным иском, потому что их акции упадут в цене, так как Рэтклифф не собирался выкупать их доли сразу же. Бизнесмену пришлось пересмотреть своё предложение, и он снизил его до покупки 25% акций за £ 1,3 млрд с возможностью последующего увеличения своей доли до контрольного пакета.

Бизнесмен Джим Рэтклифф Фото: Eric Alonso/Getty Images

Шейх же был готов заплатить максимум £ 5 млрд, хотя клуб на фондовом рынке оценивается примерно в £ 2,7 млрд. Также катарец готов был погасить долги и вложиться в строительство стадиона. Это было пятое улучшение предложения со стороны Джассима, но оно в очередной раз не устроило Глэйзеров, которые хотят получить за клуб порядка £ 6 млрд – поэтому он принял решение выйти из гонки.

Американских владельцев такой расклад очень даже устраивает: ставка Рэтклиффа за меньшее количество акций получается выше, чем ставка шейха за 100%, плюс Глэйзеры сохранят контроль над активом. Джассим же требовал за клуб, обременённый долгами и с нуждающейся в реконструкции инфраструктурой, разумной цены – поэтому он в этой гонке и проиграл.

Рэтклифф хочет быть главным. А потом и вовсе поглотить клуб

Рэтклифф требует вместе с 25-процентной долей одного – контроля над спортивными решениями. Он щедро платит, поэтому хочет и такой же щедрости со стороны Глэйзеров. Бизнесмен прекрасно понимает: главное в функционировании футбольного клуба – это его результаты. Если Джим сейчас возьмёт контроль над трансферами, а также над другими важными спортивными вопросами, то уже будет считаться, по сути, главным в управлении.

При этом компания INEOS, которой владеет Рэтклифф, рассчитывает получить полный контроль над «МЮ» к 2026 году. Этот факт мог бы как-то успокоить фанатов, но при таком раскладе Глэйзеры всё ещё будут иметь решающее право голоса, поэтому глобально сделка мало что может изменить. Болельщики, которые годами выгоняют американцев из клуба, именно поэтому выходили на протесты с требованием продажи 100% акций, соглашаясь даже на катарского шейха, несмотря на все вопросы, связанные с правами человека.

Пока вопросов по сделке больше, чем ответов. Непонятно, что будет с инфраструктурой, долгами, а также с руководством. Гари Невилл беспокоится вместе с болельщиками, поэтому изложил список своих вопросов у себя в соцсетях:

Как будет выглядеть распределение средств? Все ли деньги будут выводиться из клуба? Кто из Глэйзеров уйдёт или же это просто уменьшение концентрации семьи в клубе? Как это повлияет на остальных акционеров? Останется ли исполнительная власть прежней? Будет ли спортивная составляющая главенствовать над тренером? Кто в совете директоров будет осуществлять спортивный контроль? Есть ли в сделках, которые вы собираетесь совершать как миноритарный акционер, положение о влиянии семьи Глэйзеров на них? У нас много кредитов и долгов. Как эта сделка изменит структуру капитала и финансовые проблемы клуба? Есть ли у клуба дополнительные долги? Будут ли погашены долги? Как эта сделка повлияет на состав совета директоров? Как миноритарный акционер влияет на негатив внутри всей организации? «Олд Траффорд» нуждается в значительной реконструкции. Как данная сделка решает эту проблему? Позволит ли эта сделка улучшить тренировочную базу до требуемого уровня? Прилегающие к «Олд Траффорд» территории нуждаются в инвестициях. Окажет ли эта сделка положительное влияние на этот вопрос или же оставит его нерешённым? Как миноритарный акционер может остановить культурный упадок всей организации, если люди, которые контролировали этот упадок, по-прежнему владеют контрольным пакетом акций?

Как вам? Есть большие сомнения, что на эти вопросы ответят даже Невиллу. Глэйзеры уже сходят с ума от своей жадности, поэтому всё вышеуказанное заботят их, вероятно, меньше, чем возможность получить как можно денег.