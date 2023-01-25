«Разве это стоит грязных денег?» Фавориту на покупку «МЮ» мешает необычный протест

В ноябре семья Глэйзеров объявила, что будет рассматривать «стратегические альтернативы» для дальнейшего развития клуба: начиная с привлечения инвестиций и заканчивая полной продажей активов «МЮ». Второй вариант наиболее вероятен – владельцы ранее уже расстались с частью акций, чтобы улучшить финансовое положение клуба. Кроме того, за столько лет управления Глэйзерам так и не удалось заслужить любовь болельщиков: когда было объявлено о «поиске новых инвестиций», фанаты выпустили открытое письмо к семье, в котором заявили, что время перемен действительно настало. И это не просто какие-то альтернативы, а смена владельцев.

«Вы заработали огромные деньги на «Манчестер Юнайтед», – обратились болельщики к Глэйзерам. – Сотни миллионов фунтов стерлингов без единого пенни инвестиций. Какую бы коммерческую цель вы ни преследовали в 2005 году, мы подозреваем, что вы её достигли.

Итак, теперь вы можете сделать две вещи: во-первых, отдать предпочтение интересам «Манчестер Юнайтед» над финансовыми интересами будущих акционеров. Наш клуб в данный момент больше, чем когда-либо, нуждается в правильном владении, и это должно быть приоритетом, а не самая высокая цена и самая высокая прибыль для вас. Во-вторых, мы просим вас решать всё быстро. В футболе любой перерыв или неуверенность губительны. Если вы решили продать, мы призываем вас сделать это быстро, чтобы клуб мог двигаться дальше без каких-либо задержек».

Протесты против Глэйзеров Фото: Julian Finney/Getty Images

Процессом подбора кандидатов занимается та же компания, что искала инвестора для «Челси»

The Athletic сообщал, что управление заявками взял на себя инвестиционный банк Rain Group, у которого уже есть опыт по поиску инвесторов для английских клубов. Прошлой весной американская компания искала нового владельца для «Челси». В идеале Rain Group хочет определиться с кандидатом в первом квартале этого года, но это очень условный срок – всё будет зависеть от процесса.

Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр считает, что Глэйзеры не будут дешевить: после того как Тодд Боули заплатил несколько миллиардов за «Челси», футбольный мир понял, как высоко оцениваются клубы АПЛ. Ожидается, что торги будут идти в диапазоне £ 4-4,5 млрд при максимальном повышении до £ 5 млрд, хотя инвестиционный банк установил цену за клуб в размере от £ 6 млрд до £ 7 млрд.

Глэйзеры не будут дешевить Фото: Mike Egerton/Getty Images

Тем не менее Football Benchmark в середине декабря опубликовал обширный отчёт, в котором оценил реальную стоимость клуба. Разрыв между их данными и теми, что упоминаются в СМИ, колоссальный. Нынешний состав «МЮ» оценивается в £ 770 млн, бренд клуба – в £ 1,09 млрд, но у «Юнайтед» есть стадион, который требует реновации, а также тренировочная база, тоже изрядно устаревшая. FB, принимая во внимание эти факторы, считает, что совокупная стоимость всех активов всё ещё значительно ниже предполагаемой цены сделки. По состоянию на январь 2022 года (последний раз, когда проводилась оценка), «МЮ» оценивается в £ 2,4 млрд, уступая только «Реалу» (£ 2,7 млрд).

Потенциальные инвесторы будут отталкиваться в том числе и от финансовых показателей клуба. В прошлом сезоне операционные расходы «МЮ» достигли самого высокого за всю историю значения в £ 543 млн – это на 14% больше, чем в допандемийный сезон-2018/2019. За последние три сезона убытки «МЮ» составили £ 230,9 млн, а чистый финансовый долг вырос до £ 519,3 млн – в сезоне-2018/2019 этот показатель равнялся £ 204 млн.

Единственный, кто уже заявил о желании купить клуб, – миллиардер Джим Рэтклифф. Он ранее пытался приобрести «Челси»

«У меня всегда было такое мнение, что Лондон и Великобритания находятся в самом центре футбольного мира — именно там сосредоточена бóльшая часть футбольных денег, и, конечно же, мы добились больших успехов как страна в мире футбола», — говорил Рэтклифф, когда вступил в борьбу за «Челси». Для него это была уже вторая попытка приобрести клуб АПЛ – до этого он проявлял интерес к «Ньюкаслу», но не смог составить конкуренцию арабским инвесторам. При этом миллиардер всегда был болельщиком «Манчестер Юнайтед» – просто до прошлой осени приобрести любимый клуб возможности не было.

Миллиардер Джим Рэтклифф Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

«Я всю жизнь являюсь фанатом «Манчестер Юнайтед». Я был на самой невероятной игре в 1999 году в Барселоне. Это глубоко запечатлелось в моей памяти», — сказал Рэтклифф Financial Times в октябре 2022 года, когда только пошли разговоры о продаже клуба Глэйзерами. На прошлой неделе его компания Ineos объявила, что официально включается в борьбу за «МЮ».

Рэтклифф – миллиардер «из народа»: его семья была настолько бедной, что жила в муниципальном жилье, которое предоставляется всем жителям Великобритании, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума. В школе он учился плохо, потому что либо играл в футбол, либо подрабатывал, мечтая при этом однажды стать миллионером. Он закончил университет по химической специальности, после чего работал в нескольких крупных компаниях, пока в 45 лет не создал свой бизнес – компанию Ineos.

Его экспансия в спорт началась уже давно: сперва он купил швейцарскую «Лозанну». С ней на первых этапах всё сложилось не лучшим образом – в первый же сезон команда вылетела из Суперлиги. Руководители Ineos Sport признавались, что наделали немало ошибок, которые им пришлось потом самим же разгребать. В итоге Рэтклифф лично искал специалистов по Европе, которые могли бы исправить ситуацию, но даже так получилось не очень – «Лозанна» вернулась, но в прошлом сезоне снова вылетела. В 2019-м Рэтклифф купил «Ниццу», и там дела идут лучше: пусть клуб и не участвует в еврокубках, но он финансово стабилен и ни разу за это время не вылетел.

Джим Рэтклифф Фото: Steven Paston/Getty Images

На этом активы спортивного портфеля не заканчиваются: Рэтклиффу принадлежит велосипедная команда Ineos Grenadiers и треть команды Формулы-1 «Мерседес».

Помимо интереса Рэтклиффа, ожидаются заявки с Ближнего Востока, из Азии и США. Аврам Глэйзер, по сообщениям СМИ, разговаривал с потенциальными инвесторами в Катаре во время чемпионата мира по футболу, но официальный процесс по рассмотрению заявок начнётся в ближайший месяц.

Рэтклиффу уже пытаются помешать. «Гринпис» против поглощения

Международная неправительственная экологическая организация заявила The Mirror, что выступает против поглощения «Манчестер Юнайтед» компанией Рэтклиффа. Ineos – четвёртая по величине химическая компания в мире, которая в том числе занимается производством горюче-смазочных и строительных материалов, упаковки для пищевых продуктов, пластмассы, различных кислот и полистирола. Рэтклифф, который активно инвестирует в спорт, не раз обвинялся в «зелёном отмывании», то есть попытке поправить имидж компании-загрязнителя окружающей среды через «благие дела» в спортивной сфере. Активисты не смогли пройти мимо новости о возможном поглощении компанией миллиардера «МЮ»: в британском подразделении «Гринпис» заявили, что сделка станет ударом по имиджу клуба, потому что деньги Ineos – «грязные».

«Принятие этого предложения было бы ужасным шагом для «Манчестер Юнайтед», – говорится в заявлении организации. – Нефтехимический гигант — это всего лишь ещё одна компания, которая пытается использовать популярный вид спорта, чтобы отвлечь внимание от своего разрушительного для климата бизнеса. Клуб действительно должен задаться вопросом: запятнание их имиджа и откровенное спортивное отмывание – это разве стоит тех грязных денег, которые они получат?»

Это уже не первый раз, когда «Гринпис» высказывается про Ineos: когда компания заключила спонсорское соглашение со сборной Новой Зеландии по регби, организация назвала сделку «незаконной».

«В разгар климатического кризиса неприятно видеть, как NZ Rugby подписывает спонсорское соглашение с конгломератом, который несёт ответственность за то, что мы всё глубже погружаемся в климатический кризис и загрязняем океаны. Нефтяные компании знают, что их время уходит, потому что мир отказывается от ископаемого топлива и пластика. Они отчаянно пытаются ассоциировать себя с популярными брендами, такими как All Blacks, и с добрым именем Новой Зеландии, но мы не должны позволить, чтобы это сошло им с рук».

Тогда была запущена петиция, чтобы сборная по регби отказалась от сделки с Ineos, но это так ни к чему и не привело – компания до сих пор является одним из крупнейших спонсоров команды.