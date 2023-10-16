В Испании найдён мёртвым молодой футболист. Его искали четыре дня

На прошлой неделе в Испании пропал 18-летний футболист молодёжки «Кордовы» Альваро Прието. Его искали с 12 октября и сегодня наконец нашли — к сожалению, уже мёртвым.

За день до пропажи, 11 октября, Прието отправился на вечеринку с друзьями в Севилью, где они пошли в известный ночной клуб, расположенный в восточной части города. После этого он должен был вернуться в Кордову, поэтому направился на железнодорожную станцию. В 7:22 утра он отправил сообщение маме: «Я иду на остановку».

И после этого перестал отвечать.

АЛЬВАРО ПРИЕТО Фото: из личного архива Альваро Прието

Тревогу забила мама: она чувствовала, что у Альваро не просто разрядился телефон и поэтому он не отвечает, а что он пропал. Женщина обратилась в полицию. Сообщения о пропаже Прието оперативно распространили в социальных сетях с указанием его примет: рост 1,8 м, одет в зелёную рубашку и бежевые брюки. Всех, кто видел человека, похожего на Альваро, просили сразу же сообщать в полицию, и за первые дни поисков со всей страны поступило около 500 звонков. Поиски вели военнослужащие Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME) с собаками вокруг станции Санта-Хуста, с которой Прието должен был уехать. Он планировал сесть на поезд в 7:35 утра, но в итоге на него опоздал, о чём успел написать своему другу.

Как стало известно El Confidencial, Альваро попытался сесть на другой поезд без билета, но его заметили сотрудники станции и выдворили. Непонятно, почему он решил побежать за поездом вместо того, чтобы взять такси, явно более быстрый вариант. Выдвигались разные версии: либо он не смог поймать машину, либо у него разрядился телефон, поэтому он не смог ничего заказать, либо же у него не осталось денег ни на новый билет, ни на такси. На последних кадрах с камер наблюдения видно, как Прието направился от вокзала в сторону Канзас-Сити-авеню. Что произошло дальше — неизвестно. Решил ли он добраться до дома автостопом, встретиться с друзьями или же пойти домой пешком? Мама Альваро предполагала, что произошёл несчастный случай или же он сел не в ту машину.

Поиски молодого человека возобновили в понедельник утром. Днём журналист телеканала TVE, который работал на месте происшествия со съёмочной группой, заметил, что между вагонами двух поездов торчали светлые брюки и кроссовки. Канал тут же дал кадры с места в программе Mañaneros, предполагая, что это может быть тело пропавшего Прието. За что его подвергли массовой критике: к тому моменту никто из официальных органов, участвовавших в поиске, не объявил, что Альваро был найден мёртвым.

После того как на место прибыли члены поисковой группы, территория была оцеплена и началась операция по извлечению тела из-под вагонов. Позднее «Кордова» выступила с заявлением, что Прието всё же был найден мёртвым.

Место гибели Фото: Getty Images

По данным Renfe, поезд, под которым обнаружили тело пропавшего молодого человека, не передвигался с 24 августа, так как был повреждён. Его не проверяли, он не проходил техническое обслуживание, всё это время находясь на боковом пути от Центра технического обслуживания Санта-Хуста. А в этот понедельник поезд совершал манёвр без пассажиров. Железнодорожная компания заявила, что будет сотрудничать с полицией в расследовании этого дела.

Что именно случилось с молодым футболистом, пока остаётся загадкой. Если он ушёл со станции, то как в итоге оказался между вагонами поезда, который к тому же всё это время был сломан?