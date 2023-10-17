Побывали на матче сборной России с Кенией. Попасть на игру оказалось не так просто

Почему именно Турция? Вопрос, которым задавались не только журналисты, но и игроки сборной с главным тренером в придачу. На предматчевой пресс-конференции Валерий Карпин предположил, что связано это с логистикой. Рассматривали варианты в Катаре и Дубае, но из-за жары решили, что лучше будет сыграть в Турции. Действительно, в Анталии погода приятная для футбола: нет жары, от которой все спасались в Египте.

Перед матчем удалось пообщаться с местными жителями и удивиться: многие знают, что сборная России тренируется в Белеке и готовится к игре. Да и в целом население следит за российскими командами, смотрит матчи. Знают даже, что одну из наших сборных УЕФА недавно допустил до международных матчей (к сожалению, решение уже откатили). Некоторые даже расстроились, когда я сказала, что удивлена. «Нет, вы что! Мы всё знаем о вашей сборной. Даже по телевизору иногда показывают новости», — ответил на мой вопрос владелец кафе.

Обычному болельщику не так легко было попасть на матч — свободного входа не предполагалось, а допуск осуществлялся по заранее сформированным спискам. При этом фанатов на трибунах было достаточно: порядка 1200 человек в формах и сборной, и «Зенита», и ЦСКА, и «Спартака».

Добраться до стадиона тоже оказалось проблемой. Местный транспорт туда не ходит – только такси. Пейзажи вокруг пустынные и нелюдные. Кстати, Titanic Sports Complex является запасным стадионом клуба «Антальяспор».

Стадион Фото: Мария Куцубеева, «Чемпионат»

Валерий Карпин говорил, что состав на игру с Кенией будет отличаться. Действительно, увидели даже Георгия Джикию, за которого много кто переживал. Перед стартовым свистком болельщики громко скандировали «Россия!», но после наступило затишье, зато было хорошо слышно установки тренеров, как и разговоры между игроками.

Первый гол не заставил себя долго ждать. Соболев открыл счёт. Казалось, вот о чём и говорили — с Кенией будет легко. Но соперник сразу развеял эти мысли. «А что происходит?» — вопрос, который возник после первого тайма. Радовало только, что наши болельщики оживились и начали активно поддерживать сборную. Спасибо Облякову — вышел и сравнял в концовке встречи.

Думаете, Кения круче Камеруна, потому что едва не обыграла Россию? Как бы не так. После матча главный тренер нашей команды высказал альтернативное мнение.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Абсолютно не так, что Кения сильнее прошлого соперника. По мне, Камерун был на голову сильнее. Раздражают такие голы. Почему так происходит? Никак это не объяснить. Возможно, недооценили соперника».

Но в чём Карпин, возможно, согласен с большинством – так это с тем, что матч оставил смешанные чувства. Наверное, тренер прав, что Кению недооценили. Да, сумели отыграться на последних минутах, но, учитывая место соперника в рейтинге ФИФА (109-я строчка), стоит ли радоваться?