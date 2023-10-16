Ещё три сборные на Евро-2024 и новая сенсация от Хорватии. 6 главных событий дня отбора

Сегодня состоялись очередные матчи квалификации Евро-2024. По их итогам три сборные вышли в финальную стадию турнира, некоторые неслабо повысили свои шансы присоединиться к ним в дальнейшем, а кое-кто откровенно удивил. Об этом и многом другом – в нашем дайджесте.

Грузия вынесла Кипр. Но толку в этом мало

В двух последних матчах сборная Грузии забила 12 голов (восемь – Таиланду, четыре – Кипру). Возможно, такого мощного перформанса у команды никогда не было. Но, к сожалению для Хвичи Кварацхелии, все эти результаты – в пустоту. Грузинская команда уже потеряла шансы на выход на Евро-2024 через квалификацию (зато можно попробовать через Лигу наций), так что праздник футбола в Тбилиси только им и остался. Но хоть с позитивным настроением футболисты вернутся в клубы!

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Беларусь остановила лидера группы. Швейцария еле отыгралась!

Белорусская сборная исполнила что-то невероятное: забила три лидирующей в группе I Швейцарии. Причём команде Карлоса Алоса уже ничего и не надо – чемпионат Европы остался вне досягаемости. Зато испортили настроение хедлайнеру и заставили его попотеть: к 84-й минуте хозяева вели 3:1! Мануэль Аканджи и Зеки Амдуни спасли Мурата Якина от позора на двух последних минутах основного времени. А ведь могли и победить – если бы не голова белорусского защитника. Вот это развязка!

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А Хорватия выйдет? На Евро, может, и нет

Когда такое было, чтобы сборная Хорватии – призёр двух последних чемпионатов мира – проиграла два матча подряд? Сначала слили Турции (0:1), а теперь – Уэльсу (1:2). Результат максимально неожиданный, он всерьёз запутывает ситуацию в группе D: по итогам отбора у трёх вышеуказанных сборных может быть по 16 очков! А выйдут только две. Всё самое интересное – впереди!

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Мората отнял гол у Испании. Просто посмотрите, что он сделал!

Да, Испания обыграла Норвегию (1:0), но концовка встречи получилась нервной. Она могла быть и поспокойнее, если бы Альваро Мората чуточку уважал партнёров. Форвард не то что запорол момент, как с ним часто бывает. Нет, хуже: Альваро вмешался в эпизод с чистейшим голом – да так, что судьям пришлось отменить взятие ворот. Защитник норвежцев срезал мяч в свои ворота, и тот спокойненько катился в сетку, но нападающий решил от души зарядить по нему… когда находился в офсайде. Зачем?!

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Но квалифицироваться на чемпионат Европы испанцам это не помешало: благодаря голу Гави команда Луиса де ла Фуэнте взяла три очка. И вытащила вместе с собой на турнир сборную Шотландии.

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Турция вышла на Евро-2024! Латвию разнесли в пух и прах

Окрылённая после победы над Хорватией (1:0) сборная Турции была фаворитом встречи с латвийцами и с лёгкостью подтвердила серьёзность своих намерений: четыре безответных гола стали тому подтверждением. Благодаря этому результату турки отобрались на Евро, а вот Хорватия и Уэльс разыграют вторую путёвку. Причём будет совсем необычно, если хорваты – призёры двух последних чемпионатов мира – пролетят мимо континентального первенства.

Молдавия зацепилась за шанс выйти из группы? Его подарили поляки

Сборная Польши – это полный провал: в двух матчах с Молдавией эти ребята взяли всего одного очко. Да, сейчас в таблице Роберт Левандовски и другие не самые последние европейские футболисты обходят молдаван – но на одно очко. А ведь у команды Сергея Клещенко матч в запасе! Как бы теперь эта ничья (а могла быть и победа, если бы не Кароль Свидерски) не стала судьбоносной. Кажется, что молдавская сборная теперь на лютом подъёме, а польская – в эмоциональной коме.