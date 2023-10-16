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Кто вышел на Евро-2024: Турция, Испания, Шотландия — камбэк Швейцарии, офсайд Мораты, видео голов, 15 октября 2023

Ещё три сборные на Евро-2024 и новая сенсация от Хорватии. 6 главных событий дня отбора
Константин Кринский
6 главных событий дня отбора
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Альваро Мората чуть не подставил Испанию, Хвича забил и отдал, а белорусы — просто красавцы!

Сегодня состоялись очередные матчи квалификации Евро-2024. По их итогам три сборные вышли в финальную стадию турнира, некоторые неслабо повысили свои шансы присоединиться к ним в дальнейшем, а кое-кто откровенно удивил. Об этом и многом другом – в нашем дайджесте.

Грузия вынесла Кипр. Но толку в этом мало

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 8-й тур
15 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Грузия
Окончен
4 : 0
Кипр
1:0 Китеишвили – 46'     2:0 Кварацхелия – 58'     3:0 Шенгелия – 82'     4:0 Микаутадзе – 90+5'    

В двух последних матчах сборная Грузии забила 12 голов (восемь – Таиланду, четыре – Кипру). Возможно, такого мощного перформанса у команды никогда не было. Но, к сожалению для Хвичи Кварацхелии, все эти результаты – в пустоту. Грузинская команда уже потеряла шансы на выход на Евро-2024 через квалификацию (зато можно попробовать через Лигу наций), так что праздник футбола в Тбилиси только им и остался. Но хоть с позитивным настроением футболисты вернутся в клубы!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Беларусь остановила лидера группы. Швейцария еле отыгралась!

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 8-й тур
15 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 3
Беларусь
1:0 Шакири – 28'     1:1 Эбон – 61'     1:2 Поляков – 69'     1:3 Антилевский – 84'     2:3 Аканджи – 89'     3:3 Амдуни – 90'    

Белорусская сборная исполнила что-то невероятное: забила три лидирующей в группе I Швейцарии. Причём команде Карлоса Алоса уже ничего и не надо – чемпионат Европы остался вне досягаемости. Зато испортили настроение хедлайнеру и заставили его попотеть: к 84-й минуте хозяева вели 3:1! Мануэль Аканджи и Зеки Амдуни спасли Мурата Якина от позора на двух последних минутах основного времени. А ведь могли и победить – если бы не голова белорусского защитника. Вот это развязка!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

А Хорватия выйдет? На Евро, может, и нет

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 8-й тур
15 октября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Уэльс
Окончен
2 : 1
Хорватия
1:0 Уилсон – 47'     2:0 Уилсон – 60'     2:1 Пашалич – 75'    

Когда такое было, чтобы сборная Хорватии – призёр двух последних чемпионатов мира – проиграла два матча подряд? Сначала слили Турции (0:1), а теперь – Уэльсу (1:2). Результат максимально неожиданный, он всерьёз запутывает ситуацию в группе D: по итогам отбора у трёх вышеуказанных сборных может быть по 16 очков! А выйдут только две. Всё самое интересное – впереди!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Мората отнял гол у Испании. Просто посмотрите, что он сделал!

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 8-й тур
15 октября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Гави – 49'    

Да, Испания обыграла Норвегию (1:0), но концовка встречи получилась нервной. Она могла быть и поспокойнее, если бы Альваро Мората чуточку уважал партнёров. Форвард не то что запорол момент, как с ним часто бывает. Нет, хуже: Альваро вмешался в эпизод с чистейшим голом – да так, что судьям пришлось отменить взятие ворот. Защитник норвежцев срезал мяч в свои ворота, и тот спокойненько катился в сетку, но нападающий решил от души зарядить по нему… когда находился в офсайде. Зачем?!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но квалифицироваться на чемпионат Европы испанцам это не помешало: благодаря голу Гави команда Луиса де ла Фуэнте взяла три очка. И вытащила вместе с собой на турнир сборную Шотландии.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Турция вышла на Евро-2024! Латвию разнесли в пух и прах

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 8-й тур
15 октября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Турция
Окончен
4 : 0
Латвия
1:0 Акгюн – 58'     2:0 Тосун – 84'     3:0 Актюркоглу – 88'     4:0 Тосун – 90+2'    

Окрылённая после победы над Хорватией (1:0) сборная Турции была фаворитом встречи с латвийцами и с лёгкостью подтвердила серьёзность своих намерений: четыре безответных гола стали тому подтверждением. Благодаря этому результату турки отобрались на Евро, а вот Хорватия и Уэльс разыграют вторую путёвку. Причём будет совсем необычно, если хорваты – призёры двух последних чемпионатов мира – пролетят мимо континентального первенства.

Молдавия зацепилась за шанс выйти из группы? Его подарили поляки

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа E. 8-й тур
15 октября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 1
Молдавия
0:1 Николэеску – 26'     1:1 Свидерски – 53'    

Сборная Польши – это полный провал: в двух матчах с Молдавией эти ребята взяли всего одного очко. Да, сейчас в таблице Роберт Левандовски и другие не самые последние европейские футболисты обходят молдаван – но на одно очко. А ведь у команды Сергея Клещенко матч в запасе! Как бы теперь эта ничья (а могла быть и победа, если бы не Кароль Свидерски) не стала судьбоносной. Кажется, что молдавская сборная теперь на лютом подъёме, а польская – в эмоциональной коме.

Подробная таблица квалификации Евро-2024
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