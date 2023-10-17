«Барселона» подняла зарплату Феликсу на 900%. Как это возможно в их финансовом положении?

Жоау Феликс ещё в июле, когда появились первые слухи об интересе «Барсы», признался, что играть в футболке каталонского клуба было его детской мечтой, потому что он «всегда был фанатом» этой команды. Признание дорого ему обошлось: спокойная жизнь Феликса закончилась ровно в тот момент, когда он открыто заявил о своих чувствах к «Барселоне». Диего Симеоне усадил португальца на скамейку запасных, болельщики его освистывали, регулярно оскорбляли, называя «сукиным сыном», и открыто прогоняли из команды. Феликс стойко терпел и ждал, когда «Барселона» всё же за ним придёт.

Хорошая новость появилась в последний день трансферного окна: «Барса» разобралась со всеми трудностями и смогла договориться с «Атлетико» об аренде на сезон. Правда, без опции выкупа и с существенным понижением зарплаты: Феликс переподписал контракт с мадридским клубом до 2029-го с сокращением выплат на 50%, а также согласился на € 400 тыс. за сезон в «Барселоне» (в «Атлетико» он получал € 14 млн в год). Всё ради мечты.

Хави главный тренер «Барселоны» «Он может сыграть справа, слева, в центре. Феликс очень универсален и практически не теряет мяч. У него прекрасные данные, чтобы добиться успеха в «Барселоне». Я не собираюсь делать никаких сравнений с «Атлетико» — у меня нет ни информации, ни мнения о том, в какой ситуации он там был. Мы окружим Жоау любовью и будем ему помогать. Мы убеждены, что он может принести нам большую пользу. Феликс подходит нам на все 100%. Нам он всегда нравился — не только президенту. Он быстрый, умеет забивать, может адаптироваться к любой из трёх позиций в нападении».

Феликс признался позднее, что действительно пошёл на значительное понижение зарплаты, но в том числе потому, что ему нужно было сменить клуб. «Мне нужно было оказаться в месте, где я смог бы играть в свой футбол, — говорил он в интервью Mundo Deportivo. — Я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера. Но всегда старался на максимум. Там у меня тоже были очень хорошие отрезки».

В «Барселоне» португалец начал отлично — забил во втором матче в чемпионате, в первой игре в Лиге чемпионов оформил дубль и сделал ассист. Феликс довольно быстро доказал свою важность для команды, и даже в «Атлетико» признали, что он иначе раскрылся в «Барселоне».

Энрике Сересо президент «Атлетико» «Я всегда говорил, что Феликс — фантастический игрок, и он показывает это в «Барселоне». У нас он не адаптировался, ему не повезло. Его уход не причиняет мне боли. Жоау не раскрыл всё, на что способен. Он перешёл в «Челси», и там была та же ситуация. Но теперь в «Барселоне» он показывает свой талант. Великие игроки в итоге всегда это доказывают».

В «Барсе» уже спустя месяц решили, что хотят оставить Феликса в команде. Проблемы две: в его нынешнем соглашении нет опции выкупа, а «Атлетико» не хочет продавать игрока меньше чем за € 80 млн. Есть вариант, что можно будет либо договориться об ещё одной аренде уже с опцией выкупа, либо же разбить платежи на несколько частей, потому что «Барселона» не может позволить себе единоразово выплатить такую сумму.

«У нас есть целый сезон, чтобы подготовить предложение, которое позволит нам сохранить Феликса, — сообщили изданию Sport.es источники в «Барселоне». — Мы очень довольны его игрой, и это игрок, которого любят в клубе на всех уровнях».

В качестве подтверждения важности Феликса для команды «Барселона» сделала щедрый жест — подняла ему зарплату. В 10 раз. На 900%. Как клуб, страдающий от финансовых проблем, возникших в том числе из-за завышенных зарплат, смог это сделать?

Загадка.

Жоау Феликс Фото: Alex Caparros/Getty Images

Мало кто поверил, что португалец решил перейти в «Барселону» на € 400 тыс. за сезон. Футболист, который до этого получал больше миллиона в месяц, внезапно решил упасть в доходах до € 33 тыс.? Слишком большая жертва — даже ради мечты.

Ла Лига при этом установила предельный лимит зарплаты Феликса (то есть сумма, которую превышать нельзя) в размере € 4 млн. Соответствующий комитет рассчитал сумму на основе ряда факторов, включая возраст, зарплату Жоау в «Атлетико», его трансферную стоимость, отступные и ситуацию на рынке. Лига утвердила, что именно столько и должен получать Феликс, а сумма в € 400 тыс. — нечестная.

Энрик Масип, одно из доверенных лиц Жоана Лапорты в лиге, заявил в эфире TV3, что зарплата, которую установила для португальца «Барселона», — «смешная». А ещё добавил, что почти всю сумму Феликсу выплачивает «Атлетико».

Реальность такова, что экономический контроль Ла Лиги после консультации с комитетом по оценке уже включил € 4 млн в зарплату Феликса.

«Возможно, «Барселона» намеревалась платить столько в самом начале, но Феликс обходится клубу в его лимите по зарплатам гораздо дороже, — заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас в сентябре. — Это не € 400 тыс., а гораздо больше, потому что там замешан другой клуб. И нельзя не учитывать трансферную стоимость».

Через месяц после этого заявления «Барселона» подняла Феликсу зарплату, хотя изначально сообщалось, что клуб может позволить платить игроку только € 400 тыс. Португалец действительно согласился на такую сумму, и она была самой низкой в команде, но Ла Лига с ней не согласилась, назначив справедливую стоимость контракта. Теперь самое интересное: изменения в сумме не повлияют на финансовый фэйр-плей Ла Лиги, потому что она сама рассчитала, сколько должен получать Феликс, исходя из лимита расходов на состав, в котором эти € 4 млн уже учтены.