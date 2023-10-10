Фати уже не вернуться на уровень «Барсы». Клуб сам виноват в деградации наследника Месси

8 октября «Брайтон» вырвал ничью в домашнем матче с набравшим мощные обороты «Ливерпулем» (2:2). На 89-й минуте в составе «чаек» на замену вышел 20-летний паренёк под 31-м номером, в котором трудно было узнать футболиста, чью клаусулу «Барселона» несколько лет назад определила в € 1 млрд. Ожидалось, что аренда в «Брайтоне» окрылит Ансу Фати и он будет решать в таких матчах, как с командой Клоппа, но пока что на его счету всего один гол и всё меньше игрового времени. К сожалению, теперь почти все убедились, что вингер с африканскими корнями не оправдал статус наследника Месси.

По большому счёту это не вина Фати, а беда. Ранний дебют за «Барселону» в возрасте 16 лет и 298 дней наложил на парня дополнительный груз ответственности и в определённой степени нарушил процесс его естественного развития. Помимо огромных физических нагрузок, которые для молодых спортсменов всегда индивидуальны (не каждый потянет полноценный сезон во взрослом футболе), огромную роль играет и колоссальное психологическое напряжение. За 20 лет жизни Ансу перенёс столько травм, что сегодня трудно говорить о выходе на прежний уровень.

Самый молодой дебютант «Барселоны» и самый юный автор гола сборной Испании

Появление Фати в большом футболе было похоже на вспышку. Он забил в Ла Лиге уже спустя шесть дней после своего дебюта (пострадала «Осасуна») и стал самым юным автором гола в составе «Барселоны». В следующей игре с «Валенсией» Ансу впервые вышел в основе, и снова признание и овации — всего за семь минут 16-летний парень отметился голом и ассистом. Дальше рекорды и голы пошли косяками: самый молодой игрок «блаугранас» в Лиге чемпионов, а затем и автор гола клуба в этом турнире — талант положил мяч в ворота «Интера» в 17 лет и 40 дней.

Сегодня Фати пятый в списке самых молодых дебютантов «Барселоны» в истории Фото: Eric Alonso/Getty Images

В игре Ансу подкупало сочетание африканской пластики и европейской тактической выправки с природным чувством гола. Никакого страха, телепатическое взаимопонимание с лидерами «Барсы», нестандартные ходы и порой даже чрезмерная скромность. Однажды он не смог вовремя попасть на тренировку из-за собравшейся возле его дома толпы фанатов. «Большой талант, я восхитился Ансу в первый же день, когда увидел, — хвалил новичка Лионель Месси. — Главное, не нужно давить на него. Мы должны помогать ему развиваться постепенно, чтобы вся эта шумиха не мешала расти».

У Фати была возможность выступать за сборную Гвинеи-Бисау, его исторической родины, но он, разумеется, выбрал Испанию. Дебют состоялся в матче с Германией в 17 лет и 308 дней. Не рекорд, но тоже вполне почётно, особенно для родившегося в другой стране футболиста. Гола в составе «Красной фурии» тоже не пришлось долго ждать: в сентябре 2020 года Фати поразил ворота сборной Украины в 17 лет и 311 дней — никто не забивал за Испанию в более юном возрасте.

На фоне всеобщего признания и комплиментов от специалистов случился и негативный момент. Журналист Сальвадор Сострес в репортаже о матче «Барселоны» с «Ференцварошем» сравнил Фати с «мантеро» — многочисленными темнокожими мужчинами, которые торгуют на улицах Барселоны контрафактом (или наркотиками), а как только видят полицейских, то стремительно убегают. «В манере бега Ансу есть что-то, напоминающее газель, что-то схожее с молодым чёрным «мантеро». Сейчас подобное больше не происходит, потому что для мэра Барселоны Ады Колау преступники — это полицейские, а не «мантеро», которым больше не нужно убегать», — за это расистское сравнение «Барселона» подала в суд на Состреса.

Три операции на колене, десятка в наследство от Месси и клаусула в € 1 млрд

Эта история сильно расстроила парня — он впервые столкнулся с обратной стороной славы. Так часто бывает, когда пообщаешься с энергетическим вампиром, а потом неделю чувствуешь себя не в своей тарелке. Для Фати этот негатив обернулся целой чёрной полосой. Сострес выдал свою тираду в октябре, а уже 7 ноября случилось страшное: защитник «Бетиса» Айсса Манди в брутальном подкате попал Ансу точно в левое колено, и после игры футболисту «Барсы» диагностировали разрыв мениска. В схожей ситуации в 18 лет побывал Лионель Месси, когда в матче Лиги чемпионов защитник «Челси» Паулу Феррейра умышленно въехал ногой аргентинцу в левое колено. Лишь по счастливой случайности то зверство португальца не поставило крест на карьере гения.

Сколько ещё выдержит многострадальное левое колено Ансу? Фото: Denis Doyle/Getty Images

В тот момент мало кто знал или помнил, насколько предрасположенным к травмам Ансу был с момента поступления в «Ла Масию». В 12 лет он сломал голень и малоберцовую кость в юношеском дерби, а спустя два года выбыл на полгода из-за травмы того же колена, что ему покалечили в игре с «Бетисом». Врачи «Барселоны» уверяли, что поставят парня на ноги всего за пару месяцев, но следом за проведённой в ноябре операцией в феврале 2021 года понадобилась ещё одна — сустав не выдержал нагрузок на тренировках. Оказалось, что проблема не только с мениском, но и с хрящом, из-за чего в мае у Фати произошёл очередной рецидив. В результате три операции за полгода!

Руководство «Барсы» решило поддержать Фати и после ухода Месси в «ПСЖ» летом 2021 года объявило, что легендарная десятка переходит Ансу. В октябре Фати подписал новое соглашение с клубом до 2027 года с клаусулой в € 1 млрд, но по иронии судьбы спустя всего месяц получил очередную травму (подколенное сухожилие) в игре с «Сельтой» и выбыл на два месяца. Он вернулся лишь в январе 2022-го, положил мяч в Суперкубке «Реалу» и… опять сломался. Выйдя на замену в игре с «Атлетиком», Фати снова получил травму колена и расплакался прямо на поле.

Врачи настаивали на очередной операции, но Ансу выбрал консервативное лечение и вернулся в строй лишь в начале мая. Сезон-2022/2023 должен был оказаться решающим для игрока, и тут наследнику Месси снова не повезло из-за особенностей тактической схемы Хави. До дебюта в большом футболе Фати всегда играл на острие атаки, но с 17 лет он выступал в основном на позиции левого вингера. А нынешний тренер «Барсы» предпочитает играть без ярко выраженного игрока на этом фланге. Эту позицию занимает по ситуации кто-то из тройки центральных полузащитников.

«У меня нет ответа, почему Ансу не играет. Дайте парню шанс, у него на спине десятка! Он много играл вместе с Месси, Гризманном и Суаресом, а сейчас получает по три минуты на поле. Когда «Барселона» была в худших кондициях, они заставляли Фати выходить на поле с травмой. А теперь, когда Ансу готов на 100% и может играть, он уже не нужен?» — голосил по ходу прошлого сезона отец Фати Бори. Невостребованность тренером в связи с его тактическими предпочтениями оказалась приговором для таланта — нужно было искать новую команду.

В «Брайтоне» непривычно много ошибается для своего уровня и часто остаётся в запасе

В «Брайтоне» Фати попал к тренеру Роберто Де Дзерби, который исповедует стиль, основанный на контроле мяча. Но даже спустя полтора месяца Ансу никак не может приспособиться к новым условиям и требованиям. Бросается в глаза, что куда-то пропали его пластичность, филигранная манера обращения с мячом и скорость. Он делает гораздо больше касаний, чем раньше, передерживает мяч и пока что плохо соответствует высочайшему темпу игры в АПЛ. У хейтеров есть множество поводов делать хайлайты с обрезками и промахами Фати из убойных положений. Жаль парня, который стал заложником чужих ожиданий.

В ситуации с Ансу беспокоит не только его дальнейшая судьба, но и в целом отношение руководителей «Барселоны» к своим талантам. Складывается ощущение, что в каждом мало-мальски одарённом футболисте они ищут нового Месси. Так, в конце прошлого сезона Хави позволил дебютировать в первой команде нападающему Ламину Ямалу, который в возрасте 15 лет и 290 дней стал самым молодым игроком в истории «Барселоны».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

За последние три года в составе каталонцев, помимо Ямала (он, кстати, сломался в игре с «Гранадой», и теперь участие таланта в матчах сборной Испании в квалификации Евро-2024 под вопросом), дебютировали уже четверо игроков младше 18 лет — Гави, Педри, Ильяс Ахомаш и Алекс Бальде. Нет ничего удивительного, что в условиях финансового коллапса и ограничений по трансферам руководители «Барселоны» всё чаще обращают внимание на собственную кузню кадров, но в то же самое время это большой риск для самих игроков. Пример Фати слишком показателен, чтобы не сделать правильные выводы. По большому счёту сегодня Ансу в «Барселоне» сказали то же, что и Андрей Аршавин болельщикам много лет назад: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, — это не наши проблемы. Это ваши проблемы». Вот только по факту не оправдались прежде всего ожидания каталонцев, а не игрока.

Давая человеку легендарную десятку, нужно быть на 150% уверенным, что футболист станет ключевым исполнителем на долгие годы. Но никак не использовать сакральный номер в качестве аванса. Вы обманываете таким образом не только игрока, но и самих себя. К сожалению, Ансу — далеко не первая и не последняя жертва завышенных ожиданий. Можно вспомнить хотя бы американского вундеркинда Фредди Аду, который дебютировал в МЛС в 14 лет, засветился в «Бенфике» и «Монако», но в итоге завершил карьеру в 31 год.

С каждым сезоном надежд, что у Фати с его багажом травм и пережитого психологического давления получится провести достойную карьеру, остаётся всё меньше. Трудно вспомнить хотя бы один пример возвращения на былой уровень — как правило, игроки только деградируют. У журналиста Состреса наверняка сейчас чешутся руки написать ещё одну статью, как одарённый футболист превращается в настоящего «мантеро».