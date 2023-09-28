«Барса» официально под обвинением во взяточничестве. Клубу грозит бан в Ла Лиге и ЛЧ

«Барсе» выдвинули официальные обвинения по «делу Негрейры». О контексте происходящего мы уже неоднократно рассказывали, но тезисно пробежимся ещё раз.

В марте 2023-го началось расследования по факту того, что каталонский клуб якобы на протяжении многих лет выплачивал деньги вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Негрейре.

Тут же начали всплывать различные подробности. Например, что уже уволившийся к тому моменту мужчина получил около € 7 млн от клуба. Хотя в основном занимался тем, что выставлял арбитрам оценки.

Когда появилась первая информация о возможных санкциях, на защиту «Барсы» встал УЕФА. По итогам внутреннего расследования клуб допустили до участия в Лиге чемпионов.

Жоан Лапорта одновременно говорил, что расследование – лишь повод омрачить доброе имя клуба. И всё это вскоре закончится.

Но, как видим, президент «Барселоны» ошибался.

Сегодня утром испанские медиа сообщили, что в офис судейского комитета Королевской федерации футбола с обыском прибыла гражданская гвардия. Они получили ордер от судьи, который занимается делом Негрейры, и занялись поиском документов по возможным финансовым операциям. AS уточняет, что речь также идёт об изъятии протоколов заседаний, на которых присутствовал Негрейра, будучи вице-президентом. Плюс будут изучены бумаги, где фиксировались повышение и понижение тех или иных должностных лиц.

Дальше – больше. Испанские медиа стали публиковать фото постановления. В нём Хоакин Агирре – глава 1-го Каталонского суда – выдвинул против «Барселоны» официальное обвинение во взяточничестве. Также он инициировал расследование в отношении Негрейры, его сына, бывших президентов «Барсы» Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя, которые якобы также участвовали в нарушении закона.

Хосеп Бартомеу Фото: DAVID RAMOS/GETTY IMAGES

Судья считает, что выплаты со стороны клуба удовлетворяли их интересы, а преступление было совершено в момент, когда первые деньги поступили на счета бывшего члена судейского комитета. Хосе Негрейра будет рассматриваться судом как «пассивное лицо» взяточничества, его сын – как посредник, а бывшие боссы клуба – как «активные участники» нарушения закона. Также уточняется, что решение выдвинуть обвинение основано на практике Верховного суда, где любое государственное лицо (а Негрейра был таковым, так как Королевская федерация футбола – госорган) должно нести ответственность за коррупционную деятельность.

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Реакция от «Барсы» пока не последовала. Источники As, ссылаясь на информацию из клуба, говорят, что в офис до сих пор не приходило официальное уведомление из суда. Так что нет оснований для каких-либо комментариев. Главный тренер команды Хави отметил, что у него «нет времени заниматься изучением процесса». Зато высказался президент лиги Хавьер Тебас. Его слова приводит Marca.

Хавьер Тебас президент Ла Лиги «Я должен посмотреть на обвинение «Барселоны» в даче взятки, должен увидеть аргументацию. Взятка — это когда преступление совершается в отношении государственного служащего. Может быть, они считают, что судьи таковыми являются. Я не знаю, я должен дать правовую оценку как юрист. Гражданская гвардия в техническом комитете арбитров появилась в результате того, что Ла Лига попросила Федерацию футбола Испании аккредитовать ряд доказательств для расследования. Мы практически единственная частная сторона обвинения, которая придаёт импульс делу Негрейры. Мы единственные, кто вносит свой вклад, чтобы продвинуть это дело».

Интересно, что также Тебас прокомментировал возможное исключение «Барсы» из числа участников Ла Лиги, о котором также успели сообщить испанские СМИ. Но сделал это очень аккуратно, отметив, что у лиги нет компетенций, чтобы принимать такие решения. По крайней мере, до вынесения судом итогового вердикта.

По возможному исключению из Лиги чемпионов тоже нет никакой информации. УЕФА воздерживается от комментариев. Так что пока страдает лишь «Барса», которая, судя по информации испанской прессы, после выдвинутых обвинений активно теряет инвесторов нового стадиона.