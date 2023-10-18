Триумф Сербии и праздник Сан-Марино. 5 главных событий дня отбора Евро

Насыщенная международная пауза в октябре подходит к концу. 17 октября прошли заключительные матчи квалификации Евро-2024 перед возобновлением клубного сезона. Ярких и важных событий и правда хватало, ведь развязка в борьбе за путёвки в Германию всё ближе. Рассказываем о главном.

Англия вышла на Евро. И снова отомстила Италии за то самое поражение

Англия против Италии на «Уэмбли» — сразу ассоциация с финалом Евро-2020. Но англичане то болезненное поражение, похоже, забыли. Ведь в этом отборе они сначала прихлопнули итальянцев на выезде, а теперь и повторили успех дома.

Причём Италия даже открыла счёт и, казалось, погрузила англичан в страшные флешбэки из 2021-го. Но нет: атака хозяев просто разорвала соперника и вонзила три. Особенно блистали Джуд Беллингем и Гарри Кейн, также классным голом отметился Маркус Рашфорд.

Теперь Англия официально на Евро. Пять побед и одна ничья в шести матчах и уверенное первое место в группе. Математически англичан по очкам могут догнать и Украина, и Италия, но им предстоит очная встреча, так что в Германию вместе с англичанами поедет кто-то один.

Украина оторвалась от Италии. Возможно, нас ждёт матч за выход на Евро

Теперь подробнее про борьбу за вторую путёвку в Германии в группе C. Пока итальянцев втаптывали в газон «Уэмбли», украинцы (кстати, тоже благодаря камбэку) разобрались с Мальтой на выезде. Ещё и Михаил Мудрик на правах игрока топ-клуба («Челси», конечно же) отметился красивым голом.

Михаил Мудрик Фото: Oksana Vasilyeva/Getty Images

Теперь ситуация следующая: Украина занимает второе место с 13 очками, а Италия располагается строчкой ниже и отстаёт на три очка, но при этом имеет игру в запасе. Если итальянцы в своём «запасном» матче с неудобной Северной Македонией возьмут своё, то в последнем туре нас ждёт суперматч между Украиной и Италией. Кто же отправится на Евро?

Вау-камбэк Казахстана. Борьба за путёвку на Евро продолжается

В группе H было не менее интересно. Сборная Казахстана под руководством Магомеда Адиева в прошлом туре влетела Дании и оказалась на краю пропасти. Поражение от Финляндии означало бы прощание с мечтами о Евро.

Финны и сами были не в порядке — к матчу с Казахстаном команда подошла с мини-серией из двух поражений. Но всё же никто не отменял фактор домашнего поля. Да и поначалу Финляндия подтверждала статус фаворита. Хозяева забили на 28-й минуте и вели в счёте вплоть до середины второго тайма. А потом что-то пошло не так.

Главный герой матча — Бактиёр Зайнутдинов. Бывший полузащитник ЦСКА на 77-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт, а на 90-й добил соперника ещё одним голом. Победа Казахстана!

Расклад в группе теперь такой: Дания и Словения с 19 очками лидируют, Казахстан отстаёт на четыре очка, а Финляндия лишилась шансов на выход. В двух оставшихся турах команде Адиева играть с Сан-Марино и как раз со Словенией. А сами словенцы ещё должны встретиться с датчанами. В общем, ситуация максимально запутанная. И крайне интересная.

Сенсация от Сан-Марино, которой не случилось. Но у команды всё равно праздник

Как можно радоваться, если матч проигран? Легко, ответят вам болельщики сборной Сан-Марино. Ведь в домашней встрече с явным фаворитом — Данией — команда забила. Это первый гол Сан-Марино в официальном матче за более чем два года и всего лишь девятый за время участия в отборах на Евро. Действительно историческое событие.

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Особенно круто, что гол Алессандро Голинуччи позволил Сан-Марино сравнять счёт. Серьёзно, футбольный «карлик» после часа игры «горел» грозному сопернику всего в один мяч.

Правда, потом хозяев настигла реальность. Дания забила второй и забрала три очка. Теперь у команды первое место в группе и прекрасные шансы на поездку в Германию. Но легко всё равно не будет: датчанам играть со Словенией, у которой столько же очков, да и Казахстан, как мы уже сказали, не сдаётся.

Сборная Дании Фото: MB Media/Getty Images

Сербия в шаге от выхода на Евро. Ситуация в группе максимально прояснилась

Сербии после поражения от Венгрии в предыдущем туре нужно было обязательно побеждать Черногорию на своём поле. И команда даже открыла счёт уже на девятой минуте благодаря голу Александра Митровича! Но пропустила ответный на 36-й.

К середине второго тайма счёт всё ещё был ничейным. Однако сербы всё же дожали. И спасибо за это стоит в первую очередь говорить всё тому же Митровичу и Душану Тадичу. Лидеры сотворили два гола за четыре минуты, обменявшись ассистами.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Теперь Сербии осталось лишь сыграть с худшей командой группы — Болгарией. Черногория же, которая ещё несколько часов назад отставала от сербов всего на два очка, теперь должна побеждать Литву и Венгрию, а также надеяться на сенсационную осечку Сербии. Всякое бывает, но такой сценарий маловероятен.

В параллельной встрече в группе G рубились Литва и Венгрия. Да, именно рубились, потому что литовцы неожиданно забили два гола в первом тайме и шли к неожиданной победе. Но во втором тайме венгры взяли себя в руки и устроились на ничью. Героем стал Доминик Собослаи, реализовавший пенальти на 67-й минуте и оформивший ассист на 82-й.

Благодаря камбэку Венгрия, скорее всего, сохранит первое место в группе. Команда мало того что лидирует, так ещё и имеет матч в запасе. Кажется, здесь с участниками финальной стадии Евро всё понятно.