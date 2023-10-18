Италия напомнила Англии о кошмаре в финале Евро. Но лучше бы она этого не делала

Сборные Англии и Италии сыграли между собой на «Уэмбли» впервые с финала Евро-2020. На этот раз англичане победили и завоевали прямую путёвку на Евро-2024.

Команда Гарета Саутгейта начала матч по-хозяйски. Англичане контролировали мяч в два раза больше соперника, посадили итальянцев на их половину поля. По первым минутам игры можно было подумать, что гол хозяев – дело времени. Но «Скуадра адзурра» выдержала этот отрезок давления вице-чемпионов Европы. Бросалось в глаза, что при обороне у команды Лучано Спаллетти четвёрка игроков обороны зачастую превращалась в пятёрку: для контроля ширины при подключениях фланговых защитников сборной Англии в дополнительную фигуру в линии обороны превращался Эль-Шаарави. Хавбек «падал» в заднюю линию – закрывались зоны для кроссов в штрафную Доннаруммы. Интересно, что Эль-Шаарави вообще не было бы в составе сборной Италии, если бы не отъезд Тонали и Дзаньоло из-за дела о ставках. Футболист «Ромы» не просто приехал в национальную команду, а получил место в основе.

А потом итальянцы стали успешно разбивать прессинг англичан. И на исходе четверти часа игры один из таких эпизодов привёл к голу «Скуадра адзурра». Эль-Шаарави с молодым защитником «Тоттенхэма» Удоджи, который проводил первый матч в стартовом составе национальной команды, ушли из-под давления на своём левом фланге. Затем атаку развернули направо, а в штрафной Пикфорда гости классно растащили защитников хозяев. И центрфорвард Скамакка, не заигравший в «Вест Хэме», напомнил Лондону о себе.

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Первый момент сборной Италии – и тут же гол! Несколько минут англичане приходили в себя после такого потрясения, как будто выпали из игры. Но ещё через четверть часа отыгрались, прорвав оборону чемпионов Европы по центру. В штрафной Доннаруммы после единоборства Ди Лоренцо с Беллингемом случился эпизод из категории 50 на 50. Был ли фол со стороны защитника «Скуадра адзурра»? Судья Тюрпен решил, что был, а ассистенты на VAR его поддержали. К слову, Беллингем в том моменте в четвёртый раз встретился с мячом в штрафной итальянцев, а для реализовавшего 11-метровый Кейна удар с «точки» стал первым касанием. Хозяева сделали счёт 1:1 и вряд ли наиграли на большее к перерыву.

На первых минутах второго тайма случился ещё один спорный эпизод в штрафной Доннаруммы, когда Фоден оказался на газоне в результате столкновения с Удоджи. Казалось, что и этот момент вполне тянул на 11-метровый – контакт в ногах был. Но второй раз наказывать итальянцев пенальти Тюрпен не стал. А на исходе часа матча «Скуадра Адзурра» привезла себе гол, увлекшись атакой. Потеря у чужой штрафной привела к контрвыпаду три в три, который прекрасно разогнал Беллингем, и тот же Удоджи не смог заблокировать удар Рашфорда. План Спаллетти работал, однако детали оказались недостаточно крепкими.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Тем не менее сборная Италии вовсе не выглядела безнадёжной. Так, за 20 минут до конца матча команда Спаллетти по статистике передач на чужой трети поля догнала и обошла англичан. У «Скуадры Адзурры» был свой пасующий лидер в атаке: атакующий полузащитник из «Сассуоло» Берарди сделал пять передач под удар. Но гости дали пространство и хозяева им воспользовались. Третий гол сборной Англии круто сделал Кейн! Форвард «Баварии» своим давлением спровоцировал ошибки Бастони и Скальвини и забил второй мяч вторым касанием в штрафной. Великий бомбардир.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Победа Англии – заслуженная. На сегодняшний день у Саутгейта более зрелая и выстроенная команда, нежели у Спаллетти. Любопытно, что по статистике ударов хозяева «Уэмбли» даже уступили «Скуадре Адзурре» – 9:15, но по попаданиям в створ превзошли в полтора раза – 6:4. Для сборной Италии всё решится в последних матчах отборочного цикла в ноябре. Команда Спаллетти сыграет дома с Северной Македонией и на выезде (на самом деле на нейтральном поле) с Украиной. Всё по-прежнему в руках самих чемпионов Европы.