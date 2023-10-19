«Он провёл два года в аду». Бывшая звезда АПЛ ярко вернулась в сборную после секс-скандала

16 октября 2023 года — этот день Гилфи Сигурдссон запомнит на всю оставшуюся жизнь. Именно тогда он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Исландии. Но всего этого могло и не быть. Два года назад на футболиста повесили страшное обвинение, а расследование растянули на 600 с лишним дней.

С чего всё началось?

Летом 2021 года появилась шокирующая информация: одного из футболистов АПЛ обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней девушкой. Изначально личность игрока скрывали, хотя постепенно появлялись новые детали. Сначала английская полиция сообщила, что задержала 31-летнего женатого футболиста. Потом стало понятно, что игрок принадлежит «Эвертону». Клуб выпустил заявление, где сообщил, что отстранил футболиста и готов сотрудничать с полицией.

Сигурдссон был игроком «Эвертона», когда его обвинили в преступлении Фото: Jon Super — Pool/Getty Images

Под описание тогда подходили два игрока — Фабиан Делф и Гилфи Сигурдссон. Довольно быстро стало понятно, что речь идёт об исландце. Тем более когда жена игрока удалила профиль в социальных сетях. Началось длительное расследование, и Сигурдссона отстранили не только от клуба, но и от сборной Исландии. Футболиста выпустили под залог, а летом 2022 года он стал свободным агентом, после того как истёк срок договора с «Эвертоном».

Почему с Сигурдссона сняли обвинения?

В апреле 2023 года все обвинения с игрока сняли. Согласно данным полиции Большого Манчестера, это связано с тем, что улики не достигли порога, установленного кодексом королевских прокуроров. Проще говоря, сотрудники правопорядка не нашли достаточного количества доказательств вины Сигурдссона.

Любопытно, что сам игрок отказался подавать иск, чтобы ему возместили ущерб. Расследование затянулось на 637 дней и нанесло существенный вред Гилфи и его семье. Адвокат футболиста сообщил, что сторона рассматривает такой вариант, но позже появилась информация, что исландец отказался от иска.

Кстати, Сигурдссон за всё время расследования ни разу не делал публичных заявлений. Он и его семья отказались от каких-либо комментариев по нашумевшему делу. Только отец игрока обратился к министру иностранных дел Исландии с просьбой разобраться в вопросе. Пока длилось расследование, Сигурдссону было запрещено покидать территорию Англии, так что он не мог прилететь на родину.

В каком клуб сейчас играет Сигурдссон?

Исландец не играл с 23 мая 2021 года — тогда «Манчестер Сити» размазал его «Эвертон» со счётом 5:0. В последний день августа 2023-го Сигурдссон нашёл себе новый клуб и подписал контракт с датским «Люнгбю». С того момента команда отыграла семь матчей во всех турнирах, а Гилфи пять раз не попадал в заявку. Он вышел на поле 22 сентября в игре с «Вайле» (1:1), то есть спустя 852 дня после предыдущего матча.

Пока Сигурдссон отыграл два матча, но провёл на поле в общей сложности лишь 46 минут. Всем очевидно, что ему необходимо набирать форму после такого длительного простоя. Кстати, тренирует «Люнгбю» исландец Фрейр Александерссон.

Сигурдссон перешёл в «Люнгбю» 31 августа Фото: FrontZoneSport via Getty Images

«По правде говоря, во время расследования у меня не было желания играть в футбол, — говорил Гилфи исландским СМИ после перехода в «Люнгбю». — Я с большим трудом выходил на пробежку. Когда меня задержали, это было очень тяжёлое время. Я был психологически подавлен, сложно описать то состояние. Когда думаю о дне закрытия дела, по телу бегут мурашки. Я испытал невероятное счастье. Тяжелее всего было бороться с неопределённостью. Мы не понимали, когда всё это закончится. Мне понадобилось несколько дней, чтобы осознать, что я вышел из игры. Нет горечи или гнева, чувствую себя уравновешенным человеком. Я стараюсь смотреть на вещи позитивно».

Что сказал Гилфи после возвращения в сборную?

В октябре Сигурдссона пригласили в сборную Исландии на два матча отбора Евро-2024. Гилфи вышел на замену в домашней игре с Люксембургом (1:1) — тренеры доверили ему 20 минут. Это произошло 13 октября, то есть спустя 1052 дня после предыдущего матча за сборную! Надо сказать, что местные болельщики очень тепло встретили возвращение Сигурдссона. Они поддерживали его на разминке, а во время матча встречали каждое касание игрока аплодисментами.

Перед матчем Сигурдссон дал интервью исландскому изданию Visir и рассказал, как справился с крайне тяжёлой ситуацией: «Это было безумно сложное время. Мне очень помогла жена. Плюс присутствие рядом дочери придавало дополнительные силы. Очень помогли психологи, меня окружали хорошие люди. Помимо этого, я не забывал поддерживать форму. Мне было чем заняться каждый день. Я продолжу сеансы с психологом, но уже в меньшей степени, чем раньше. Беседы значительно сократились после того, как я возобновил карьеру. Рад, что у меня есть такая помощь».

Гилфи Сигурдссон и его жена Александра Хельга Иварсдоттир Фото: Clive Rose/Getty Images

После обвинений Сигурдссону пришлось закрыться от внешнего мира. Ему часто приходили угрозы, а жена футболиста вынужденно удалила страницы в соцсетях. Она снова зарегистрировалась в них лишь после снятия обвинений. Однако летом 2022 года Гилфи неожиданно посетил матч женского чемпионата Европы с участием Исландии и Италии, который прошёл в Манчестере.

«Я не собирался приходить на матч, — признавался Сигурдссон. — Это было внезапное решение. Наверное, даже лучше, что всё получилось спонтанно, а не по плану. Конечно, было больше беспокойства, больше стресса, но всё прошло хорошо. Всё это время я мало смотрел футбол. Когда у вас маленькая дочь, многое отходит на второй план. Лучше проведу время с ней, чем буду смотреть матчи».

Гилфи признался, что планирует поиграть ещё несколько лет, если позволит организм: «Я поиграю ещё какое-то время. Не знаю, как долго. Закончу этот сезон, а потом посмотрю, как буду себя чувствовать. Конечно, сейчас мою физическую форму не назовёшь идеальной. Нужно набрать хорошие кондиции, и тогда смогу играть ещё несколько лет. Сейчас я получаю удовольствие от того, что нахожусь в сборной Исландии. Я не был уверен, что продолжу карьеру. И не был уверен, что снова сыграю за сборную».

«Очень рад, что дело Гилфи закрыли, — говорил весной 2023 года главный тренер сборной Исландии Оге Харейде. — Я действительно сочувствовал ему. Отличный парень и отличный футболист, но он не играл уже два года. Если он решит продолжит карьеру, то будет в моих планах. Очень рад, что Гилфи свободен. Я бы сказал, что он провёл два года в аду».

Гилфи Сигурдссон — лучший бомбардир в истории сборной Исландии Фото: AP/TASS

Спустя несколько месяцев тренер вызвал Сигурдссона в сборную, и тот отплатил за доверие. Второй октябрьский матч отбора исландцы тоже провели дома, но соперником уже был Лихтенштейн (4:0). На этот раз Гилфи вышел в стартовом составе и отыграл 57 минут. За это время ветеран забил два мяча (первый — с пенальти) и вписал своё имя в историю исландского футбола. Теперь у него 27 голов в форме национальной команды — больше него за Исландию не забивал никто.