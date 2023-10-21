Дзюба и Смолов – не герои яркого дерби. Экс-нападающие сборной не доиграли даже до конца

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче, который по игре никак не должен был завершаться со счётом 0:0. Безвыигрышная серия бело-голубых продлилась до пяти туров.

Перед началом дерби обратили на себя внимание перестановки в составе «Динамо». По разным причинам, связанным, очевидно, прежде всего, с матчами сборных, в стартовом составе бело-голубых не оказалось Бальбуэны, Фомина, Чавеса, Нгамалё и Карраскаля. А на острие атаки вышел Смолов. Любопытно, почему на этот раз Марцел Личка решил выпустить с первых минут Фёдора, да ещё и с капитанской повязкой, а не Тюкавина. Связано ли это с железнодорожным прошлым Смолова или главной причиной стало отсутствие голов в последних турах у Константина?

Так или иначе изменения не сделали игру «Динамо» сильнее. Бело-голубые стремились достаточно высоко встречать хозяев, но отнюдь не всегда это получалось, как просил Личка, и «Локомотив» находил свободное пространство для любимых командой Михаила Галактионова быстрых ответных атак. Быстрый гол мог забить Пиняев, которому ассистировал неожиданно вышедший на позиции опорника Митай. Этот контрвыпад родился в результате неудачного первого касания Лаксальта (продлившего на днях контракт с «Динамо»), но Лещук показал – он на месте, он бдит.

Так и продолжалось до перерыва. «Локо» был ближе к голу, полностью превзошёл «Динамо» по ударам в створ – 6:0. В противостоянии бывших конкурентов за место в основе сборной России на ЧМ-2018 Смолова и Дзюбы интереснее смотрелся железнодорожник. Он чаще встречался с мячом (19 раз против 12 у динамовца), и хотя в штрафной у каждого нападающего было по три касания, Артём в отличие от Фёдора имел пару голевых моментов. Особенно запомнился эпизод, когда Дзюба после подачи со штрафного выиграл верх у обоих центральных защитников «Динамо» Маричала и Фернандеса и пробил головой под перекладину, вот только Лещуку в первом тайме было не забить – тащил всё!

В перерыве Личка поменял крылья, чтобы быстрее лететь. Выпустил Нгамалё и Макарова, который вернулся в заявку после конфликта с тренером. «Динамо», как правило, хорошо проводит начало второго тайма, но в этот раз не очень-то летелось. А вот «Локо» опять едва не забил быстрый гол, когда плохая подача Самошникова превратилась в хороший удар – мяч неожиданно для всех, включая Лещука, попал в перекладину. Потом был эпизод с падением Дзюбы на линии штрафной бело-голубых, однако Артёму всего шага не хватило, чтобы заработать пенальти. Судья Иванов ошибся, не назначив штрафной, но это не 11-метровый.

А в середине тайма Личка снял с игры и Смолова. Фёдор провёл не самый сильный матч и впервые после перехода в «Динамо» не забил своей бывшей команде. Нападающий закончил матч с 23 касаниями мяча, включая четыре в штрафной, передач под удар не отдавал, а единственный раз пробил по воротам «Локомотива» за минуту до своей замены. Из-за штрафной, в дальний угол – чуть-чуть промахнулся. Пожалуй, это был самый яркий момент с участием Смолова.

За четверть часа до конца отправился отдыхать и Дзюба. Статистика Артёма: 27 касаний (семь в штрафной), три удара и два паса под удар. Центрфорвард «Локо» получил ещё один шанс забить, но, выиграв воздух в чужой вратарской, умудрился не попасть в створ. В целом он был острее Фёдора, тем не менее ушёл без гола. Так что дуэль Дзюба – Смолов не выиграл никто.

Тюкавин вышел на замену, как умеет. Мог забить с паса Макарова – суперсейв совершил уже Лантратов. По такой игре, достаточно открытой и обоюдоострой, имели возможность выиграть и «Локо», и «Динамо», а закончилось дерби ничьей. Хотя в последней атаке железнодорожники (всухую уступавшие по попаданиям в створ во второй половине – 0:4) забили бы победный гол, если бы Лещук не потащил удар Баринова.