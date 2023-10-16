Кто в РПЛ уже забил больше, чем за весь прошлый сезон. Прогресс некоторых впечатляет

Первые 11 туров нынешнего сезона РПЛ сложились для некоторых игроков гораздо успешнее прошлого. По крайней мере, в плане цифр. В нашем списке футболисты, которые за треть этого сезона наколотили больше голов, чем за весь прошлый. Мы учитывали статистику забитых мячей только в РПЛ и рассматривали футболистов, у которых сейчас не меньше четырёх голов. Тео Бонгонда и Никита Салтыков не попали в список, поскольку в прошлом сезоне не играли в РПЛ.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Прошлый сезон: 2 гола.

Нынешний сезон: 9 голов.

Матео Кассьерра Фото: РИА Новости

Нападающий сменил «Сочи» на «Зенит» летом 2022 года. Перед этим колумбиец провёл очень впечатляющий сезон в составе черноморского клуба: 22 матча в РПЛ, 14 голов, шесть ассистов. Казалось, Матео начнёт с ходу приносить пользу новой команде, однако первый сезон получится по-настоящему провальным. Кассьерра забил первый мяч только в 22-м туре РПЛ, а за весь чемпионат отличился всего два раза. «Зенит» покупал южноамериканца не ради таких скучных цифр.

В этом сезоне всё изменилось в лучшую сторону — за 10 матчей в РПЛ Кассьерра забил девять мячей. И это очень впечатляет! Матео забивает почти в каждом матче, от него не пострадали только «Динамо», «Факел» и ЦСКА. «Оренбург» тоже не пропустил от лучшего бомбардира лиги, однако Кассьерра не принимал участия в этой игре. Если нападающий «Зенита» продолжит в том же духе, то легко установит личный рекорд по голам за сезон в РПЛ. Сейчас этот показатель составляет 14 мячей.

Антон Заболотный (ЦСКА)

Прошлый сезон: 2 гола.

Нынешний сезон: 5 голов.

Антон Заболотный Фото: Владимир Кошкаров, «Чемпионат»

Прошлый сезон сложился для нападающего ЦСКА далеко не лучшим в плане результативности. За весь первый круг Антон не отличился ни разу, а во второй части турнира забил три мяча. В нынешнем сезоне 32-летний форвард отметился пятью голами и сделал это в первых восьми турах. Правда, в последнее время Антон немного притормозил — не забивал в течение трёх матчей подряд. Тем не менее Заболотный уже повторил лучший результат в составе ЦСКА. Два года назад Антон забил пять мячей в первом сезоне после возвращения в московский клуб. Но тогда Заболотный сделал это за 24 матча, а сейчас — за 11. Возможно, в этом сезоне нападающий пробьёт отметку в 10 голов.

Егор Голенков («Ростов»)

Прошлый сезон: 3 гола.

Нынешний сезон: 4 гола.

Егор Голенков Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Голенков перешёл в «Ростов» в начале 2022 года, но за весь прошлый сезон забил всего три мяча. Егора выпускали, как правило, на замену, и за 29 матчей РПЛ он насобирал всего лишь 657 минут. При этом форвард действовал намного продуктивнее в Кубке России, где забил пять мячей в 10 играх. В этом сезоне у Голенкова уже 488 минут на поле. Хотя здесь не последнюю роль сыграла травма Николая Комличенко. Гораздо важнее, что Егор забил в РПЛ уже четыре мяча, то есть больше, чем за весь прошлый сезон. К слову, Комличенко пока отличился три раза, хотя провёл на поле 626 минут. То есть Егору требуется на один гол 121 минута, а Николаю — 209.

Эдгар Севикян («Пари НН»)

Прошлый сезон: 0 голов.

Нынешний сезон: 4 гола.

Эдгар Севикян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Севикян переехал в РПЛ из Испании летом 2022 года. В первом круге он почти не играл. Сначала была травма, потом его усадили в запас. 10 матчей, 0 голов, 0 ассистов — такие унылые цифры были у игрока по окончании чемпионата. В переходных матчах Севикян отбегал 107 минут и забил первый мяч. А теперь мы видим 22-летнего футболиста совсем в ином статусе. Во-первых, он регулярно выходит на поле. Во-вторых, приносит существенную пользу. За 11 туров Севикян забил уже четыре мяча, все — победные (по этому показателю занимает первое место в РПЛ). Его магические удары доставляют вратарям массу проблем, и кажется, что Эдгар ещё не раз огорчит соперников.

Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

Прошлый сезон: 3 гола.

Нынешний сезон: 4 гола.

Бенхамин Гарре Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Глядя на игру Гарре, понимаешь, что надолго в Самаре он не задержится. В прошлом сезоне Бенхамин провёл в России только вторую часть, поскольку перешёл в самарский клуб в начале 2023 года. 13 матчей, три гола, один ассист — такой была его статистика по итогам сезона в РПЛ. А сейчас цифры уже лучше, хотя аргентинец провёл только восемь матчей. Гарре пропустил несколько игр из-за травмы лодыжки, но всё равно насобирал неплохую статистику (четыре гола, два ассиста). Главная интрига — заберёт ли Гарре кто-то из топ-клубов РПЛ ещё в зимнее трансферное окно? Или же он доиграет в Самаре до конца этого сезона?

Евгений Марков («Факел»)

Прошлый сезон: 0 голов (1 гол в стыках).

Нынешний сезон: 4 гола.

Евгений Марков Фото: vk.com/pfcfakel

Марков пополнил состав «Факела» в начале нынешнего года. Во второй части прошлого сезона он провёл девять матчей в РПЛ и не забил ни одного мяча. В стыках было немного веселее — один гол за две игры. Теперь Евгений получает больше игрового времени. В этом сезоне он уже провёл на поле 591 минуту, а в прошлом — только 455. И самое главное, что Марков забил четыре мяча (два из них — победные). Самым успешным для форварда был сезон-2017/18, когда он отличился восемь раз в составе «Тосно». Удастся ли 29-летнему футболисту превзойти этот результат?