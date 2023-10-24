Сумасшедшая развязка в матче «МЮ»! Экс-форвард «Спартака» запорол пенальти при счёте 1:0!

24 октября состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Всего было сыграно восемь встреч.

Игровой день начался в Турции, где «Галатасарай» принял «Баварию». На бумаге с этой встречей как бы всё было понятно: немцы – фавориты, туркам вряд ли что-то светит. Но у Томаса Тухеля не было многих лидеров из-за травм: Сержа Гнабри, Рафаэла Геррейру, Деотшанкюля Юпамекано. Из интересного: команды пересекались всего дважды – в КЕЧ-1972, и тогда мюнхенцы оказались мощнее (1:1, 6:0).

Один из самых интересных матчей дня. У «МЮ» перед игрой было 0 очков, у «Копенгагена» – одно. Так что нас ждала битва за третью строчку.

Для «Сосьедада» Лига чемпионов складывается позитивно, а вот о «Бенфике» так не скажешь. Прошлогодний участник плей-офф перед туром был без очков. Главной интригой для российских болельщиков был возможный дебют в еврокубках Арсена Захаряна. С первых минут в Ла Лиге хавбек уже появился, оставалось засветиться в Лиге чемпионов.

«Чемпионат» следил за главными матчами в режиме онлайн.