Сумасшедшая развязка в матче «МЮ»! Экс-форвард «Спартака» запорол пенальти при счёте 1:0!

24 октября состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Всего было сыграно восемь встреч.
Игровой день начался в Турции, где «Галатасарай» принял «Баварию». На бумаге с этой встречей как бы всё было понятно: немцы – фавориты, туркам вряд ли что-то светит. Но у Томаса Тухеля не было многих лидеров из-за травм: Сержа Гнабри, Рафаэла Геррейру, Деотшанкюля Юпамекано. Из интересного: команды пересекались всего дважды – в КЕЧ-1972, и тогда мюнхенцы оказались мощнее (1:1, 6:0).
Один из самых интересных матчей дня. У «МЮ» перед игрой было 0 очков, у «Копенгагена» – одно. Так что нас ждала битва за третью строчку.
Для «Сосьедада» Лига чемпионов складывается позитивно, а вот о «Бенфике» так не скажешь. Прошлогодний участник плей-офф перед туром был без очков. Главной интригой для российских болельщиков был возможный дебют в еврокубках Арсена Захаряна. С первых минут в Ла Лиге хавбек уже появился, оставалось засветиться в Лиге чемпионов.
«Чемпионат» следил за главными матчами в режиме онлайн.
💪🏻 «Сосьедад» победил «Бенфику»
Захарян дебютировал в Лиге чемпионов, но ничем не отметился. Три очка — всё равно хорошо!
🔥 «МЮ» выиграл у «Копенгагена»
Сумасшедшая концовка. Гол Магуайра, пенальти на последних секундах и сейв Онаны после удара бывшего нападающего «Спартака». Вау!
❌ «Копенгаген» на забил с пенальти на последних секундах
Онана потащил удар Ларссона! Какая развязка!
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».
🤯 Пенальти в пользу «Копенгагена» после розыгрыша углового на последних секундах! Мактоминей махнул по сопернику вместо мяча! Дикость полная!
❌ Игроки «Копенгагена» требуют пенальти и утверждают, что Магуайр сыграл рукой. Но судьи посчитали, что был офсайд.
👀 Знаете, кто сейчас вышел на поле у «Копенгагена»? Джордан Ларссон! Помните, как он играл в «Спартаке»?
⚡️ Три в два убежал «МЮ», но Гарначо пробил во вратаря, а Мактоминей с добивания не попал в девятку!
👀 Захарян вышел
Есть дебют в Лиге чемпионов! Может, ещё и забьёт Арсен?
⚽️ «МЮ» забил! Магуайр!
Подача вторым темпом после розыгрыша углового и удар Магуайра головой с нескольких метров! Ну просто чудеса!
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».
❗️ «Копенгаген» убежал в мощнейшую контратаку, но запорол её сам же. Повезло ещё, что судья не увидел наступ на ногу Линделёфу.
⚡️ Да как это вообще?! Гарначо убежал один на один с центра поля и вместо удара далеко отпустил мяч! Действительно проклятие.
❗️ «Копенгаген» чуть не забил! Всё началось с обычного аута, а закончилось прострелом и рискованным рикошетом от защитника.
⚽️ Команда Захаряна забила
Дождались гола! Мендес замкнул прострел — 1:0 в пользу «Сосьедада»!
❌ Снова Рашфорд, и снова не гол. Убегал один на один Маркус, но подвела обработка мяча.
❗️ Рашфорд убежал один на один, убежал от летевшего в подкат Грабары, но подкосился и так и не добрался до мяча. Судья свистнул офсайд, болельщики ждали пенальти. А оказалось, что не было ни того, ни другого.
🤯 Какой сейв Грабары! Казалось, Эриксен обязан забивать, но вратарь «Копенгагена» сложился и потащил из нижнего угла.
⚡️ А теперь ответ «МЮ»! Хойлунд прорвался сквозь оборону, но хорошему удару помешал защитник, влетевший ему в корпус. Хитрый ход — вроде и не в мяч, но и не фол.
❗️ Ашури снова в центре внимания! Сильно пробил с лёта и не попал. Отличные моменты у «Копенгагена»!
⚡️ Ух какой момент у «Копенгагена»! Атака по флангу, пас в центр под удар, и мощный выстрел. Онана потащил, но так, что мяч чуть не нырнул в ворота.
❌ Регилон пробил из-за пределов штрафной. Рикошет — и мяч прилетел прямо в руке Грабаре.
👀 Смотрим вторые таймы! Срочно нужны голы. Захарян пока в запасе.
⏸ У «Бенфики» и «Сосьедада», если что, тоже перерыв. Тут ждём и голов, причём на этот раз засчитанных, и выхода Захаряна.
⏸ Судье так надоела игра в Манчестере, что он ничего не добавил и сразу дал свисток на перерыв. Отдыхаем и ждём голов!
❗️ Опасный дальний рикошет от «Копенгагена», а рикошет чуть не усугубил ситуацию для «МЮ». Но повезло.
❗️ Вот это уже интересно! Юркий вингер «Копенгагена» Ашури накрутил двоих на фланге и сильно пробил в ближний угол. Мимо, но Онана на всякий случай прыгнул.
🥱 А можно повеселее, пожалуйста? Ни голов, ничего — будто уснули команды. Давайте жару, как в матче «Галатасарая» и «Баварии»!
❌ В Лиссабоне всё стабильно: теперь забил «Сосьедад», но гол снова отменили из-за офсайда.
⚡️ Судья не свистнул возможный фол на игроке «Копенгагена», и «МЮ» улетел в острую контратаку! Чуть-чуть не повезло Мактоминею, который пытался замкнуть прострел — накрыл защитник.
❗️ Рашфорд размял Грабару дальним ударом. Кипер «Копенгагена», кстати, довольно долго числился в «Ливерпуле», так что для него этот матч, возможно, особенно принципиален.
🤨 «МЮ» забрал инициативу, но самоотдачу «Копенгагена» всё равно нельзя не отметить. Очень неуступчиво играют датчане.
❗️ Ну наконец-то «МЮ» создал момент! Хойлунд получил мяч в штрафной и зарядил с левой — но мимо.
❌ «Сосьедад» пропустил от «Бенфики»! Но сразу отмена — команду Захаряна спас офсайд.
⚡️ Штанга спасла «МЮ»! Пара сантиметров — и «Копенгаген» бы повёл на «Траффорде»!
👀 Бодро начали «МЮ» и «Копенгаген»! Онана успел сделать сейв, а потом англичане чуть не наказали вратаря датчан высоким прессингом.
«Сосьедад» уже играет с «Бенфикой», а матч «МЮ» начинается чуть позже из-за минуты молчания в память о сэре Бобби Чарльтоне.
📋 «Бенфика» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд
С первых минут мы Захаряна не увидим — Арсен в запасе. Ждём во втором тайме?
«Бенфика»: Трубин, Бах, А. Силва, Отаменди, Юрасек, Невеш, Эурснес, Нерес, Мариу, Р. Силва, Муса.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, ле Норман, Муньос, Мендес, Субименди, Мерино, Барренечеа, Оярсабаль, Кубо.
📋 «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: стартовые составы команд
Переключаемся на следующий слот матчей. «МЮ» срочно нужно побеждать!
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Варан, Магуайр, Регилон, Амрабат, Мактоминей, Антони, Фернандеш, Рашфорд, Хойлунд.
«Копенгаген»: Грабара, Анкерсен, Вавро, Дикс, Йелерт, Лерагер, Эльюнусси, Фальк, Гонсалвеш, Классон, Ашури.
🕶 Как и «Интер» — «Зальцбург»
Фавориты пока что непобедимы. Доказали это и мюнхенцы, и миланцы.
🕶 «Бавария» на классе переиграла «Галатасарай»
Более именитые гости провели невыразительный матч и всё же увезли из негостеприимной Турции 3 очка.
🔪 Просто зафиксируем: 2,41 xG и 20 ударов у «Галатасарая» против 1,41 xG и 10 ударов у «Баварии». Счёт тем не менее 1:3. Гении реализации.
💎 «Бавария» хоронит интригу и забивает третий
Бриллиантовая атака гостей. Мусиала принял передачу от Кейна, спокойненько обработал мяч и пробил в правый нижний угол. Интрига, пока!
👋 Тройная замена у «Галатасарая»: Актюркоглу, Заха и Каратас ушли, вместо них появились Анхелиньо, Йылмаз и Зиеш.
🎯 Прошло всего пару минут, и Дэвис почти увеличил преимущество немцев после передачи Сане. Удар в ближний угол оказался неточным.
⚽️⚽️⚽️ «Бавария» выходит вперёд, несмотря на преимущество «Галатасарая»!
«Галатасарай» крайне хорош, но не в реализации, а «Бавария» — наоборот! Кейн забил после ассиста Мусиалы. Сначала был удар пяткой — его отразил Боэ. Тем не менее мяч отскочил обратно к Харри, и тот казнил хозяев со второй попытки.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».
⚽️ «Зальцбург» забил «Интеру» и тут же пропустил в ответ!
Пока мы ждали голов в матче «Баварии» и «Галатасарая», по разу забили «Ред Булл» и «Интер»! Сперва Глух пробил в девятку и переиграл Зоммера, а несколько минут спустя Фратеззи завалили в штрафной. Чалханоглу шансов воспользовался и вернул преимущество чёрно-синих в один мяч.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».
⭐️ Сане принял мяч слева в штрафной и тут же пальнул в дальний угол! Муслера отбил прямо перед собой, но защитники подстраховали.
😳 Как же Торрейра простил «Баварию»!
Мертенс исполнил штрафной и подал на ближнюю штангу, где уже ждал передачу Торрейра. Удар в ближний угол, и мяч в сетке! Но с внешней стороны ворот. А было близко.
🏁 От греха подальше убрал с поля Тете Окан Бурук. Мертенс вышел вместо него.
🟡 Тут же Сане помог Тете заработать жёлтую. Попытался убежать в контратаку немец, и бразилец схватил его руками.
🔥 Сане должен был выводить вперёд «Баварию»! Коман ворвался в штрафную и отпасовал назад на Лероя, однако тот не реализовал момент и пробил неточно. В первом тайме эти же парни организовали гол.
👀 Вторые таймы начались в матчах. Проснутся ли «Бавария» и «Зальцбург»? Скоро узнаем.
⏱ После первого тайма в Стамбуле 1:1 — статусные гости пока что откровенно отскакивают. В Милане же минимальный перевес на стороне хозяев. Отдыхаем вместе с командами.
🌝 По xG 1,98 против 0,36, а по ударам 16:3 в пользу турецкого гранда сейчас. «Бавария», ты чего!?
⚡️ Тут же Икарди мог дубль делать! Мауро выиграл верховую борьбу у защитников «Баварии». Ульрайху пришлось бы снова сотворить чуда, тем не менее удар пошёл чуть выше ворот.
😮 Как же тащит Ульрайх! Актюркоглу выиграл верховую борьбу у Кима Мин-Чжэ и оказался один на один с голкипером, однако не пробил его. Нойер наверняка аплодирует коллеге.
🏹 Икарди забил «Баварии» с пенальти!
11-метровый всё-таки назначили, и Мауро паненку исполнил! Какое хладнокровие! 1:1 у нас теперь.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».
Пенальти назначат в ворота «Баварии»?
🎬 Киммих жёстко въехал в ноги бедолаге Икарди! Судьи на ВАР изучают эпизод сейчас.
🫢 Как же не везёт пока что «Галатасараю»! 7:1 уже по ударам в пользу хозяев, но никак они не пробьют Ульрайха.
⚽️ «Интер» тем временем вскрыл «Зальцбург»
Алексис Санчес вновь забил в Лиге чемпионов! Гехрин Мхитарян ворвался в штрафную и забросил на дальнюю штангу. Чилиец забежал в ту зону и мощно пробил Шлагера.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».
🟡 Сане получил первую жёлтую в матче. Лерой попал в офсайд и следом зачем-то откинул мяч. Арбитр не стал церемониться и достал карточку.
⭐️ «Галатасарай» пропустил и сразу два опаснейших момента создал! Сначала Ульрайх бесподобно потащил удар с лёта Актюркоглу, а затем Керем должен был забивать практически в пустые ворота, но внезапно промазал.
⚽️ «Бавария» открыла счёт! Коман забил
В первой же атаке забили мюнхенцы! Сане получил мяч слева в штрафной, прошёл к центру и отдал на непрекрытого Комана. Француз спокойно реализовал шанс, пробив в угол.
🎯 Икарди создал первый момент в Турции
Хозяева поймали «Баварию» на контратаке! Актюркоглу забросил на Икарди, а тот убежал к воротам, развернулся перед штрафной и неточно пробил.
⏰ Оба матча первого слота стартовали!
Стартовали игры в Стамбуле и Милане.
⛔️ Тем временем в «Баварии» проблемы не только с Мазрауи, но и с атмосферой в раздевалке
Воспользуется ли «Галатасарай» мюнхенскими неурядицами? С проблемным «МЮ» турки уже разобрались.
🚦 Нуссайр Мазрауи попал в основу «Баварии», несмотря на политические высказывания
Марокканец публично поддержал Палестину в конфликте с Израилем, что крайне неоднозначно оценили в Германии. И всё же его не отстранили.
🇮🇹🇦🇹 «Интер» — «Ред Булл Зальцбург»: стартовые составы
Параллельно пройдёт игра итальянского и австрийского грандов. За ней также следим.
«Интер»: Зоммер, Думфрис, де Врей, Павар, Бастони, Карлос Аугусто, Мхитарян, Чалханоглу, Фраттези, Санчес, Мартинес.
«Ред Булл Зальцбург»: Шлагер, Дедич, Соле, Павлович, Ульмер, Сучич, Кьергор, Бидструп, Гурна-Дуат, Глух, Шимич.
📋 👀 «Галатасарай» — «Бавария»: стартовые составы
Команды опубликовали стартовые составы на матч, который стартует в 19:45. Вот кто должен сделать сегодняшний вечер великолепным.
«Галатасарай»: Муслера, Боэ, Бардакджи, Санчес, Караташ, Айхан, Торрейра, Заа, Актюркоглу, Тете, Икарди.
«Бавария»: Ульрайх, Мазрауи, де Лигт, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Киммих, Лаймер, Коман, Сане, Мусиала, Кейн.