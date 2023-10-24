Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Манчестер Юнайтед — Копенгаген, прямая онлайн-трансляция Лиги чемпионов, где смотреть, видео, 24 октября 2023, Захарян

Сумасшедшая развязка в матче «МЮ»! Экс-форвард «Спартака» запорол пенальти при счёте 1:0!
Георгий Илющенко Михаил Рождественский
,
Лайв Лиги чемпионов
Комментарии
А Захарян дебютировал в Лиге чемпионов.

24 октября состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Всего было сыграно восемь встреч.

Игровой день начался в Турции, где «Галатасарай» принял «Баварию». На бумаге с этой встречей как бы всё было понятно: немцы – фавориты, туркам вряд ли что-то светит. Но у Томаса Тухеля не было многих лидеров из-за травм: Сержа Гнабри, Рафаэла Геррейру, Деотшанкюля Юпамекано. Из интересного: команды пересекались всего дважды – в КЕЧ-1972, и тогда мюнхенцы оказались мощнее (1:1, 6:0).

Лига чемпионов . Группа A. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 19:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Коман – 8'     1:1 Икарди – 30'     1:2 Кейн – 73'     1:3 Мусиала – 79'    

Один из самых интересных матчей дня. У «МЮ» перед игрой было 0 очков, у «Копенгагена» – одно. Так что нас ждала битва за третью строчку.

Лига чемпионов . Группа A. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Магуайр – 72'    

Для «Сосьедада» Лига чемпионов складывается позитивно, а вот о «Бенфике» так не скажешь. Прошлогодний участник плей-офф перед туром был без очков. Главной интригой для российских болельщиков был возможный дебют в еврокубках Арсена Захаряна. С первых минут в Ла Лиге хавбек уже появился, оставалось засветиться в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Группа D. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Мендес – 63'    

«Чемпионат» следил за главными матчами в режиме онлайн.

💪🏻 «Сосьедад» победил «Бенфику» 🔥 «МЮ» выиграл у «Копенгагена» ❌ «Копенгаген» на забил с пенальти на последних секундах 👀 Захарян вышел ⚽️ «МЮ» забил! Магуайр! ⚽️ Команда Захаряна забила 📋 «Бенфика» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд 📋 «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: стартовые составы команд 🕶 Как и «Интер» — «Зальцбург» 🕶 «Бавария» на классе переиграла «Галатасарай» 💎 «Бавария» хоронит интригу и забивает третий ⚽️⚽️⚽️ «Бавария» выходит вперёд, несмотря на преимущество «Галатасарая»! ⚽️ «Зальцбург» забил «Интеру» и тут же пропустил в ответ! 🏹 Икарди забил «Баварии» с пенальти! ⚽️ «Интер» тем временем вскрыл «Зальцбург» ⚽️ «Бавария» открыла счёт! Коман забил 📋 👀 «Галатасарай» — «Бавария»: стартовые составы
25 октября 2023
00:02 Михаил Рождественский

💪🏻 «Сосьедад» победил «Бенфику»

Захарян дебютировал в Лиге чемпионов, но ничем не отметился. Три очка — всё равно хорошо!

Лига чемпионов . Группа D. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Мендес – 63'    
24 октября 2023
23:59 Михаил Рождественский

🔥 «МЮ» выиграл у «Копенгагена»

Сумасшедшая концовка. Гол Магуайра, пенальти на последних секундах и сейв Онаны после удара бывшего нападающего «Спартака». Вау!

Лига чемпионов . Группа A. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Магуайр – 72'    
23:58 Михаил Рождественский

❌ «Копенгаген» на забил с пенальти на последних секундах

Онана потащил удар Ларссона! Какая развязка!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

23:55 Михаил Рождественский

🤯 Пенальти в пользу «Копенгагена» после розыгрыша углового на последних секундах! Мактоминей махнул по сопернику вместо мяча! Дикость полная!

23:53 Михаил Рождественский

❌ Игроки «Копенгагена» требуют пенальти и утверждают, что Магуайр сыграл рукой. Но судьи посчитали, что был офсайд.

23:45 Михаил Рождественский

👀 Знаете, кто сейчас вышел на поле у «Копенгагена»? Джордан Ларссон! Помните, как он играл в «Спартаке»?

23:38 Михаил Рождественский

⚡️ Три в два убежал «МЮ», но Гарначо пробил во вратаря, а Мактоминей с добивания не попал в девятку!

23:35 Михаил Рождественский

👀 Захарян вышел

Есть дебют в Лиге чемпионов! Может, ещё и забьёт Арсен?

23:33 Михаил Рождественский

⚽️ «МЮ» забил! Магуайр!

Подача вторым темпом после розыгрыша углового и удар Магуайра головой с нескольких метров! Ну просто чудеса!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

23:30 Михаил Рождественский

❗️ «Копенгаген» убежал в мощнейшую контратаку, но запорол её сам же. Повезло ещё, что судья не увидел наступ на ногу Линделёфу.

23:27 Михаил Рождественский

⚡️ Да как это вообще?! Гарначо убежал один на один с центра поля и вместо удара далеко отпустил мяч! Действительно проклятие.

23:26 Михаил Рождественский

❗️ «Копенгаген» чуть не забил! Всё началось с обычного аута, а закончилось прострелом и рискованным рикошетом от защитника.

23:23 Михаил Рождественский

⚽️ Команда Захаряна забила

Дождались гола! Мендес замкнул прострел — 1:0 в пользу «Сосьедада»!

23:17 Михаил Рождественский

❌ Снова Рашфорд, и снова не гол. Убегал один на один Маркус, но подвела обработка мяча.

23:16 Михаил Рождественский

❗️ Рашфорд убежал один на один, убежал от летевшего в подкат Грабары, но подкосился и так и не добрался до мяча. Судья свистнул офсайд, болельщики ждали пенальти. А оказалось, что не было ни того, ни другого.

23:14 Михаил Рождественский

🤯 Какой сейв Грабары! Казалось, Эриксен обязан забивать, но вратарь «Копенгагена» сложился и потащил из нижнего угла.

23:12 Михаил Рождественский

⚡️ А теперь ответ «МЮ»! Хойлунд прорвался сквозь оборону, но хорошему удару помешал защитник, влетевший ему в корпус. Хитрый ход — вроде и не в мяч, но и не фол.

23:11 Михаил Рождественский

❗️ Ашури снова в центре внимания! Сильно пробил с лёта и не попал. Отличные моменты у «Копенгагена»!

23:10 Михаил Рождественский

⚡️ Ух какой момент у «Копенгагена»! Атака по флангу, пас в центр под удар, и мощный выстрел. Онана потащил, но так, что мяч чуть не нырнул в ворота.

23:08 Михаил Рождественский

❌ Регилон пробил из-за пределов штрафной. Рикошет — и мяч прилетел прямо в руке Грабаре.

23:06 Михаил Рождественский

👀 Смотрим вторые таймы! Срочно нужны голы. Захарян пока в запасе.

22:51 Михаил Рождественский

⏸ У «Бенфики» и «Сосьедада», если что, тоже перерыв. Тут ждём и голов, причём на этот раз засчитанных, и выхода Захаряна.

22:49 Михаил Рождественский

⏸ Судье так надоела игра в Манчестере, что он ничего не добавил и сразу дал свисток на перерыв. Отдыхаем и ждём голов!

22:47 Михаил Рождественский

❗️ Опасный дальний рикошет от «Копенгагена», а рикошет чуть не усугубил ситуацию для «МЮ». Но повезло.

22:42 Михаил Рождественский

❗️ Вот это уже интересно! Юркий вингер «Копенгагена» Ашури накрутил двоих на фланге и сильно пробил в ближний угол. Мимо, но Онана на всякий случай прыгнул.

22:38 Михаил Рождественский

🥱 А можно повеселее, пожалуйста? Ни голов, ничего — будто уснули команды. Давайте жару, как в матче «Галатасарая» и «Баварии»!

22:30 Михаил Рождественский

❌ В Лиссабоне всё стабильно: теперь забил «Сосьедад», но гол снова отменили из-за офсайда.

22:27 Михаил Рождественский

⚡️ Судья не свистнул возможный фол на игроке «Копенгагена», и «МЮ» улетел в острую контратаку! Чуть-чуть не повезло Мактоминею, который пытался замкнуть прострел — накрыл защитник.

22:25 Михаил Рождественский

❗️ Рашфорд размял Грабару дальним ударом. Кипер «Копенгагена», кстати, довольно долго числился в «Ливерпуле», так что для него этот матч, возможно, особенно принципиален.

22:23 Михаил Рождественский

🤨 «МЮ» забрал инициативу, но самоотдачу «Копенгагена» всё равно нельзя не отметить. Очень неуступчиво играют датчане.

22:19 Михаил Рождественский

❗️ Ну наконец-то «МЮ» создал момент! Хойлунд получил мяч в штрафной и зарядил с левой — но мимо.

22:15 Михаил Рождественский

❌ «Сосьедад» пропустил от «Бенфики»! Но сразу отмена — команду Захаряна спас офсайд.

22:09 Михаил Рождественский

⚡️ Штанга спасла «МЮ»! Пара сантиметров — и «Копенгаген» бы повёл на «Траффорде»!

22:07 Михаил Рождественский

👀 Бодро начали «МЮ» и «Копенгаген»! Онана успел сделать сейв, а потом англичане чуть не наказали вратаря датчан высоким прессингом.

22:03 Михаил Рождественский

«Сосьедад» уже играет с «Бенфикой», а матч «МЮ» начинается чуть позже из-за минуты молчания в память о сэре Бобби Чарльтоне.

21:46 Михаил Рождественский

📋 «Бенфика» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд

С первых минут мы Захаряна не увидим — Арсен в запасе. Ждём во втором тайме?

«Бенфика»: Трубин, Бах, А. Силва, Отаменди, Юрасек, Невеш, Эурснес, Нерес, Мариу, Р. Силва, Муса.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, ле Норман, Муньос, Мендес, Субименди, Мерино, Барренечеа, Оярсабаль, Кубо.

21:45 Михаил Рождественский

📋 «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: стартовые составы команд

Переключаемся на следующий слот матчей. «МЮ» срочно нужно побеждать!

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Варан, Магуайр, Регилон, Амрабат, Мактоминей, Антони, Фернандеш, Рашфорд, Хойлунд.

«Копенгаген»: Грабара, Анкерсен, Вавро, Дикс, Йелерт, Лерагер, Эльюнусси, Фальк, Гонсалвеш, Классон, Ашури.

21:44 Георгий Илющенко

🕶 Как и «Интер» — «Зальцбург»

Фавориты пока что непобедимы. Доказали это и мюнхенцы, и миланцы.

Лига чемпионов . Группа D. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 19:45 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 1
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Санчес – 19'     1:1 Глоч – 57'     2:1 Чалханоглу – 64'    
21:42 Георгий Илющенко

🕶 «Бавария» на классе переиграла «Галатасарай»

Более именитые гости провели невыразительный матч и всё же увезли из негостеприимной Турции 3 очка.

Лига чемпионов . Группа A. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 19:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Коман – 8'     1:1 Икарди – 30'     1:2 Кейн – 73'     1:3 Мусиала – 79'    
21:32 Георгий Илющенко

🔪 Просто зафиксируем: 2,41 xG и 20 ударов у «Галатасарая» против 1,41 xG и 10 ударов у «Баварии». Счёт тем не менее 1:3. Гении реализации.

21:25 Георгий Илющенко

💎 «Бавария» хоронит интригу и забивает третий

Бриллиантовая атака гостей. Мусиала принял передачу от Кейна, спокойненько обработал мяч и пробил в правый нижний угол. Интрига, пока!

21:23 Георгий Илющенко

👋 Тройная замена у «Галатасарая»: Актюркоглу, Заха и Каратас ушли, вместо них появились Анхелиньо, Йылмаз и Зиеш.

21:22 Георгий Илющенко

🎯 Прошло всего пару минут, и Дэвис почти увеличил преимущество немцев после передачи Сане. Удар в ближний угол оказался неточным.

21:18 Георгий Илющенко

⚽️⚽️⚽️ «Бавария» выходит вперёд, несмотря на преимущество «Галатасарая»!

«Галатасарай» крайне хорош, но не в реализации, а «Бавария» — наоборот! Кейн забил после ассиста Мусиалы. Сначала был удар пяткой — его отразил Боэ. Тем не менее мяч отскочил обратно к Харри, и тот казнил хозяев со второй попытки.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

21:12 Георгий Илющенко

⚽️ «Зальцбург» забил «Интеру» и тут же пропустил в ответ!

Пока мы ждали голов в матче «Баварии» и «Галатасарая», по разу забили «Ред Булл» и «Интер»! Сперва Глух пробил в девятку и переиграл Зоммера, а несколько минут спустя Фратеззи завалили в штрафной. Чалханоглу шансов воспользовался и вернул преимущество чёрно-синих в один мяч.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

21:08 Георгий Илющенко

⭐️ Сане принял мяч слева в штрафной и тут же пальнул в дальний угол! Муслера отбил прямо перед собой, но защитники подстраховали.

21:06 Георгий Илющенко

😳 Как же Торрейра простил «Баварию»!

Мертенс исполнил штрафной и подал на ближнюю штангу, где уже ждал передачу Торрейра. Удар в ближний угол, и мяч в сетке! Но с внешней стороны ворот. А было близко.

21:00 Георгий Илющенко

🏁 От греха подальше убрал с поля Тете Окан Бурук. Мертенс вышел вместо него.

20:59 Георгий Илющенко

🟡 Тут же Сане помог Тете заработать жёлтую. Попытался убежать в контратаку немец, и бразилец схватил его руками.

20:57 Георгий Илющенко

🔥 Сане должен был выводить вперёд «Баварию»! Коман ворвался в штрафную и отпасовал назад на Лероя, однако тот не реализовал момент и пробил неточно. В первом тайме эти же парни организовали гол.

20:48 Георгий Илющенко

👀 Вторые таймы начались в матчах. Проснутся ли «Бавария» и «Зальцбург»? Скоро узнаем.

20:34 Георгий Илющенко

⏱ После первого тайма в Стамбуле 1:1 — статусные гости пока что откровенно отскакивают. В Милане же минимальный перевес на стороне хозяев. Отдыхаем вместе с командами.

20:32 Георгий Илющенко

🌝 По xG 1,98 против 0,36, а по ударам 16:3 в пользу турецкого гранда сейчас. «Бавария», ты чего!?

20:28 Георгий Илющенко

⚡️ Тут же Икарди мог дубль делать! Мауро выиграл верховую борьбу у защитников «Баварии». Ульрайху пришлось бы снова сотворить чуда, тем не менее удар пошёл чуть выше ворот.

20:26 Георгий Илющенко

😮 Как же тащит Ульрайх! Актюркоглу выиграл верховую борьбу у Кима Мин-Чжэ и оказался один на один с голкипером, однако не пробил его. Нойер наверняка аплодирует коллеге.

20:16 Георгий Илющенко

🏹 Икарди забил «Баварии» с пенальти!

11-метровый всё-таки назначили, и Мауро паненку исполнил! Какое хладнокровие! 1:1 у нас теперь.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

20:15 Георгий Илющенко

Пенальти назначат в ворота «Баварии»?

🎬 Киммих жёстко въехал в ноги бедолаге Икарди! Судьи на ВАР изучают эпизод сейчас.

20:12 Георгий Илющенко

🫢 Как же не везёт пока что «Галатасараю»! 7:1 уже по ударам в пользу хозяев, но никак они не пробьют Ульрайха.

20:09 Георгий Илющенко

⚽️ «Интер» тем временем вскрыл «Зальцбург»

Алексис Санчес вновь забил в Лиге чемпионов! Гехрин Мхитарян ворвался в штрафную и забросил на дальнюю штангу. Чилиец забежал в ту зону и мощно пробил Шлагера.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

20:02 Георгий Илющенко

🟡 Сане получил первую жёлтую в матче. Лерой попал в офсайд и следом зачем-то откинул мяч. Арбитр не стал церемониться и достал карточку.

19:59 Георгий Илющенко

⭐️ «Галатасарай» пропустил и сразу два опаснейших момента создал! Сначала Ульрайх бесподобно потащил удар с лёта Актюркоглу, а затем Керем должен был забивать практически в пустые ворота, но внезапно промазал.

19:56 Георгий Илющенко

⚽️ «Бавария» открыла счёт! Коман забил

В первой же атаке забили мюнхенцы! Сане получил мяч слева в штрафной, прошёл к центру и отдал на непрекрытого Комана. Француз спокойно реализовал шанс, пробив в угол.

19:53 Георгий Илющенко

🎯 Икарди создал первый момент в Турции

Хозяева поймали «Баварию» на контратаке! Актюркоглу забросил на Икарди, а тот убежал к воротам, развернулся перед штрафной и неточно пробил.

19:48 Георгий Илющенко

⏰ Оба матча первого слота стартовали!

Стартовали игры в Стамбуле и Милане.

19:44 Георгий Илющенко

⛔️ Тем временем в «Баварии» проблемы не только с Мазрауи, но и с атмосферой в раздевалке

Воспользуется ли «Галатасарай» мюнхенскими неурядицами? С проблемным «МЮ» турки уже разобрались.

Подробно про испытания чемпионов Германии:
«Дикая ситуация. На игроков вешают мишени». «Бавария» при Тухеле превращается в «Голливуд»
«Дикая ситуация. На игроков вешают мишени». «Бавария» при Тухеле превращается в «Голливуд»
19:23 Георгий Илющенко

🚦 Нуссайр Мазрауи попал в основу «Баварии», несмотря на политические высказывания

Марокканец публично поддержал Палестину в конфликте с Израилем, что крайне неоднозначно оценили в Германии. И всё же его не отстранили.

А вот кого всё-таки отстранили:
Каких футболистов клубы потеряли во время паузы из-за скандалов
Каких футболистов клубы потеряли во время паузы из-за скандалов
19:13 Георгий Илющенко

🇮🇹🇦🇹 «Интер» — «Ред Булл Зальцбург»: стартовые составы

Параллельно пройдёт игра итальянского и австрийского грандов. За ней также следим.

«Интер»: Зоммер, Думфрис, де Врей, Павар, Бастони, Карлос Аугусто, Мхитарян, Чалханоглу, Фраттези, Санчес, Мартинес.
«Ред Булл Зальцбург»: Шлагер, Дедич, Соле, Павлович, Ульмер, Сучич, Кьергор, Бидструп, Гурна-Дуат, Глух, Шимич.

19:07 Георгий Илющенко

📋 👀 «Галатасарай» — «Бавария»: стартовые составы

Команды опубликовали стартовые составы на матч, который стартует в 19:45. Вот кто должен сделать сегодняшний вечер великолепным.

«Галатасарай»: Муслера, Боэ, Бардакджи, Санчес, Караташ, Айхан, Торрейра, Заа, Актюркоглу, Тете, Икарди.
«Бавария»: Ульрайх, Мазрауи, де Лигт, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Киммих, Лаймер, Коман, Сане, Мусиала, Кейн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android