Каких футболистов клубы потеряли во время паузы из-за скандалов

Позади очередная международная пауза, и некоторые клубы подходят к предстоящим матчам с потерями в составе. В этой подборке не будет футболистов, получивших травмы. Речь только об игроках, которых отстранили за нелегальные ставки и высказывания о конфликте Израиля и Палестины – то есть по неспортивным причинам. В списке мог оказаться и нападающий Александр Соболев, у которого был конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Однако футболист уже вернулся к тренировкам.

Кого уже потеряли клубы

Николо Фаджоли («Ювентус») — дисквалификация за ставки

Николо Фаджоли Фото: Filippo Alfero/Getty Images

Футболиста «Ювентуса» могли забанить и на более серьёзный срок. В итальянской прессе появилась информация о трёхлетней дисквалификации, но Фаджоли пошёл на сделку со следствием. А тут ещё и агент сделал публичное заявление: у Николо игровая зависимость, он нуждается в лечении. В итоге 22-летний футболист отделался баном в семь месяцев. Дисквалификация Фаджоли истечёт 16 мая 2024 года, после этой даты «Ювентус» проведёт ещё два матча в Серии А. В нынешнем сезоне Николо провёл шесть игр в чемпионате Италии и отдал один голевой пас.

Анвар Эль-Гази («Майнц») — отстранение после поста в поддержку Палестины

Анвар Эль-Гази Фото: IMAGO/Revierfoto/TASS

Эль-Гази не имеет никакого отношения к ставкам. По крайней мере, пока. Почему «Майнц» отстранил нидерландца от игр и тренировок? Причина — пост в социальных сетях с поддержкой Палестины. Там Эль-Гази написал, что «страна должна быть свободна от реки до моря». Позднее футболист удалил пост, но это не помогло. Руководство «Майнца» провело детальную беседу с игроком, после чего клуб выпустил заявление. Эль-Гази отстранили, поскольку тот опубликовал неприемлемый для «Майнца» пост. Главный тренер немецкого клуба Бо Свенссон уже поддержал это решение. В сезоне-2023/2024 Эль-Гази провёл три матча в Бундеслиге и отдал одну голевую передачу.

Юсеф Аталь («Ницца») — отстранение после призыва к «чёрному дню для евреев»

Юсеф Аталь Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Алжирский футболист опубликовал в социальных сетях видео с проповедником, который призвал к «чёрному дню для евреев». Чуть позже африканец удалил пост и принёс извинения в письменной форме. Аталь добавил, что осуждает насилие в любой форме. И подчеркнул, что у него не было намерения разжигать ненависть. «Ницца» приняла во внимание тот факт, что игрок признал ошибку, однако всё равно отстранила его до дальнейшего уведомления. Руководство приняло дисциплинарные меры в связи с характером и серьёзностью публикации. В этом сезоне Аталь провёл шесть матчей в Лиге 1 и забил один мяч.

Кто находится в зоне риска

Нуссайр Мазрауи («Бавария»)

Нуссайр Мазрауи Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Марокканец выступил с поддержкой Палестины, после чего вызвал в Германию волну гнева. Местные депутаты призывают выгнать футболиста из страны, а «Бавария» провела с ним беседу. После этого разговора Мазрауи пропустил командную тренировку. Мюнхенский клуб ещё не объявлял об отстранении африканца, однако немецкие СМИ уже сообщили, что тот отсутствовал на общем занятии. Вполне вероятно, что совсем скоро появятся официальные новости. Кажется, с учётом того хейта, что обрушился на Нуссайра, его ждёт отстранение. В нынешнем сезоне он провёл девять матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

Сандро Тонали («Ньюкасл»)

Сандро Тонали Фото: George Wood/Getty Images

Ещё один фигурант громкого дела, связанного со ставками в итальянском футболе. Игрок признался, что «грузил» на матчи «Милана», пока выступал за этот клуб. Правда, он делал это только в тех случаях, когда сам не мог выйти на поле. Изначально Тонали грозил бан на три года, но он пошёл на сделку со следствием (как и Фаджоли). Игроку грозит дисквалификация на год, сейчас этим занимаются следственные органы Италии. А «Ньюкасл» уже сообщил, что во время расследования не будет никаких комментариев ни от клуба, ни от футболиста. Агент Тонали сообщил об игровой зависимости хавбека, и тот будет с этим бороться. Итальянец отыграл 10 матчей в этом сезоне и отметился одним голом.

Николо Дзаньоло («Астон Вилла»)

Николо Дзаньоло Фото: Lewis Storey/Getty Images

Эта история не совсем похожа на кейсы Тонали и Фаджоли. Да, также присутствуют обвинения в ставках на нелегальных платформах. Но тут нет ни признаний, ни заявлений об игровой зависимости. Руководители «Астон Виллы» верят в невиновность Дзаньоло, однако хотят провести с ним беседу. Нельзя исключать, что скоро появятся новые детали и подробности, поэтому в этом вопросе рано ставить точку. Тем не менее Дзаньоло исключили из состава сборной Италии сразу после того, как появились обвинения в ставках. В этом сезоне Николо отыграл 10 матчей и не отметился результативными действиями.