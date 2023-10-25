Идеальная Лига чемпионов для «Барселоны»! Перед «класико» убрали «Шахтёр»

У «Барселоны» три победы в трёх турах Лиги чемпионов. Команда Хави почти решила задачу выхода из группы в преддверии «класико» в чемпионате Испании.

«Барселона» играла с «Шахтёром», но держала в голове «класико». После двух побед в первых двух турах над «Антверпеном» и «Порту» с общим счётом 6:0 сине-гранатовые могли позволить себе поберечь кого-то из игроков, которых обязательно включили бы в состав на важнейший матч. Сегодня в заявке каталонцев снова не оказалось находящихся в списке травмированных Кунде, де Йонга, Роберто, Педри, Рафиньи и Левандовского, кроме того, из-за дисквалификации пропускал игру Лиги чемпионов Гави. А у «Шахтёра» в этой встрече дебютировал новый главный тренер Марино Пушич. До этого 52-летний босниец самостоятельно работал только с голландским «Твенте», а начинал тренерскую карьеру и вовсе в… мини-футболе.

В первые полтайма план Пушича работал хорошо. «Барселона» не включалась на сто процентов, темп у игры был не самым высоким. «Шахтёр» в этот отрезок матча даже больше контролировал мяч, правда, в основном перекатывал его в линии защиты. Но оборона средним блоком создавала компактность, которой хватало, чтобы останавливать такую команду Хави. Однажды «горняков» простил Фермин, когда неточным пасом под прессингом момент на свои ворота «привёз» Матвиенко. Тем не менее на исходе получаса «Барса» забила. Шикарный заброс от Гюндогана на ворвавшегося в штрафную Фермина закончился попаданием последнего в штангу, а Торрес был первым на добивании. Сначала гол отменили из-за офсайда, однако VAR исправил промах судей: защита «Шахтёра» ошиблась при создании вне игры.

В первом тайме «Барселона» нанесла четыре удара в створ, а команда Пушича так ни разу и не пробила в цель. Каталонцы находили свободное пространство в центре и на полуфлангах – в результате Фермин забил второй гол незадолго до перерыва. Атакуя ворота из полукруга, он опять попал только в штангу, но мяч удачно срикошетил в сетку. «Барса» получила комфортное преимущество, не тратя слишком много энергии.

Второй тайм «Шахтёр» попытался начать максимально агрессивно, в одной из своих первых атак совершил сразу два касания в штрафной тер Штегена – ровно столько, сколько было до перерыва. Но «Барселона» быстро перевела игру в нужное русло, забрала себе мяч и опять вынудила украинцев думать об обороне. На исходе часа матча Торрес положил третий мяч в ворота Ризныка после заброса из правого полуфланга, но на сей раз Ферран залез в офсайд. И вдруг «Шахтёр» забил! «Барса» увлеклась, прозевала контрвыпад четыре в четыре, и Ромеу просто бросил на рывке Судакова. Первый удар «горняков» в створ – гол.

Интрига вернулась – «Барселона» ещё сильнее завелась. Фермин, пусть и стал автором гола, оказался одним из самых невезучих игроков этого матча. Он продолжал ускользать от защитников «Шахтёра», но сперва ещё раз попал в штангу, а потом забил красивый гол головой из небольшого офсайда. В другом эпизоде команду Пушича пожалел судья, который, в общем-то, имел основания назначить пенальти после попадания мяча в руку Азарова. VAR проверял контакт: явной и очевидной ошибки в решении судьи Кружляка не нашли.

В концовке Хави бросал в бой молодёжь – в Лиге чемпионов дебютировал Гиу, о котором весь мир узнал после его фантастического дебюта с «Атлетиком». Нападающий заменил получившего повреждение Феликса. Появился на поле также капитан фарм-клуба центрхав Касадо. Гиу в этот раз ограничился одним заблокированным ударом из пределов штрафной. В открытом футболе на последних минутах «Шахтёр» мог спастись, но то попадание в створ осталось единственным для «горняков». «Барса» победила и подходит к «класико» в хорошем настроении.