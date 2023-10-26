Топ-интрига в «группе смерти», осечка «Атлетико» и гол Холанда. 6 главных событий дня в ЛЧ

Хорошие новости: Лига чемпионов по-прежнему прекрасна. Плохая: прошли матчи 3-го тура, и теперь главный клубный турнир вновь на паузе. Рассказываем о ярчайших событиях второго игрового дня, который состоялся 25 октября.

«ПСЖ» легчайше вынес «Милан»

Противостояние Парижа и Милана должно было стать украшением вечера, но планку выдержал только французский гранд. Футболисты «ПСЖ» раз за разом дербанили оборону соперника и пользовались её ошибками. Трижды это привело к голу, и каждый раз – к издевательскому.

Так забил Килиан Мбаппе:

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Так — Рандаль Коло Муани:

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А так — Ли Кан Ин:

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Лидер «группы смерти» уступил дома аутсайдеру

В параллельном матче отношения выясняли «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия». Судя по всему, в последний раз перед длительной дисквалификацией на поле появился Сандро Тонали, однако «сорокам» это не помогло.

Единственный гол забили гости на 45-й минуте встречи: Феликсу Нмече дали беспрепятственно расстрелять ворота Ника Поупа. Есть первая победа «шмелей» в нынешнем сезоне ЛЧ!

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Перед туром в группе лидировал как раз «Ньюкасл», а «Боруссия» шла четвёртой. Как же теперь всё перевернулось!

«Атлетико» неожиданно потерял очки в матче с «Селтиком»

«Селтик» в первых двух турах уступил «Лацио» и «Фейеноорду». Казалось, традиция продолжится и во встрече с более звёздным «Атлетико». Тем не менее «кельты» с этим не согласились.

Оба гола «Селтик» забил при помощи японцев: Фурухаси отличился сам, а Маэда отдал ассист на Пальму.

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«Атлетико» также отличился дважды, причём оба раза сравнивал счёт: сперва Антуан Гризманн, а позже — Альваро Мората. Вколотить победный им уже не удалось.

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В другом матче этой группы «Фейеноорд» без проблем разобрал «Лацио» с помощью дубля Сантьяго Хименеса и гола Рамиза Зерруки. От разгрома 0:3 итальянцев в конце спас Педро, реализовав пенальти.

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Торрес посвятил гол умершей бабушке, а Пепе стал рекордсменом ЛЧ

«Барселона» переиграла «Шахтёр» со счётом 2:1. Результат вполне обыденный, но то, что окружало матч, не отметить нельзя.

За несколько часов до стартового свистка у Феррана Торреса скончалась бабушка. Вингер всё равно вышел на поле, и судьба отблагодарила его голом. «Это для тебя, бабушка», — показал он надпись на своей футболке во время празднования.

В параллельной встрече «Порту» размазал на выезде «Антверпен» (4:1). Хет-трик оформил Эванилсон, однако главное вовсе не это. Пепе стал самым возрастным полевым футболистом в истории ЛЧ, сыграв в 40 лет и 241 день. Поздравление дедушке-триумфатору!

Холанд забил в ЛЧ впервые с апреля

Пять матчей или 543 минуты не забивал в главном еврокубке Эрлинг Холанд. Вроде бы серия незначительна, но это же сам Холанд! И вот на пути «Манчестер Сити» встал «Янг Бойз». Когда забивать, если не сейчас? В результате Эрлинг оформил дубль.

Первый гол состоялся с пенальти. Второй получился уже поинтереснее — не зря залетел точно в девять:

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В другом матче этой группы «Лейпциг» на классе разобрал «Црвену Звезду» со счётом 3:1. Особенно удался гол Ксави Симонса. Судя по всему, он плотно изучал хайлайты с участием Халка.

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