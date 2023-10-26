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Обновление на сайте «Чемпионат»: улучшили меню Матч-центра

Обновление на «Чемпионате»: улучшили меню Матч-центра
Иван Петров
«Чемпионат»
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Что нового: сделали более удобным основное меню Матч-центра и избранные турниры.

Привет, меня зовут Иван Петров, и я менеджер продукта в «Чемпионате». Вместе с командами дизайна и разработки мы трудимся над улучшениями функционала для сайта и приложения «Чемпионата». Сегодня хочу рассказать вам об обновлении Матч-центра. Им ежедневно пользуются более 60% наших пользователей. Поэтому мы взялись за его доработку. Будем благодарны за обратную связь! Это поможет нам в работе над будущими изменениями.

Что изменилось: новое меню

Доработки коснулись и десктопной, и мобильной версий Матч-центра. В новом меню можно быстро перейти к нужному виду спорта. «Футбол», «Хоккей», «Теннис», «ММА» (там же бокс), «Баскетбол», «Авто», «Волейбол» раскрыты сразу, остальные виды – в выпадающем меню. Однако в зависимости от сезона и активности турниров меню будет меняться.

Посмотреть матчи по дням можно с помощью кнопок-переключателей либо раскрыть календарь (Иконка 🗓) и выбрать необходимую дату.

Здесь рядом – быстрый доступ к Избранным матчам (Иконка ☆). Любой интересный матч вы всегда можете добавить в список «Избранное» – для этого нажмите на ☆ слева от названия события.

Обновлённое меню

Обновлённое меню

Кнопку «Важное» мы временно убрали. По статистике, её использовали довольно редко. Однако в дальнейшем мы рассматриваем возможность добавления разных фильтров по событиям.

Добавление турниров

Слева в Матч-центре есть список «Мои турниры»: туда вы можете добавить интересные соревнования. Они появятся в вашей раскладке. Есть несколько вариантов, как это сделать:

  • напишите там же в поисковой строке название турнира – перейдите на него и нажмите на звёздочку (☆);
  • прямо в Матч-центре рядом с названием турнира нажмите звёздочку (☆).
Обновлённые «Мои турниры»

Обновлённые «Мои турниры»

Обновлённая страница ЛЧ

Обновлённая страница ЛЧ

Внутри видов спорта под списком «Мои турниры» отображаются самые популярные соревнования.

Обновлённое меню «Мои турниры»

Обновлённое меню «Мои турниры»

В мобильной версии это выглядит так:

Обновлённый Матч-центр в мобильной версии

Обновлённый Матч-центр в мобильной версии

Ждём ваши отзывы здесь в комментариях, а также на support@championat.com. Спасибо за пожелания и замечания. Каждый отзыв помогает нам быстрее реагировать на ошибки и оперативно их исправлять. Спасибо, что вы с нами, и простите за неудобства, которые иногда случаются в работе сайта и приложений. Каждый день мы работаем над тем, чтобы таких недочётов было всё меньше.

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