Обновление на «Чемпионате»: улучшили меню Матч-центра

Привет, меня зовут Иван Петров, и я менеджер продукта в «Чемпионате». Вместе с командами дизайна и разработки мы трудимся над улучшениями функционала для сайта и приложения «Чемпионата». Сегодня хочу рассказать вам об обновлении Матч-центра. Им ежедневно пользуются более 60% наших пользователей. Поэтому мы взялись за его доработку. Будем благодарны за обратную связь! Это поможет нам в работе над будущими изменениями.

Что изменилось: новое меню

Доработки коснулись и десктопной, и мобильной версий Матч-центра. В новом меню можно быстро перейти к нужному виду спорта. «Футбол», «Хоккей», «Теннис», «ММА» (там же бокс), «Баскетбол», «Авто», «Волейбол» раскрыты сразу, остальные виды – в выпадающем меню. Однако в зависимости от сезона и активности турниров меню будет меняться.

Посмотреть матчи по дням можно с помощью кнопок-переключателей либо раскрыть календарь (Иконка 🗓) и выбрать необходимую дату.

Здесь рядом – быстрый доступ к Избранным матчам (Иконка ☆). Любой интересный матч вы всегда можете добавить в список «Избранное» – для этого нажмите на ☆ слева от названия события.

Обновлённое меню

Кнопку «Важное» мы временно убрали. По статистике, её использовали довольно редко. Однако в дальнейшем мы рассматриваем возможность добавления разных фильтров по событиям.

Добавление турниров

Слева в Матч-центре есть список «Мои турниры»: туда вы можете добавить интересные соревнования. Они появятся в вашей раскладке. Есть несколько вариантов, как это сделать:

напишите там же в поисковой строке название турнира – перейдите на него и нажмите на звёздочку (☆);

прямо в Матч-центре рядом с названием турнира нажмите звёздочку (☆).

Обновлённые «Мои турниры»

Обновлённая страница ЛЧ

Внутри видов спорта под списком «Мои турниры» отображаются самые популярные соревнования.

Обновлённое меню «Мои турниры»

В мобильной версии это выглядит так:

Обновлённый Матч-центр в мобильной версии

Ждём ваши отзывы здесь в комментариях, а также на support@championat.com. Спасибо за пожелания и замечания. Каждый отзыв помогает нам быстрее реагировать на ошибки и оперативно их исправлять. Спасибо, что вы с нами, и простите за неудобства, которые иногда случаются в работе сайта и приложений. Каждый день мы работаем над тем, чтобы таких недочётов было всё меньше.