В «Зените» раскрылся неожиданный герой. И усадил на лавку потенциального новичка «Реала»

Помните, как всё начиналось? В феврале 2022-го «Зенит» пригласил на просмотровый сбор талантливого казахстанского парня Нуралы Алипа. О нём почти никто не знал. Кроме того, что в своей стране он считается перспективным. Одни стали придумывать теории, что так российский клуб помогает дружественному из другой страны, другие – мемы с кумысом и словом «Алга». Но мало кто верил, что из этого выйдет что-то серьёзное. В итоге его подписали в аренду до конца сезона и постепенно забыли. Нуралы же почти не играл. Казалось, это скоро завершится. Но всё только начиналось.

В этом сезоне на фоне давней травмы Родригао, проблем со здоровьем у Чистякова и нестабильности Ренана именно Алип стал основным защитником команды. Уже 11 матчей в РПЛ – больше, чем за весь прошлый сезон. И если раньше многие концентрировались лишь на косяках юноши, то теперь – исключительная похвала. Парня отмечает и Сергей Семак.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Прошлый сезон для Алипа? У нас высокая конкуренция в команде, Нуралы нужно было освоиться, понять требования и ждать своего шанса. Думаю, что он сейчас один из основных защитников «Зенита», и надеюсь, что Алип будет прибавлять и дальше».

Сложно было услышать такие слова ещё год назад. Да, Нуралы находился в обойме. Да, всегда мог усилить и считался талантливым. Но претендовать на место в основном составе, где сначала выходили Ловрен, Чистяков, а потом Родригао и Ренан, было непросто.

Вообще, правильно выделить три стадии прогресса. И так уж получилось, что они разбрелись по отрезкам последнего года.

Первая – лето-осень 2022-го. Тогда Казахстан дважды хлопнул Словакию, потом Азербайджан, Беларусь и влетел на первое место в Лиге наций. И да, Алип там был безальтернативно основным. Магомеда Адиева не волновало, что Нуралы в клубе играл в основном лишь в Кубке, всё ещё допускал странные ошибки и явно был не в лучшем расположении духа. Как только начинались матчи сборных – защитник всегда попадал сначала в список вызванных, а потом – в основу. Вот что он рассказывал о тренере в интервью Metaratings.

Нуралы Алип защитник сборной Казахстана «Магомед Мусаевич — человек с сильным характером. У него свои взгляды, он очень прямолинейный, всегда и всё говорит в лицо. Это помогает ему поддерживать дисциплину. За это его уважают все игроки сборной Казахстана. Когда я не играл, то мы общались. Он писал, спрашивал о моём состоянии, предлагал помощь. Всегда меня поддерживал — говорил, что надо работать, в «Зените» большая конкуренция, и поможет только терпение. Вот советы помогли, перетерпел, сейчас играю чаще».

Сборная однозначно помогла Нуралы в тот период. Там в него безотлагательно верили, а тёплые отношения с главным тренером добавляли настроения и мотивации. Наверняка это не давало ему сломаться и уйти в грустный вайб Петербурга.

Вторая – декабрь 2022-го. Осенью защитник только три раза вышел в матчах за «Зенит» в РПЛ. Его аренда заканчивалась как раз к концу года. Логичный вопрос – что дальше. Сообщалось, что в клубе рассматривали несколько вариантов развития событий – продление аренды ещё на год, выкуп либо возвращение игрока в «Кайрат». Параллельно слухи шли из Турции. Там якобы тоже хотели видеть игрока сборной Казахстана, так как он вписался бы в местный лимит.

В итоге в «Зените» решили заплатить небольшую сумму в дружественный клуб и закрепить за собой игрока. Полагаю, это добавило ему уверенности в том, что на него рассчитывают. И в ближайшей перспективе не придётся менять место работы. В сборной дела по-прежнему шли классно. Запустился отбор на Евро-2024, который сборная начала здорово. Алип поиграл даже в РПЛ – правда, когда «Зенит» уже стал чемпионом.

Нуралы Алип Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И третья стадия – нынешнее время, когда фамилия Нуралы в стартовом составе команды Семака уже никого не удивляет. Да, сопутствующие факторы этому помогли. Ренан ошибается чаще, чем читает об интересе к себе от «Реала» и других топов, Родригао только набирает, как и Чистяков. Объективно – альтернатив Алипу мало. Особенно когда играешь в три центральных защитника. Но доверие от тренеров действительно помогло футболисту. Он по-прежнему хорош в единоборствах, прибавил в выборе позиции и начале атак. Так что у «Зенита» есть хороший пример развития футболиста. Да ещё и в семье всё хорошо: «Полгода назад у меня родилась дочка, и я многое поменял в жизни. Думаю, сейчас я на правильном пути, стал полностью семьянином. Раньше ещё могли с женой сходить в музей, прогуляться по набережной, а теперь всё внимание ребёнку. Стал ответственнее и по отношению к семье, и по отношению к работе».

И сейчас он уже всерьёз не переживает из-за восстановления Родригао. Знает, что в какой-то мере уже подтвердил свой уровень. И теперь тому же Ренану будет трудно вернуться в состав «Зенита» и в списки «Реала». Может, туда стоит вписать Алипа?