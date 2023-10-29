Не только чудо «Реала» и гол Кейна с центра. 6 главных событий дня в европейском футболе

«Чемпионат» выделяет главные события в европейском футболе за субботу.

Беллингем самостоятельно уничтожил «Барселону»

В «класико» случился крутой камбэк «Реала». Бóльшую половину матча «Барселона» выглядела не просто лучше, а намного лучше: забила, дважды попала в штангу и имела другие моменты. «Реал» же первый удар в створ нанёс лишь на 57-й минуте.

А потом за дело взялся Беллингем. Англичанин сначала так пробил с дальней дистанции, что тер Штеген не справился с ударом. А затем всё тот же Беллингем превратил неудачную обработку мяча Модричем в голевую передачу и пробил между ног немецкому вратарю. После матча Хави оставалось только сказать: «Победа была несправедлива». Судя по всему, тренер имел в виду, что результат не по игре.

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У «Севильи», возможно, пока самый красивый гол сезона в Ла Лиге

Тут слова не нужны. Просто нужно увидеть банку Ракитича, с помощью которой «Севилья» сделала камбэк с 0:2 на 2:2.

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«Арсеналу» пришлось ставить в основу Нкетиа. И тот сделал хет-трик

На неделе «Арсенал» выиграл у «Севильи» в Лиге чемпионов — победный гол остался за Жезусом, но нападающего пришлось заменить из-за повреждения в конце матча. Травма бразильца привела к тому, что теперь Нкетиа вышел в атаке лондонцев против «Шеффилда» и сделал свой первый хет-трик в АПЛ. Мог забить с пенальти и четвёртый раз, но мяч попросил Фабиу Виейра. С 11 метров отличился португалец, который, празднуя гол, засунул мяч под майку (жена хавбека Карина должна скоро родить).

«Челси» и «Ньюкасл» внезапно потеряли очки

Были в АПЛ и неожиданные результаты. Казалось, что «Ньюкасл» набрал хорошую форму, судя по последним матчам в АПЛ. Но на этот раз он споткнулся на «Вулверхэмптоне», который обитает во второй половине турнирной таблицы. «Ньюкасл» дважды вёл в счёте благодаря голам Уилсона, но матч закончился со счётом 2:2.

«НЬЮКАСЛ» Фото: Michael Regan/Getty Images

«Челси» и вовсе проиграл без Мудрика и Фернандеса. В первом тайме не удалось реализовать свои моменты, а затем всё решила ошибка Дисаси, который не стал тянуться к мячу головой в прыжке, а попробовал сыграть ногой. В результате до мяча первым добрался Пиннок, пробивший головой в одно касание. В самом конце матча вратарь «Челси» Санчес пошёл в чужую штрафную, но это лишь позволило «Брентфорду» забить в пустые ворота второй мяч.

«Бавария» выдала самый яркий матч выходных

Удивительная встреча «Баварии» и «Дармштадта». К 50-й минуте счёт был 0:0, а закончили — 8:0! Тому способствовали удаления в первом тайме: красные получили Киммих у «Баварии» и Гясула с Маглицей у гостей. Нойер вернулся на поле спустя почти год, а у Кейна ещё один хет-трик в Бундеслиге. Один из мячей англичанин забил со своей половины поля! За девять туров у него 12+5 по системе «гол+пас».

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«Бавария» поднялась на первую строчку в таблице Бундеслиги, но завтра свой матч проводит «Байер» (дома с «Фрайбургом»). В случае победы команда Хаби Алонсо вернётся на первое место.

Кстати, с разгромным счётом победил и «Лейпциг», но всего лишь 6:0. Пострадал «Кёльн».

«Ювентус» вытащил матч на 90+7-й минуте!

Весь матч «Ювентус» мучился с «Вероной». Много бил по воротам, а у Мойзе Кина отменили сразу два гола. Лишь с 30-го удара «Ювентусу» удалось забить. Отличился Камбьязо на 90+7-й минуте!

«ЮВЕНТУС» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Туринцы возглавили таблицу, но в воскресенье свои матчи проводят «Интер» и «Милан».