Столько ничьих ЦСКА в СССР было бы проблемой. Из-за лимита на них команда даже вылетала

С 25 августа ЦСКА демонстрирует стабильные результаты. Правда, в данном случае стабильность — это не синоним чего-то позитивного. В последних 10 матчах во всех турнирах армейцы девять раз сыграли вничью. В кубковых играх в расчёт берём только основное время. Впереди ещё один матч — с «Краснодаром». Потенциально тенденция может продолжиться.

Играй нынешний ЦСКА в 70-х и 80-х годах прошлого века, ему пришлось бы очень тяжело. Ведь в союзном чемпионате существовала такая странная фишка, как лимит на ничьи.

В СССР был лимит на ничьи. Когда и почему его ввели?

В 1977 году чемпионат СССР получился крайне богатым на ничейные результаты. Надо отметить, что тогда за победу давали два очка, а не три, как сейчас. У чемпиона страны — киевского «Динамо» — было 14 ничьих в 30 матчах. По 13 раз делили очки с соперниками тбилисское «Динамо» и московское «Торпедо». Они в итоге заняли второе и третье места соответственно. Но всех переплюнули сразу четыре клуба: московское «Динамо», «Кайрат», «Нефтчи» и ЦСКА. Каждый из них делил очки с соперниками 17 раз. Только вдумайтесь — лишь у трёх команд из 16 было меньше 10 ничьих за сезон!

Для сравнения, в сезоне-2022/2023 только один клуб РПЛ перешагнул отметку в 10 ничьих. «Факел» 12 раз делил очки с соперниками, «Спартак» и «Краснодар» — по девять. Остальные — и того меньше. В 1977 году почти 45% матчей завершились вничью, что стало новым рекордом чемпионатов СССР. Такие цифры объясняли большим количеством договорняков.

Министр спорта СССР Сергей Павлов признавал наличие проблемы: «В минувшем сезоне мы получили несколько сигналов о том, что в ходе чемпионата страны ряд команд фактически отказался от борьбы, предопределив исход матча сговором». Сигналы получили, но при этом никого не поймали, не отстранили, не дисквалифицировали.

В итоге в советский футбол внедрили довольно странную штуку — лимит на ничьи. После восьми ничьих в сезоне дальше команда переставала получать за них очки. Некоторые уважаемые люди в стране сразу раскритиковали подобную задумку. Одним из таких был легендарный Лев Яшин: «В конце концов «высокие договаривающиеся стороны» могут договориться и по-иному: дескать, ты выигрываешь на своём поле, а я на своём. Но футбол-то пострадает».

Лев Яшин — один из величайших вратарей мира Фото: РИА Новости

В первом сезоне после введения лимита количество ничейных результатов сократилось почти вдвое. Правда, пять команд всё же перешагнули через восемь ничьих. Среди них был и серебряный призёр турнира — киевское «Динамо». Правда, сверхлимитная ничья не сказалась на чемпионской гонке, ведь от тбилисского «Динамо» киевляне отстали на четыре очка.

Впрочем, нельзя сказать, что советский футбол стал гораздо чище. В этом усомнился и тренер Константин Бесков: «Лимит ничьих замышлялся как средство борьбы с договорными ничьими. Как временная мера он себя оправдал. Но где гарантия, что любители добывать очки и почести малой кровью не станут обмениваться по сговору поражениями?»

Константин Бесков Фото: РИА Новости

Какие клубы серьёзно пострадали из-за лимита?

Периодически лимит влиял на распределение мест в таблице. К примеру, в 1978 году московское «Динамо» из-за лимита упустило бронзовые медали. Год спустя тбилисское «Динамо» осталось без серебра (вместо этого команда финишировала на четвёртом месте). В 1980-м чемпионат расширили до 18 команд, а лимит увеличили с восьми до 10 ничьих. Несмотря на это, сразу шесть клубов по итогам сезона потеряли очки из-за лимита. Московское «Динамо» и вовсе делило очки с соперниками 14 раз.

В 1984-м лимит помешал минскому «Динамо» взять бронзовые медали чемпионата, а спустя два года возникла необычная ситуация. Киевское «Динамо» становится чемпионом СССР и опережает московских одноклубников на одно очко. При этом обе команды сыграли вничью по 11 раз. Но с киевского клуба очко не сняли, в отличие от московского. Почему так произошло? Всё из-за пункта в регламенте. Если на момент начала матча как минимум два игрока клуба уезжали в сборную СССР, то в случае ничьей этот матч под лимит не попадал.

«Динамо» Киев — чемпион СССР образца 1986 года Фото: РИА Новости

Из-за лимита на ничьи ЦСКА потерял место в высшей лиге в 1987 году. Московская команда делила очки с соперниками 11 раз. Не будь этой сверхлимитной ничьей, армейцы опередили бы «Зенит» и отправили бы его во второй по силе дивизион. Перед стартом сезона-1989 лимит на ничьи в советском футболе отменили.