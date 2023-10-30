Жиру дал повод поговорить о его величии. Опять

Хватит уже ждать повода, чтобы написать отдельный текст про Жиру. Плевать, что «Милан» не смог удержать победный счёт. Француз сделал дубль, и этого вполне достаточно. Тем более что в свои 37 лет он забил не кому-то, а действующим чемпионам. Оба раза нападающий отличился головой. Он вообще такое любит. Ещё в АПЛ ставил рекорды по мячам, забитым именно головой (за тот период, что выступал в Англии).

Вот скажите, вам никогда не казалось, что в Жиру есть что-то особенное? Понятно, что он далеко не самый сильный футболист. Наверное, даже на пике не входил в число топ-5 лучших в мире на своей позиции. И всё же есть в нём такое, что не подтвердить статистикой. Будто Ибра ушёл и оставил ответственным за величие именно Жиру.

Если долго смотреть на какого-то футболиста, то начинаешь его узнавать даже по походке. В этом плане Жиру – человек, который познал мир и никуда не торопится. Всё делает не спеша. Потому и в дриблинг не идёт почти никогда, ведь для него обычно нужна скорость. В прошлом сезоне Серии А форвард стал 14-м игроком «Милана» по удачным обводкам (лишь семь за весь сезон). Но, если очень нужно, Жиру может рвануть под прострел на ближнюю штангу. Его любимую, как он сам признавался.

На самом деле, у него не так много сильных качеств, как того требует современный футбол. Лучшим бомбардиром сборной Франции (54 гола) Жиру стал вообще во многом случайно. Понятно, что Бензема как футболист совершеннее и много лет играл бы в основе именно он, если бы не скандал с Вальбуэна. Но вышло так, что на чемпионаты мира поехал Жиру. В том числе, чтобы подарить нам фотографии, которые можно долго рассматривать.

Оливье Жиру Фото: Buda Mendes/Getty Images

Жиру блистает не каждый матч, как Холанд, а, скорее, вспышками. Если планеты встали в правильном порядке, то наступает озарение и есть шанс забить даже ударом «скорпиона». Его вайб, энергетика, игривая улыбка как бы намекают, что он всегда готов изобразить что-то особенное.

Вообще, не было сомнений, кто встанет на ворота, когда удалили голкипера «Милана» Меньяна несколько недель назад. Показательно, как быстро завирусились мемы. Дошло до продаж вратарских футболок с фамилией Жиру в официальном фан-шопе «Милана». Не уверен, что такая идея кому-то пришла бы в голову, окажись на воротах условный Пулишич. По легендарности не дотягивает.

Оливье Жиру Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Вообще, чемпионат Италии – уникальное место в нынешней системе футбольных координат. Вроде и топ-лига, но с небольшими оговорками. В том числе на финансовые возможности клубов. И Жиру здесь оказывается абсолютно на своём месте. В АПЛ он уже не считался бы звездой, да и игроком основы, скорее всего, тоже. А тут можно даже возмущаться, если тебе дали отыграть 80, а не 90 минут. Такое тоже свойственно великим.