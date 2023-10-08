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«Дженоа» — «Милан» — 0:1, видео сейва Оливье Жиру, удаление двух вратарей, обзор матча чемпионата Италии, 7 октября 2023

Редчайший случай в футболе. Жиру встал в ворота и спас при выходе один на один! Видео
Анатолий Романов
Жиру встал в ворота и спас при выходе один на один
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В игре «Милана» с «Дженоа» удалили голкиперов обеих команд.

«Милан» захватил единоличное лидерство в Серии А, воспользовавшись потерей очков «Интером». Команда Стефано Пиоли одержала выездную победу над «Дженоа», дожав соперника в концовке. Последние минуты матча на стадионе «Луиджи Феррарис» – просто фантастика!

Италия - Серия А . 8-й тур
07 октября 2023, суббота. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
0 : 1
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 87'    
Удаления: Риера – 90+13' / Меньян – 90+9'

В целом «россонери» владели преимуществом, но в первом тайме команды на двоих наиграли по показателю xG лишь на 0,21 гола. Единственный удар в створ нанёс «Милан», а игроки «Дженоа» пару раз напугали местных воробьёв неточными ударами. Во втором тайме стало повеселее. Лидер чемпионата Италии при 60% владения нанёс уже восемь ударов и дважды попал в створ. На 87-й минуте гости всё-таки дожали хозяев. Пулишич здорово решил эпизод после кросса с правого фланга – пробил в касание по отскочившему мячу. Но самое интересное было впереди!

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Игра затянулась в компенсированное время. На 90+9-й минуте был удалён вратарь «Милана» Мик Меньян. Француз вылетел из штрафной и сбил нападающего хозяев Калеба Экубана. Так как замены у «россонери» закончились, в ворота встал нападающий Оливье Жиру. И оказалось, что у французского бомбардира есть дар и везение вратаря! На 90+11-й минуте голкипера Жиру после штрафного удара и рикошета спасла от пропущенного гола перекладина.

А на 90+14-й минуте Жиру совершил очень крутое спасение. «Дженоа» удалась быстрая атака, форвард Георге Пушкаш пробросил себе мяч головой в штрафную и выбегал один на один, но Оливье вовремя вылетел из ворот и выбил мяч рукой, фактически сняв его с ноги румына. После этого ещё и накрыл мяч в падении, не дав сопернику сыграть на добивании. Кажется, каждый находившийся на поле футболист «Милана» подбежал к Жиру, чтобы поздравить его с суперсейвом.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Более того, на 90+14-й минуте удаление заработал и голкипер «Дженоа» Хосеп Риера. Испанец получил вторую жёлтую карточку за фол… в чужой штрафной, когда пошёл помогать команде в атаке. Наверное, этот парадоксальный матч только так и мог закончиться.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

«Я никогда не переживал ничего подобного. Очень горжусь командой, мы боролись до конца, а я сделал хороший сейв. Кроме того, мне повезло с перекладиной. Но мы сражались как львы, и я счастлив за наших болельщиков. Момент с сейвом? Я не был уверен, будет ли нанесён удар головой, поэтому подумал: просто иди – лучше быть там, чем оставаться на линии. Не умею двигаться как вратарь, но именно это я чувствовал в тот момент. Немного повредил руку, впрочем, это нормально. Обязательно сохраню вратарскую футболку и поставлю её в рамку!» – сказал после матча герой вечера Жиру.

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