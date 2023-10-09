«Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией и номером Жиру

Итальянский футбольный клуб «Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией нападающего Оливье Жиру, сообщает «Твиттер» клуба.

Напомним, французский нападающий «Милана» надел вратарскую футболку после удаления партнёра Майка Меньяна в конце матча 8-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (1:0), когда замен у команды не осталось.

Жиру даже удалось спасти «Милан». Француз в одном из эпизодов бросился на встречу игроку соперника и рукой выбил мяч до удара.

Теперь болельщики могут приобрести в официальном магазине «Милана» вратарскую футболку и нанести на неё фамилию и номер Жиру. Таким образом клуб решил отметить достижение форварда в матче с «Дженоа».

Ранее «Милан» и сборная Франции в шутку добавили Жиру в список вратарей на своих официальных сайтах.