Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией и номером Жиру

«Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией и номером Жиру
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский футбольный клуб «Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией нападающего Оливье Жиру, сообщает «Твиттер» клуба.

Напомним, французский нападающий «Милана» надел вратарскую футболку после удаления партнёра Майка Меньяна в конце матча 8-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (1:0), когда замен у команды не осталось.

Жиру даже удалось спасти «Милан». Француз в одном из эпизодов бросился на встречу игроку соперника и рукой выбил мяч до удара.

Теперь болельщики могут приобрести в официальном магазине «Милана» вратарскую футболку и нанести на неё фамилию и номер Жиру. Таким образом клуб решил отметить достижение форварда в матче с «Дженоа».

Ранее «Милан» и сборная Франции в шутку добавили Жиру в список вратарей на своих официальных сайтах.

Материалы по теме
Редчайший случай в футболе. Жиру встал в ворота и спас при выходе один на один! Видео
Редчайший случай в футболе. Жиру встал в ворота и спас при выходе один на один! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android