Неочевидная дуэль Чалова и Кади решила исход главного матча тура

Динамика развития футбола порождает решения и проблемы. В какой-то момент игра в три центральных защитника стала, возможно, самым важным глобальным решением последних лет — она позволила атаковать по всей ширине поля и при этом иметь достаточно игроков в последней линии, чтобы противостоять быстрой встречной атаке.

Одной из косвенных проблем стало использование игроков атакующей ментальности на краях при обороне. К примеру, если мы играем в четыре защитника, а соперник выбирает 3-4-3, то получается, что вместе с латералями у них пять игроков в первой линии атаки, а значит, и численное преимущество. Навесы от одного латераля на дальнюю штангу на другого стали одним из самых распространённых типов голов в сегодняшней игре именно благодаря этому.

Такое количество однотипных голов стало возможным потому, что, когда всю четвёрку защитников стянули соперники, пространство на дальней штанге должен страховать вингер — а это игрок атакующей ментальности. В момент, когда мяч на дальнем от него фланге, он часто не распознаёт опасность и безмятежно наблюдает, как латераль соперника летит на дальнюю штангу забивать.

Постепенно ответом становилось использование пятёрки и в обороне («Краснодар» оборонялся 5-4-1) — чтобы у каждого был соперник. Решением со стороны атаки стало врывание в последнюю линию кого-то из полузащитников в полуфланг — чтобы усилить линию атаки и шестым футболистом. Здесь у обороняющейся команды возникает вопрос: а кто его подхватывает, если все играют со своими? Часто это приходится делать вингерам, и мы возвращаемся к той же проблеме: они плохо распознают оборонительные задачи и делают эту работу посредственно.

Кстати, я только что описал победный гол ЦСКА. Вот ситуация за четыре секунды до него.

Ситуация за четыре секунды до гола Фото: Кадр из трансляции

А вот — через пару секунд.

Ситуация через несколько секунд Фото: Кадр из трансляции

Самое время посмотреть за ситуацией в динамике: Кади «сдувает» рывок Гаича, Файзуллаев обыгрывает Волкова один в один и может делать передачу в штрафную совершенно беспрепятственно. Чалов здорово разбирается, но посмотрите за Кади в штрафной: Гаич, за которым он бежал назад, может забивать и сам, так как краснодарец забыл, что обороняется, и смотрит футбол из первого ряда.

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Прежде чем ругать Кади и хвалить Чалова, важно сделать пару оговорок. Во-первых, частично Кади подставляет командная организация обороны «Краснодара». Это был не первый момент в матче, когда усиливающего первую линию ЦСКА полузащитника подхватывал вингер. Вспомните ситуацию с подачей Келлвена с левой ноги — тогда за вбегающим устремился со своей позиции Батчи. Соответственно, можно сделать вывод, что крайние нападающие выполняли установку тренера, а её слабость — в том, что приоткрывалось пространство в полуфланге для подач и проникающих передач.

Во-вторых, ещё раз скажу, что проблема глобальная — все команды и тренеры ломают голову, как обороняться в таких ситуациях эффективно. К примеру, Карло Анчелотти — лучший в мире тренер по нахождению баланса на поле — неслучайно передвинул Родриго и Винисиуса выше, с позиций вингеров в центр нападения. Теперь фланги «Реала» в обороне усиливают не вингеры, которые делают это посредственно, а полузащитники, привыкшие в том числе и к оборонительной работе. Это решение — лишь один из вариантов, и, так как проблема стоит остро, поиски большего количества хороших решений всё ещё ведутся.

И тем не менее использование игроков исключительно атакующей ментальности для усиления фланга в обороне уже сейчас можно называть плохим решением. Неслучайно, что даже в нашем чемпионате есть большая дискуссия по поводу позиции двух игроков — Кади и Хесуса Медины из «Спартака». Их оборонительные проблемы схожи: если использовать их на позиции «восьмёрки», они не дадут нужную позицию в нужное время нужное количество раз, а использование их на фланге при обороне оказывается просто губительно.

Итак, фиксируем: кризис позиции испытывают вингеры и прочие нападающие, которые привыкли мыслить исключительно об атаке и почти бесполезны при обороне. Однако речь не обо всех форвардах, потому что некоторые хорошо готовы к вызовам времени и развитию футбола. В матче с «Краснодаром» на том же правом фланге атаки у ЦСКА играл Фёдор Чалов — помимо того, что он забил победный мяч, он ещё и регулярно оказывался полезен в обороне.

Кади и Чалов действовали в обороне в схожих ролях — правый крайний нападающий при расстановке 5-4-1. И тот, и другой должны были изначально иметь достаточно оборонительной работы: на фланге Чалова регулярно появляется Эдуард Сперцян, Батчи короткими рывками обеспечивает там пространство в численном перегрузе, а на фланге Кади действует Аббос Файзуллаев, находящийся в огненной форме. Изначальные условия для сравнения подходящие.

Теперь возьмём два похожих показательных эпизода, чтобы объяснить разницу конкретно.

Возьмём оборону Кади. На 28-й минуте он встречает полузащитника ЦСКА Мендеса. Важно, что делает он это в статичном положении, приоткрывая фланг для передачи, Можно сказать, что здесь работает инстинкт «восьмёрки» (не допустить проникающую), но в этой ситуации плотность между линиями высокая, а главное — «Краснодар» обороняется пятёркой в последней линии — у игрока между линиями есть защитник, который встречает его по своему коридору. Итак, первая проблема: Кади оставляет сопернику очевидным вариант для развития атаки и не пытается ему противостоять.

Действия Кади Фото: Кадр из трансляции

В следующую секунду Агапов свободно принимает мяч. Волкову приходится учитывать Гаича, который остаётся за кадром, и в этой ситуации есть только один человек, который может помочь — это Кади. Но бразилец в буквальном смысле остаётся на том же месте, разводит руками (!) и неспешно начинает двигаться к флангу, давая Агапову гигантское пространство-время для передачи в штрафную. Илья выцеливает Келлвена, скидка — и Сафонову приходится совершать дикое спасение после удара Чалова. И теперь самое ужасающее: Кади был «прошит» таким образом второй раз за полминуты — первый пас в штрафную у Агапова просто не получился.

Момент на левом фланге Фото: Кадр из трансляции

Почти все угрозы, которые создавал ЦСКА, приходили из таких ситуаций. Батчи отрабатывал назад дисциплинированнее, но это в том числе и потому, что неделю назад его совсем «раздел» в Калининграде Гильермо Сото — проблема, однако, существовала у «Краснодара» и там.

Теперь к Чалову. Ситуация из второго тайма — похожая передача идёт от Алонсо на фланг. Феде нужно преодолеть примерно то же расстояние, и, чтобы Келлвену не пришлось приоткрывать последнюю линию, только Чалов может оказать давление на Оласу. Важно, что расстояние и точка, с которой приходится стартовать, у Кади и Чалова почти идентичны.

Действия Чалова Фото: Кадр из трансляции

Что происходит в момент, когда мяч проходит через Чалова? Он спринтует назад до позиции Оласы моментально — помогает ещё и тот факт, что до этого он несколько раз оценил позицию в обороне взглядом вокруг себя. Спустя пару секунд Чалов уже оказывает давление на Оласу, а Келлвен держит закрытой последнюю линию и контролирует врывание Батчи перед собой, а не сбоку и не со спины, если сравнивать это с ситуацией с голом ЦСКА. Да, в этой ситуации тоже идёт навес, но между беспрепятственной передачей и навесом при сопротивлении есть большая разница — ты меньше времени высматриваешь партнёров, меньше времени прицеливаешься и должен корректировать траекторию, учитывая возможность блока.

Атака «Краснодара» с левого фланга Фото: Кадр из трансляции

А теперь финальный штрих из этой же ситуации, который объясняет разницу между Кади и Чаловым. За пару секунд до передачи Алонсо во фланг Федя оборачивается и видит, что Сперцян свободно подвисает в полуфланге и готов принять проникающую передачу, которая опасно ускорит атаку. Чалов моментально корректирует свою позицию таким образом, чтобы исключить возможность паса от Алонсо на Сперцяна, действуя как раз как «восьмёрка».

Начало атаки «Краснодара» Фото: Кадр из трансляции

Итого: буквально за несколько секунд Чалов показал хорошее позиционное понимание обороны, отконтролировав проникающую и сыграв как дополнительный полузащитник, а когда у соперника остался только вариант сыграть на фланг, развернулся и на полной скорости побежал отрабатывать назад, помогая последней линии остаться без разрыва. Всё это при том, что своего значения для атаки ЦСКА Федя не потерял.

Из полевых игроков ЦСКА только Агапов совершил больше отборов за матч, чем Чалов. Так выглядит игра современного флангового атакующего игрока. Детали кажутся небольшими, но именно они зачастую составляют разницу, которая отражается на результате и/или ходе матча.

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