«Мяч остался на месте». Судьи неправильно отменили гол Соболева «Краснодару» с пенальти?

Матч 6-го тура группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» закончился драмой для лучшего игрока встречи – Александра Соболева. В первом тайме он заработал и реализовал пенальти, а потом выдал голевую на Умярова. Во втором, когда «Спартак» проигрывал меньше чем за 10 минут до конца основного времени, он снова заработал пенальти. И даже его реализовал. Но счёт не поменялся.

Это был тот редкий случай, когда после пенальти в игру вмешивается VAR, но не чтобы его перебить, а чтобы отменить вообще. На повторе удара был намёк, что Соболев совершил двойное касание – у Александра поехала левая нога, а правой он нанёс удар по центру. Было ли это касание – решайте сами. Но судьи на VAR (Павел Шадыханов и Дмитрий Сафьян – AVAR) решили, что касание было. Смотрите сами:

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Мы попросили разобрать момент экс-судью РПЛ и эксперта Игоря Федотова: «Это не явная и очевидная ошибка, чтобы вмешиваться VAR. Это не как у Промеса, тут мяч остался на месте. Судьи на VAR не должны были вмешиваться и отменять гол Соболева. Вопрос, был ли контакт с левой ногой, для меня открыт, я не могу разобрать по этим повторам на ТВ явной и очевидной ошибки. Может, у VAR был другой повтор. А может, у них была возможность сильно увеличить видео – если так сделать, то касание действительно видно».

После матча на тему этого пенальти в своём телеграм-канале лаконично высказался сам Соболев. Он написал просто «двойное касание» – и добавил смеющееся эмодзи.

А вот мнение главного тренера «Спартака»:

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» «Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае — при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд».

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