Как закончился самый результативный матч? А сколько всего было игр?

Кто кого: Москва или Казань? Тест о противостоянии «Локомотива» и «Рубина»

«Локомотив» дома обыграл «Рубин» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Кубка России. Встреча получилась яркой, богатой на голы и эмоции (первый тайм – особенно).

Противостояние железнодорожников и казанцев – уже давно отдельно сложившийся сюжет в российском футболе. Чего только в этой дуэли не было: россыпи голов, турнирной интриги, культовых результатов.

Тест, который вы видите на этой странице, как раз об этом. Вчера данный квиз болельщики прошли на стадионе в Черкизове, а сегодня это можете сделать вы – на «Чемпионате»! Вопросы разные по сложности, поэтому интересно будет в любом случае. Желаем удачи!