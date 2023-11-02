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Противостояние «Локомотива» и «Рубина»: кто больше забил, как сыграли последний матч, тест на знание российского футбола

Кто кого: Москва или Казань? Тест о противостоянии «Локомотива» и «Рубина»
Кирилл Закатченко Полина Куимова
,
«Локомотив» – «Рубин»
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Как закончился самый результативный матч? А сколько всего было игр?

«Локомотив» дома обыграл «Рубин» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Кубка России. Встреча получилась яркой, богатой на голы и эмоции (первый тайм – особенно).

Fonbet Кубок России . Группа B
01 ноября 2023, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Тикнизян – 9'     2:0 Миранчук – 26'     3:0 Сарвели – 37'    

Противостояние железнодорожников и казанцев – уже давно отдельно сложившийся сюжет в российском футболе. Чего только в этой дуэли не было: россыпи голов, турнирной интриги, культовых результатов.

Тест, который вы видите на этой странице, как раз об этом. Вчера данный квиз болельщики прошли на стадионе в Черкизове, а сегодня это можете сделать вы – на «Чемпионате»! Вопросы разные по сложности, поэтому интересно будет в любом случае. Желаем удачи!

Подробнее о вчерашнем матче «Локо» и «Рубина»
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