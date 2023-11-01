«Локо» прекрасен! Разорвали «Рубин» за тайм и отправились в верхнюю сетку Кубка России

«Локомотив» и «Рубин» уже решили все вопросы в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России. Команда Михаила Галактионова после пяти туров забронировала место в верхней сетке плей-офф, а казанцы потеряли шансы на продолжение борьбы. Предстоящий матч стал хорошей возможностью для тренеров удариться в эксперименты.

«Локомотив» и «Рубин» действительно вышли на поле в смешанных составах. У хозяев это прежде всего коснулось полузащиты и атаки. Однако это не помешало «Локо» с первых минут пойти вперёд. Результат не заставил себя долго ждать: уже на девятой минуте красно-зелёные открыли счёт. Дмитрий Рыбчинский совершил классный навес с правого фланга, который замкнул лучший бомбардир «Локомотива» в сезоне – Наир Тикнизян.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Однако пропущенный гол не дезориентировал «Рубин». Наоборот, команда Рашида Рахимова атаковала, не боялась открываться, хотя по началу встречи только отбивалась. Частым оружием «Рубина» стали навесы и попытки быстрой доставки мяча в опасную для «Локо» зону. Но класс хозяев делал своё дело: команда Галактионова справлялась у своих ворот.

А у чужих продолжала творить. Так, на 26-й минуте красивый гол забил Антон Миранчук. «Локо» убежал в быструю атаку, Тикнизян вошёл в штрафную и отдал в центр, откуда полузащитник железнодорожников в касание переправил мяч в ворота «Рубина». 2:0 менее чем за полчаса – не совсем приятная ситуация для казанцев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Но даже в таком положении «Рубин» не собирался сдаваться. А вот «Локо» почувствовал в себе уверенность, раскрепостился и шёл в атаку снова и снова. Удалось ли конвертировать моменты в очередной гол? Конечно! На 37-й минуте отличился форвард Владислав Сарвели. Нападающий пока не стал важным игроком «Локо», поэтому такие моменты крайне важны для обретения уверенности. Сарвели получил передачу от Миранчука, выиграл единоборство у защитника «Рубина» Рожкова и разобрался с Егором Шамовым. 3:0 – вопросы о победителе были сняты уже в первом тайме.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

До конца тайма к ещё одному голу был близок «Локо», но Тикнизян угодил в каркас ворот. «Рубин» не то чтобы сдался, но понял, что достичь успеха будет затруднительно.

Рахимов в перерыве провёл тройную замену: на поле вышли Вуячич, Даку и Кабутов. Всё же «Рубин» хотел побороться если не за победу, то хотя бы за интригу, а также уйти от разгрома. А «Локо» всё устраивало, поэтому Галактионов обошёлся без изменений. Тем более что «Рубин» не навязывал высоких скоростей, хозяева не сильно устали в первые 45 минут.

Второй тайм прошёл без серьёзных моментов с обеих сторон. «Локо» успокоился и не форсировал темп, а «Рубин» даже с учётом замен не смог удивить. Очень старались показать себя игроки ближайшего резерва: например, активны у «Локо» были Сулейманов и Сарвели. Но первого спустя час игры заменил Дзюба, а второго – чуть позже Щетинин. Но Галактионов и Рахимов получили полезную информацию о большом количестве игроков по итогам встречи.

Локомотив — Рубин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив» добыл три очка и с первого места вышел из группы В. Красно-зелёные сыграют в плей-офф с клубом, занявшим второе место в одной из трёх других групп. А «Рубин» покинул Кубок России и теперь сфокусируется на задаче закрепиться в середине таблицы РПЛ.