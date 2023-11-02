«Динамо» эпично лишило «Краснодар» главного плей-офф. Всё решил гол в последней атаке

«Пари НН» продержался в матче с москвичами до 90+3-й минуты, но команда Лички всё-таки сыграет в Пути РПЛ.

«Динамо» после вчерашней победы «Краснодара» над «Спартаком» требовалось выигрывать у немотивированного «Пари НН» в основное время, чтобы финишировать на втором месте в группе и получить путёвку в плей-офф Пути РПЛ. И бело-голубые были в секундах от провала!

«Динамо» сразу завладело мячом и территориальным преимуществом, а возвращённый Марцелом Личкой в состав Макаров уже через минуту почувствовал, что сегодня на поле не картонный Гоцук, а живой и выжигающий. Вингер бело-голубых получил по ногам от центрбека – заработал штрафной. После подачи были вопросы по поводу того, не сыграл ли рукой защитник «Пари НН» Толстопятов. Судьи решили, что нет – не сыграл.

У нижегородцев снова зажигал Севикян, который доказывал, что без него атака «Пари НН» не может существовать, как оборона без Гоцука. На исходе четверти часа игры именно Эдгар открыл счёт. На углу штрафной обыграл Карраскаля (плюс один Владимиру Федотову) и положил мяч в сетку ворот Шунина. Кстати, голкипер «Динамо» впервые в нынешнем сезоне вышел в Кубке России – вернулся спустя месяц после вылета из-за травмы.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Но «Динамо» потребовалось всего три минуты, чтобы отыграться. Голевая атака хозяев началась с ляпа вратаря «Пари НН» Кукушкина, неудачно выбившего мяч под давлением Макарова, а завершилась тем, что Тюкавин «подставил клюшку» под прострел Карраскаля. Кажется, колумбиец в этом эпизоде скорее пытался пробить, а получился голевой пас. Впрочем, ещё через пару минут Кукушкин исправился за ошибку: его сейв и штанга отняли у Тюкавина дубль.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Потом болельщиков развлёк Личка. После выноса кем-то из игроков мяча за пределы поля чех принял на грудь (мяч) – и трибуны зааплодировали. А вот на поле зрителей уже больше развлекали нижегородцы. Команда Сергея Юрана, смотревшего футбол сверху из-за дисквалификации, была ближе ко второму голу в первом тайме. Севикян создал ещё две атаки, которые завершились попаданиями в перекладину – сперва хозяев простил Мухин, потом Кухарчук. По ударам в створ «Пари НН» уступал к перерыву (2:5), вот только эти моменты меняли всё восприятие игры.

В перерыве Личка увеличил средний возраст своей ненадёжной обороны (юного Лепского поменял Бальбуэна), а Юран – уменьшил своей (Гоцук получил отдых перед туром РПЛ, и вышел Каккоев). «Динамо» надавило, и Кукушкин опять едва не «привёз» при розыгрыше мяча. Вратарь «Пари НН», попав под прессинг неутомимого Макарова, показал, что в игре ногами он пока ещё не достиг совершенства. Зато сейвы ногами Кукушкин умеет делать хорошо – вытащил в падении по-акинфеевски удар Смолова.

«Пари НН» продолжал грозить кулаком контратак, но после ранней замены Севикяна как-то заскучал. Вдобавок и другой форвард нижегородцев Кутателадзе получил повреждение. Дальше волны атак «Динамо» накатывались на ворота Кукушкина. Смолов пробил в крестовину, а после удара Тюкавина летевший в ворота мяч заблокировал в отчаянном броске Каккоев. Смолов уходил с поля очень расстроенным. Если бы команды в этот вечер эффективно реализовывали свои моменты, то счёт мог бы быть таким, как в матче «Пари НН» со «Спартаком» (5:4 или 4:5) на групповом этапе нынешнего Кубка России.

Доигрывало «Динамо» и без Смолова, и без Тюкавина. То ли из-за отсутствия главной ударной силы, то по причине излишней спешки и суеты у команды Лички никак не получать дожать «Пари НН». Хотя хозяева нанесли за матч 26 ударов и девять раз попали в створ (против 13 ударов и двух в створ у соперника). Но на 90+3-й минуте бело-голубые всё же вырвали победу – сказочная развязка! Фомин создал численный перевес на фланге и свободно навесил, а Гладышев точно пробил головой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Динамо» выходит в плей-офф Пути РПЛ, а «Краснодар» отправляется в плей-офф Пути регионов.