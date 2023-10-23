Суперголы Головина и Оздоева, а ещё ассист Шапи. Как россияне провели выходные за границей

В прошедший уикенд некоторых российских футболистов за рубежом было не остановить. Чего стоят только нереальные голы Головина и Оздоева. Но и помимо них есть интересные герои.

Александр Головин Фото: ФК «Монако»

Александр Головин («Монако», Франция)

Головин – главная российская звезда выходных. «Монако» летел 0:1, пропустив от «Метца» уже на четвёртой минуте – ещё и с середины поля. Да, преимущество по владению было тотальным, но это никак не провоцировало моменты. Пришлось вывозить на индивидуальном мастерстве. Здесь Головин и врубил полные мощности. В конце первого тайма бахнул с 30 метров точно в дальний угол, а во втором – идеально положил со штрафного. Крутая реализация и максимальное влияние на результат. Whoscored выдал Головину мощнейший балл – 9,2. «Монако» вернулся на первое место. Да, отрыв крошечный, но какое это имеет значение?

Права на видео принадлежат Ligue de Football Professionnel.

Арсен Захарян (слева) Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Россиянин впервые вышел в основном составе нового клуба. Казалось, вот он шанс проявить себя и доказать, что ставить с первых минут Арсена можно чаще. Но не вышло. «Реал Сосьедад» в целом был плох в первом тайме. Видимо, причину увидели и в Захаряне, поэтому уже в перерыве хавбека заменили. Whoscored выдал ему одну из самых низких оценок в команде, а запомнился полузащитник двумя ударами в сторону ворот и тем, что редко получал мяч. Во втором тайме «Сосьедад» включился и всё же забрал три очка. Но, похоже, в следующий раз в основном составе Арсен выйдет не скоро.

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Алексей Миранчук Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Полузащитник в четвёртый раз вышел на замену в этом сезоне. Редкий момент – Джан Пьеро Гасперини выпустил Миранчука не для того, чтобы дать кому-то отдохнуть, а чтобы добиться результата. После первого тайма «Аталанта» катала вничью с «Дженоа», тренер снял Де Кетеларе и бросил в игру россиянина. Глобально это не повлияло ни на что, но результат получен: при Алексее на поле «Аталанта» забила дважды. Ни в одном из мячей наш хавбек не поучаствовал. Whoscored поставил ему оценку 6,4. Справедливую. Миранчук был почти незаметен.

Далер Кузяев Фото: ФК «Гавр»

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Россиянин ожидаемо вышел в старте и, как всегда, был одним из самых активных на поле. Через Далера шли многие атаки, один раз он неплохо пробил, имел 84% успешных передач и четыре отбора. Вообще, «Гавр» как минимум во втором тайме наиграл на один гол. Но то не везло, то вытаскивал голкипер «Ланса». Из плюсов – команда Кузяева снова не уступила. И осталась в середине таблицы. Но подобный соперник (да, играет в ЛЧ, но в Лиге 1 располагается ниже) им точно был по зубам.

Магомед Оздоев Фото: ПАОК

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Оздоев играет бóльшую часть матчей за ПАОК и вскоре наверняка станет лидером команды. В игре с «Атромитосом» он забил первые для себя мячи в чемпионате Греции. И сразу дубль! Второй мяч вообще через себя. В соцсетях Магомеда уже называют российским Роналду.

Права на видео принадлежат SUPER LEAGUE.

Естественно, Оздоев получил высочайшие оценки на статистических сайтах. А ПАОК продолжает путь к первому месту. Сейчас отставание от лидирующего «Олимпиакоса» – два очка.

Зелимхан Бакаев Фото: «Аль-Вахда»

Зелимхан Бакаев («Аль-Вахда», ОАЭ)

В четвёртом матче за «Аль-Вахду» Бакаев, как и всегда, вышел в основном составе. На этот раз команда проводила кубковую встречу с «Аль-Джазирой», но игра для россиянина закончилась досрочно. На 22-й минуте Зелимхана заменили из-за полученной травмы. Клуб до сих пор не обозначил сроки восстановления, поэтому неизвестно, на сколько выбыл футболист. Так или иначе, новости грустные, ведь казалось, что полузащитник начал вливаться в коллектив. В недавнем матче с «Бани Яс» даже сделал результативную передачу.

Никита Хайкин Фото: Visionhaus/Getty Images

Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия)

В чемпионате Норвегии «Будё-Глимт» устроил мощную перестрелку с «Саннефьордом». Удивительный сюжет хотя бы потому, что лидер играл с аутсайдером. И когда в первом тайме обе команды забили шесть мячей, многие болельщики точно были шокированы. Голкипер Никита Хайкин традиционно занял место в основе, но вряд ли может занести этот матч себе в актив. В первые 45 минут он пропустил дважды. После перерыва – ещё раз. Но его команда выиграла и осталась в лидерах.

Андрей Лунёв Фото: ФК «Карабах»

Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан)

В последних матчах Лунёв закрепился в статусе первого номера «Карабаха», а встреча с «Тураном» должна была вывести его команду в единоличные лидеры. Всё шло здорово – быстрый гол и полное преимущество. Однако в начале второго тайма «Туран» отыгрался. В концовке «Карабах» снова вышел вперёд, но недотерпел. Уже в добавленное время пропустили второй, но претензии к Андрею минимальные.

Права на видео принадлежат AFFA.

Магомед-Шапи Сулейманов (в центре) Фото: ФК «Арис»

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

Российский полузащитник записал на свой счёт уже вторую голевую передачу в Греции. И в этот раз очень важную. «Арис» никак не мог вскрыть оборону «Пансерраикоса». Множество борьбы, жёлтых, но всё это не приносило результата. Однако в концовке всё же додавили. Помог угловой. Шапи сделал классный навес, а Фабиано замкнул головой его передачу.

«Арис» остался в середине таблицы, зато Сулейманов вовсю адаптируется в греческом чемпионате.

Как сыграли другие

Егор Пруцев вышел в стартовом составе «Целе» на матч с аутсайдером – «Рогашкой». Команда российского полузащитника ожидаемо победила – 4:0. Сам Пруцев провёл на поле 82 минуты. Это важные очки, учитывая, что недавно «Целе» покинул Альберт Риера – тренер теперь будет работать с «Бордо».

Николай Обольский провёл весь матч с «Гранадой Б». Его «Ибица» победила с минимальным счётом, но сам форвард не записал на свой счёт забитых мячей. Тем не менее он остаётся игроком основы команды третьего испанского дивизиона.

Роман Нойштедтер, выступающий за «Вестерло», вышел в стартовом составе на матч с «Моленбеком». Соперник быстро открыл счёт, в середине второго тайма россиянин ушёл с поля, но уже в добавленное время «Вестерло» спасся от поражения. Правда, ничья вновь опустила команду на последнее место в чемпионате Бельгии.

Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» приехал в гости к лидеру – «Копенгагену». Но это не смутило – на 65-й минуте они вышли вперед благодаря мячу россиянина Германа Онугхи. Ассистировал ему бывший полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи. Но счастье «Вайле» было недолгим – вскоре «Копенгаген» сравнял, а потом и вырвал победу.

Евгений Башкиров завершал сезон в финском ВПС уже в качестве действующего обладателя бронзовых медалей. С СИКе он, как и в большинстве матчей, вышел в основе, здорово выглядел, а покинул поле в середине второго тайма. В этот раз без результативных действий.

Голкипер Максим Рудаков вышел в основе финской «Хонки» на матч с «Интером» (Турку) и отыграл «на ноль». Один из мячей за «Хонку» забил Роман Ерёменко.

Вингер испанского «Мирандеса» Никита Иосифов получил четыре минуты в матче с «Вильярреалом-2». Но ничем за это время не запомнился.

Россияне, которые не сыграли в минувшие выходные

Александр Кокорин не попал в заявку «Ариса» на матч с «Этникосом». Видимо, это связано с неидеальной готовностью футболиста, о которой ранее говорил главный тренер. Но это не помешало «Арису» победить 2:0. Станислав Ильюченко из «Сеула» тоже пропускал матч с «Канвоном», но его команда выиграла 2:1.

Юрий Лодыгин остался в запасе «Панатинаикоса» на матч с «Олимпиакосом». Хоть и в начале октября казалось, что россиянин получит шанс, когда тренер доверился ему в игре с «Атромитосом». Станислав Крицюк («Жил Висенте») всё ещё лечится.

Вновь шанс не получил и полузащитник «Венеции» Денис Черышев. Паоло Ваноли практически не верит в россиянина и раз за разом оставляет его в запасе.

А защитник Александр Филин уже традиционно остался на скамейке бельгийского «Эйпена». Получить хоть какие-то минуты на поле ему очень трудно.