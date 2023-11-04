Ну что за круть в РПЛ! Ташуев против «Ахмата», а Игнашевич против Семака. LIVE

Сегодня, 4 ноября, состоятся две встречи 14-го тура чемпионата России. «Ахмат» на своём поле примет «Факел», а «Зенит» приедет в гости к «Балтике».

Приход Сергея Ташуева оживил Воронеж. Теперь это не команда, действующая исключительно от обороны и цепляющаяся за мячи только в исключительных случаях. «Факел» не проигрывает в РПЛ уже четыре матча, что можно считать успехом. А если вспомнить, что за этот отрезок команда трижды победила – болельщикам становится совсем радостно.

А ведь до Воронежа Ташуев тренировал в Грозном. И там вряд ли вспоминают специалиста с негативом, ведь по итогам прошлого сезона он привёл «Ахмат» к историческому пятому месту в чемпионате России. Старт нынешнего сезона не заладился, и тренера сменили: теперь командой рулит Мирослав Ромащенко. Поначалу было неплохо, но сейчас у тренера откровенно не получается: последний раз в Премьер-Лиге клуб побеждал 2 сентября – то есть шесть туров назад.

Вот и получается, что прежний тренер «Ахмата» встречается с нынешним. И прямо сейчас игровой тонус команды Ташуева куда лучше – это ли не повод доказать, что увольнение было преждевременным?

Встречаются максимально полярные клубы: второй с начала и второй с конца турнирной таблицы. А ведь история противостояний «Балтики» и «Зенита» блещет интригой: команды встречались девять раз, из которых калининградцы победили четырежды! А сине-бело-голубые сделали это всего дважды – и только в Кубке России. Так что, если команда Сергея Семака победит, этот результат станет поистине историческим.

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