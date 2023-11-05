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Главные события субботы: хет-трик Гарри Кейна, 12-й гол Криштиану Роналду и судейство в матче «Арсенал» — «Ньюкасл»

Рекорд Кейна, уникальная статистика Роналду и ещё 4 события субботы в мировом футболе
Григорий Телингатер
Дайджест футбола
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А у «Арсенала» — первое поражение в сезоне и судейский скандал.

В субботу в зарубежном футболе было много ярких событий. «Чемпионат» выделил самые яркие из них. И это ещё без финала Кубка Либертадорес, про который мы писали отдельно вот тут.

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«Ньюкасл» победил «Арсенал», но к судейству есть вопросы

В главном матче дня в Англии «Арсенал» выглядел не хуже, но всё-таки уступил «Ньюкаслу». Как это часто бывает, всё решила лучшая реализация. Ну и немножко судейство. Единственный гол в матче проверяли сразу на четыре нарушения правил, но всё-таки засчитали. А ещё удивительным образом судьи оставили без внимания эпизод, в котором Бруну Гимарайнс заехал рукой в лицо Жоржиньо. Впрочем, и Хаверц в первом тайме достаточно грубо влетел в соперника и мог получить не жёлтую, а красную карточку.

Англия - Премьер-лига . 11-й тур
04 ноября 2023, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Гордон – 64'    

«Сити» вышел на первое место, но есть нюанс

Впервые в этом сезоне «Сити» забил шесть мячей. На этот раз досталось «Борнмуту». Герой матча – Дака, который один раз забил и четыре раза отдал голевые передачи. За один матч он стал лучшим ассистентом «Сити» в этом чемпионате Англии. Команда Гвардиолы вышла на первое место в таблице, но у «Тоттенхэма» в запасе матч с «Челси».

Англия - Премьер-лига . 11-й тур
04 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
6 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Доку – 30'     2:0 Б. Силва – 33'     3:0 Аканджи – 37'     4:0 Фоден – 64'     4:1 Синистерра – 74'     5:1 Б. Силва – 83'     6:1 Аке – 88'    

А в Испании на чистое первое место вышла «Жирона»

Главное открытие сезона в Ла Лиге – «Жирона». Эта команда за последние 11 туров лишь один раз потеряла очки (с «Реалом»). На этот раз удалось сделать камбэк: проигрывали со счётом 1:2, но закончили – 4:2. Отрыв «Жироны» от «Реала» составляет три очка, но у мадридцев матч в запасе. В лидирующей группе осталась и «Барселона», которая не то чтобы смотрелась лучше «Реала Сосьедад», но Араухо забил-таки победный мяч на 90+2-й минуте.

Испания - Примера . 12-й тур
04 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Араухо – 90+2'    

«Бавария» уничтожила «Боруссию», а у Кейна хет-трик

Главный матч Бундеслиги завершился разгромом. «Бавария» приехала в Дортмунд и уже за первые 10 минут дважды забила. А во втором тайме положила ещё парочку голов. Кейн оформил хет-трик, и теперь у него 15 мячей и пять ассистов за 10 туров. Англичанину удалось обойти в списке бомбардиров Гирасси из «Штутгарта», у которого 14 голов. Кстати, 15 голов за 10 туров на старте сезона – это рекорд Бундеслиги.

Германия - Бундеслига . 10-й тур
04 ноября 2023, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Юпамекано – 4'     0:2 Кейн – 9'     0:3 Кейн – 72'     0:4 Кейн – 90+3'    

«Милан» проиграл, а у «Интера» вылетел основной футболист

Лидер Серии А «Интер» снова выиграл – на этот раз в гостях у «Аталанты». И снова отличился Мартинес. Для него это уже 12-й гол за 11 туров. Что расстроило фанатов «Интера», так это травма Павара. По словам тренера Индзаги, у футболиста на какое-то время вылезла коленная чашечка. Тем временем «Милан» на своём поле с минимальным счётом уступил «Удинезе», а «Наполи» со счётом 2:0 одолел «Салернитану» (нет, Хвича не забил и не отдал)

Италия - Серия А . 11-й тур
04 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Чалханоглу – 40'     0:2 Мартинес – 57'     1:2 Скамакка – 61'    
Удаления: Толой – 90+2' / нет

Бонус: у Роналду 12 голов за 10 туров

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал ход. У команды десятиматчевая беспроигрышная серия. Главная звезда лиги Роналду за этот период забил 12 мячей и отдал пять ассистов. На этот раз португалец огорчил «Аль-Халидж». Правда, до лидирующего «Аль-Хиляля» отставание в четыре очка.

В РПЛ, кстати, тоже было весело:
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