Рекорд Кейна, уникальная статистика Роналду и ещё 4 события субботы в мировом футболе

В субботу в зарубежном футболе было много ярких событий. «Чемпионат» выделил самые яркие из них. И это ещё без финала Кубка Либертадорес, про который мы писали отдельно вот тут.

«Ньюкасл» победил «Арсенал», но к судейству есть вопросы

В главном матче дня в Англии «Арсенал» выглядел не хуже, но всё-таки уступил «Ньюкаслу». Как это часто бывает, всё решила лучшая реализация. Ну и немножко судейство. Единственный гол в матче проверяли сразу на четыре нарушения правил, но всё-таки засчитали. А ещё удивительным образом судьи оставили без внимания эпизод, в котором Бруну Гимарайнс заехал рукой в лицо Жоржиньо. Впрочем, и Хаверц в первом тайме достаточно грубо влетел в соперника и мог получить не жёлтую, а красную карточку.

«Сити» вышел на первое место, но есть нюанс

Впервые в этом сезоне «Сити» забил шесть мячей. На этот раз досталось «Борнмуту». Герой матча – Дака, который один раз забил и четыре раза отдал голевые передачи. За один матч он стал лучшим ассистентом «Сити» в этом чемпионате Англии. Команда Гвардиолы вышла на первое место в таблице, но у «Тоттенхэма» в запасе матч с «Челси».

А в Испании на чистое первое место вышла «Жирона»

Главное открытие сезона в Ла Лиге – «Жирона». Эта команда за последние 11 туров лишь один раз потеряла очки (с «Реалом»). На этот раз удалось сделать камбэк: проигрывали со счётом 1:2, но закончили – 4:2. Отрыв «Жироны» от «Реала» составляет три очка, но у мадридцев матч в запасе. В лидирующей группе осталась и «Барселона», которая не то чтобы смотрелась лучше «Реала Сосьедад», но Араухо забил-таки победный мяч на 90+2-й минуте.

«Бавария» уничтожила «Боруссию», а у Кейна хет-трик

Главный матч Бундеслиги завершился разгромом. «Бавария» приехала в Дортмунд и уже за первые 10 минут дважды забила. А во втором тайме положила ещё парочку голов. Кейн оформил хет-трик, и теперь у него 15 мячей и пять ассистов за 10 туров. Англичанину удалось обойти в списке бомбардиров Гирасси из «Штутгарта», у которого 14 голов. Кстати, 15 голов за 10 туров на старте сезона – это рекорд Бундеслиги.

«Милан» проиграл, а у «Интера» вылетел основной футболист

Лидер Серии А «Интер» снова выиграл – на этот раз в гостях у «Аталанты». И снова отличился Мартинес. Для него это уже 12-й гол за 11 туров. Что расстроило фанатов «Интера», так это травма Павара. По словам тренера Индзаги, у футболиста на какое-то время вылезла коленная чашечка. Тем временем «Милан» на своём поле с минимальным счётом уступил «Удинезе», а «Наполи» со счётом 2:0 одолел «Салернитану» (нет, Хвича не забил и не отдал)

Бонус: у Роналду 12 голов за 10 туров

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал ход. У команды десятиматчевая беспроигрышная серия. Главная звезда лиги Роналду за этот период забил 12 мячей и отдал пять ассистов. На этот раз португалец огорчил «Аль-Халидж». Правда, до лидирующего «Аль-Хиляля» отставание в четыре очка.