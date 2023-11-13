Экс-игрока «Арсенала» пырнули ножом. Он вернулся и стал символом возрождения целой команды

После продажи «Милана» в 2017-м китайскому холдингу Sport Investment Lux за € 740 млн легендарная парочка Сильвио Берлускони – Адриано Галлиани недолго оставались без футбола. В 2019-м всемогущий дон Сильвио всего за € 3 млн приобрёл прозябающую в Серии С «Монцу» и пообещал вскоре вывести команду в элиту итальянского футбола. Миллиардер сдержал обещание и уже летом 2022-го отмечал первый за 110 лет существования клуба выход в Серию А.

Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани на матче «Монцы» Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

После смерти Берлускони летом 2023 года «Монца» продолжает уверенно себя чувствовать благодаря грамотному руководству Галлиани, хотя после первых туров сезона-2022/2023 вылет новичка в Серию В казался неминуемым. В семи стартовых турах «бьянкоросси» набрали всего четыре очка (начали с пяти поражений подряд). Но, как это часто бывает, не было бы счастья, да несчастье помогло.

В октябре испанский защитник «Монцы» Пабло Мари пережил в торговом центре нападение психически нездорового мужчины, который пырнул его ножом. Трагедия сплотила команду: дебютанты Серии А не только отклеились от зоны вылета, но и в итоге завершили сезон на почётном 11-м месте.

Сумасшедший порезал пять человек, один пострадавший скончался

В тот ужасный день Пабло вместе с женой Вероникой и сыном Пабло-младшим отправились на прогулку. Несмотря на конец октября, погода стояла отличная, как и настроение – игрок наконец залечил травму живота, из-за которой пропустил старт сезона. Семья зашла в кафешку в центре Милана, а после рванула в соседний городишко – Аккоро. Жена футболиста давно хотела полюбоваться на местную часовню. Перед возвращением домой они заглянули в местный торговый центр Carrefour – сын просил купить ему сладкую вату.

«Я посадил Пабло в тележку и рассекал с ним по огромному залу, мы дурачились и смеялись. В какой-то момент я ощутил удар и резкую боль в спине, – накрыло Мари. – Оглянулся и увидел, как какой-то мужик отскочил от меня и тут же всадил нож в горло охраннику». Защитник «Монцы» ощущал сильную боль в спине, но не мог понять, насколько серьёзно его ранение. К тому же в тот момент он думал не о себе, а о безопасности собственной семьи, и искал способ остановить психа.

За несколько месяцев до нападения Пабло и его семья справили 30-летний юбилей защитника Фото: из личного архива Пабло Мари

Carrefour – очень популярное и многолюдное место, поэтому зачастую там можно встретить немало других известных людей. Мари, его семье и другим посетителям повезло, что в тот момент в центре находился 51-летний спортивный директор клуба СПАЛ Массимо Тарантино. В начале 1990-х он провёл семь сезонов в «Наполи» и выступал вместе с Диего Марадоной. Карьеру защитника омрачили травмы, помешавшие в частности закрепиться в «Интере». Зато Тарантино ещё в юности прошёл курсы самообороны, которые помогли ему обезвредить маньяка в Carrefour.

Вместе с ещё одним смелым посетителем Массимо удалось свалить преступника с ног, выбить нож из рук и скрутить до приезда полицейских. «Да какой я герой, бросьте, – цитирует Тарантино La Gazzetta dello Sport. – Нападавший кричал и бегал по залу, было видно, что он не в себе. Я не сделал ничего особо выдающегося. Так поступил бы каждый уважающий себя мужчина». В результате нападения сумасшедшего пять человек получили ранения различной степени тяжести, один человек – тот самый, которому клинок вонзился в шею – скончался до приезда скорой.

МАССИМО ТАРАНТИНО Фото: Mattia Pistoia/Getty Images

Мари выиграл Кубок Либертадорес, «Арсенал» заплатил за него € 8 млн

Мари доставили в больницу с большой кровопотерей, но футболисту всё же повезло остаться в живых – лезвие ножа прошло в нескольких миллиметрах от лёгкого, не задев жизненно важные органы. Испанца прооперировали в тот же день и через неделю разрешили продолжить восстановление дома. На поле он вернулся спустя три месяца. «До сих пор не могу забыть выражение лица убитого с ножом в горле… Я бы тоже был мёртв, если бы не мой высокий рост (193 см. – Прим. «Чемпионата»). – Нападавший попросту не достал до моей шеи», – считает Мари. Защитник также рассказал, что у его отца прихватило сердце, когда он узнал по телевизору о трагедии и услышал, что один из пострадавших – его сын.

Защитник впечатлился огромной поддержкой, которую он получил не только от болельщиков «Монцы», но и от потрясённых его историей людей со всего мира. Тёплые слова он услышал из Италии, родной Испании, Великобритании и даже из Бразилии. Здесь Пабло выступал один сезон за «Фламенго» и в 2019 году выиграл чемпионат страны и Кубок Либертадорес. Особенно защитника тронул флешмоб игроков «Арсенала», которые во время одного из матчей подняли его футболку с 22-м номером. На тот момент за «Монцу» Мари выступал на правах аренды.

Мари — единственный испанец, выигравший Кубок Либертадорес Фото: Wagner Meier/Getty Images

В январе 2020 года защитник стал первым приобретением нового тренера «канониров» Микеля Артеты – за аренду Пабло лондонцы заплатили € 2 млн. Испанец вышел в стартовом составе в первых двух матчах, но затем получил травму лодыжки, весной восстановился, но сезон был остановлен из-за пандемии. Уровень Мари на тренировках убедил тренера выкупить его контракт у «Фламенго» за € 8 млн, и всё же игроком основного состава он не стал. Зимой 2021 года испанец ушёл в аренду в «Удинезе», а ещё через полгода – в «Монцу».

Мари отказался уезжать из Монцы, хотя Пабло мечтает о еврокубках

После нападения и операции на спине Мари удалось восстановиться быстрее, чем прогнозировали врачи – уже 4 января 2023-го он вышел на замену в матче с «Фиорентиной» и до конца сезона застолбил за собой место в основе. Журналисты много раз спрашивали испанца, не мучат ли его приступы паники, когда он выходит на улицу в Милане или Монце (между городами 19 км). Пабло всегда отвечал, что в переходе в другой клуб нет смысла, потому что здесь ему оказали сумасшедшую поддержку. Летом этого года он принял твёрдое решение остаться – кстати, «Монца» выкупила его контракт за € 4,9 млн.

Пабло верит, что теперь все неприятности останутся позади Фото: из личного архива Пабло Мари

Иначе и быть не могло, ведь защитник стал символом возрождения команды в прошлом сезоне. «Я не хочу вспоминать тот день, но всё, что произошло потом – сказка. В больницу ко мне, казалось, хотят попасть все фанаты «Монцы». Я осознал, насколько много хороших людей рядом, так что извлёк только положительные моменты. Именно поэтому «Монца» для меня – вторая семья. Это особенно важно после десяти лет смен стран и команд. Я счастлив остаться здесь и прогрессировать вместе с командой», – признался испанец.

В этом сезоне «Монца» уже не провалила старт и идёт в середине турнирной таблицы. Мари отмечает, что игроки привыкли к требованиям высшего дивизиона и постоянно прогрессируют. В этом большую роль играет Галлиани, который каждый день находится в клубе, вникает во все проблемы, подсказывает и поддерживает. В прошлом сезоне 79-летний менеджер настоял на смене тренера после провального старта: Джованни Строппу сменил неопытный 38-летний специалист Раффаэле Палладино, ранее работавший лишь с молодёжной командой «Монцы».

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

Этот ход дал результат, и сегодня Палладино считается одним из самых перспективных тренеров Италии. По части тактических изысков его сравнивают с тренером «Брайтона» Роберто Де Дзерби. А Мари надеется, что упорный труд и вера в себя позволят «Монце» в конце сезона осуществить ещё одну мечту – сыграть в еврокубках. После стольких бед и испытаний это заслужили и клуб, и футболист.