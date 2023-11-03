Как тренируют легенды сборной Италии. Пирло и Пиппо Индзаги снова проваливаются

Итальянская тренерская школа — одна из сильнейших в мире. Легендарная академия в Коверчано ежегодно выпускает талантливые кадры. Великие итальянские футболисты там тоже учатся, и некоторые из них в скором времени получают работу на высшем уровне. В Серии А и Серии В работают несколько легенд, которые ещё недавно радовали нас своей игрой на поле. А кто-то из них шумит со своими клубами в Кубке Италии! Смотрим, как дела у бывших итальянских топов.

Альберто Джилардино («Дженоа»)

Альберто Джилардино Фото: Timothy Rogers/Getty Images

Чемпион мира 2006 года и бывший нападающий «Милана», «Фиорентины» и «Дженоа» завершил игровую карьеру в 2018-м. Джилардино стал тренером: в тот же год он начал работать ассистентом в скромном клубе «Редзато» из Серии D. Затем его назначили главным тренером, а после Альберто начал расти профессионально: «Про Верчелли» (2019-2020), «Сиена» (2020-2021) и «Дженоа» U19 (2022). В декабре 2022 года Джилардино доверили главную команду генуэзцев, выступавшую в Серии В. И у Альберто получилось отлично: вместе с «Дженоа» он поднялся в элитный дивизион.

В сезоне-2023/2024 генуэзцы занимают 14-е место. Команда Джилардино обыграла «Лацио» (1:0) и «Рому» (4:1), а также сыграла вничью с «Наполи» (2:2). Так что «Дженоа» — далеко не самый простой соперник. Да и игроки у Джилардино в составе есть классные: Руслан Малиновский, Кевин Стротман, Милан Бадель и Мортен Торсбю.

В Кубке Италии дела у «Дженоа» идут хорошо. Генуэзцы преодолели уже два этапа: обыграли в первом раунде «Модену» (4:3), а в 1/16 финала — «Реджану» (2:1, д.в.). В общем, в Италии растёт крутой тренер!

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Алессандро Неста («Реджана»)

Алессандро Неста Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Легендарный итальянский защитник, чемпион мира 2006 года завершил карьеру в 2014-м. Концовка была колоритной: поездка в канадский «Монреаль Импакт» и индийский «Ченнайин». И начало тренерской деятельности также получилось необычным. Неста отправился в США работать в новообразованный клуб «Майами», выступавший в Североамериканской футбольной лиге. В дебютном сезоне команда итальянца заняла седьмое место. В сезоне-2017 под его руководством клуб финишировал вверху турнирной таблицы и в весеннем, и в осеннем первенствах, но в плей-офф оступился в полуфинале, проиграв «Нью-Йорк Космос» в серии пенальти. В итоге Неста покинул «Майами» в ноябре 2017-го.

В 2018 году Алессандро отправился на родину. Неста работал в «Перудже» (2018-2019) и «Фрозиноне» (2019-2021). С первым клубом тренеру не удалось выйти в Серию А, и его уволили. С «Фрозиноне» Неста даже играл в финале плей-офф за право выйти в элитный дивизион — но снова неудача, на этот раз в игре со «Специей» (сыграли 1:1, но из-за более высокого места в чемпионате квалифицировалась в Серию А именно «Специя»). Дальше лучше не стало, поэтому в марте 2021-го Алессандро уволили.

Спустя два года Неста вернулся к тренерской деятельности. Его позвала «Реджана», также выступающая в Серии В (поднялась из Серии С по итогам сезона-2022/2023). Перед Нестой поставили задачу сохранить место в лиге. Пока что легенда «Лацио» и «Милана» отлично справляется: 11-е место после 11 матчей. В Кубке Италии «Реджана» вылетела от «Дженоа» Джилардино, но сложно было рассчитывать на успех против статусного соперника. В общем, Неста неплохо реанимирует свою тренерскую карьеру.

Андреа Пирло («Сампдория»)

Андреа Пирло Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Ещё один чемпион мира — 2006 в списке. Пирло, в отличие от многих молодых итальянских тренеров, уже получал шанс в топ-клубе. В сезоне-2020/2021 Андреа работал в «Ювентусе». Изначально Пирло должен был работать с командой U23, но после увольнения Маурицио Сарри возглавил основной состав. Получилось не очень круто: да, взяли Суперкубок Италии — 2020 и Кубок Италии — 2020/2021, но в чемпионате заняли лишь четвёртое место, а в Лиге чемпионов выбыли в 1/8 финала, уступив «Порту». По итогам сезона Андреа уволили из «Юве».

Через год Пирло отправился работать в Турцию. Андреа позвали в «Фатих Карагюмрюк». Под его руководством, кстати, играл российский полузащитник Магомед Оздоев. Вместе с ним Пирло добился лишь седьмого места в турецкой Суперлиге и покинул команду.

В конце июня 2023-го Андреа возглавил упавшую в Серию В «Сампдорию». Контракт заключили сроком на два года. Интересно, что из-за финансовых проблем «Сампдорию» чуть не отправили в Серию D. Состав команды не подходит философии Пирло, несколько основных футболистов травмированы, а у двух главных инвесторов разные взгляды на развитие команды. Пирло попал не в лучшее время в истории «Сампдории». Результаты команды страдают: клуб идёт на 17-м месте в таблице (зона стыковых матчей с командами Серии С). За 11 туров команда шесть раз проиграла. Интересно, что в четырёх из шести проигранных матчей «Сампдория» вела в счёте. Пирло пока тотально не везёт в его тренерской карьере, хотя проблески качественного футбола у «Сампы» проскакивают. В Кубке Италии дела у «Сампдории» также не задались: в 1/16 финала они разгромно влетели «Салернитане» (0:4).

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Филиппо Индзаги («Салернитана»)

Филиппо Индзаги Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Самый опытный из всех тренеров в списке. Карьера Пиппо вне поля продолжается уже 11 лет. Индзаги завершил играть в 2012-м и сразу начал работать с юниорами в «Милане». Вершина его карьеры — пост главного тренера «россонери» в 2014-2015 годах. Получилось плохо: только 10-е место в Серии А и логичное увольнение. Не слишком готов был Пиппо к такой должности, да ещё и в кризисном «Милане». Дальше Индзаги начал путешествие по итальянским клубам: «Венеция», «Болонья», «Беневенто», «Брешиа», «Реджина». Из успехов — победа в Лиге Про в сезоне-2016/2017 с «Венецией» и выход в Серию А в 2020-м с «Беневенто».

В октябре 2023 года Индзаги возглавил «Салернитану». Ранее он работал в «Реджине», но клуб обанкротился и упал из Серии В в Серию D. А Филиппо предоставился ещё один шанс в Серии А. Хотя за Пиппо закрепилась репутация человека, способного выводить клуб в элитный дивизион, но не решать задачи там. А ещё Индзаги часто успешно начинает работу, давая надежду владельцам, но затем неизменно проваливается.

Однако сейчас дела идут плохо: после 10 туров Серии А «Салернитана» идёт 20-й, набрав всего четыре очка. До октября клуб тренировал Паулу Соуза, и именно Индзаги вызвали как спасителя. Да, в Кубке «Салернитана» разгромила «Сампдорию» (4:0), но в чемпионате всё туманно. Под руководством Пиппо клуб проиграл «Монце» (0:3) и «Дженоа» (0:1), а также сыграл вничью с «Кальяри» (2:2). В ближайшие 10 туров «Салернитане» предстоят игры с «Наполи», «Сассуоло», «Лацио», «Фиорентиной», «Аталантой», «Миланом», «Ювентусом» и «Наполи». К тому же в скором времени клуб может покинуть спортивный директор Морган Де Санктис, что приведёт к большим изменениям в зимнее трансферное окно. Не зря ли Индзаги вписался в работу в Салерно?

Тьяго Мотта («Болонья»)

Тьяго Мотта Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Бразилец с итальянским паспортом считается одним из самых прогрессивных тренеров в Италии. Мотта занимается тренерской деятельностью с 2019 года: сначала он работал в «ПСЖ» U19, а затем сразу отправился в Серию А. В 2019-м Тьяго возглавил «Дженоа», но проработал всего два месяца. Под руководством Мотты команда провела девять матчей в Серии A (одна победа, три ничьих, пять поражений) и занимала последнее, 20-е место в чемпионате. Сезон-2021/2022 Тьяго начал в «Специи». По итогам чемпионата команда заняла 16-е место, сохранив место в элитном дивизионе. Однако Мотта всё равно покинул клуб.

Новый шанс поработать в элите предоставился уже в сентябре 2022-го. Мотта возглавил «Болонью», получив самый крутой состав за свою тренерскую карьеру. В сезоне-2022/2023 команда заняла девятое место в Серии А, а необычные тактические идеи Тьяго обсуждали эксперты (одна из них — схема 2-6-2 в исполнении «Болоньи»). В нынешнем чемпионате красно-синие находятся на восьмой строчке, отставая от зоны еврокубков всего на два очка после 10 туров. Качественная работа Мотты! В Кубке «Болонья» также продвинулась дальше: в 1/16 финала обыграна «Верона» (2:0). Не исключено, что в скором времени мы увидим Тьяго в одном из топ-клубов Серии А.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.