Осечка «Ливерпуля», «ростовская перестрелка» в Италии и ещё 8 событий дня в еврофутболе

«Чемпионат» рассказывает о ярчайших событиях воскресного европейского футбола. Неожиданных результатов в этот раз было много!

«Ливерпуль» потерял очки в матче с аутсайдером, а Нуньес провалился

У матча «Лутон» – «Ливерпуль» есть конкретный и герой, и антигерой. Неудачный день для Нуньеса, который нанёс девять ударов, но так и не забил (у остальных футболистов максимум два удара). Салах упал и схватился за голову после очередного момента Нуньеса.

А вот кто герой матча – так это Диас, который вернулся на поле и спас для «Ливерпуля» ничью, забив головой на последних минутах. Затем вингер продемонстрировал футболку с надписью «Свободу папе» (его похитили в Колумбии). А вот гол «Лутона» получился весьма спорным, потому что атака хозяев фактически началась с попадания мяча в руку в штрафной хозяев.

«Астон Вилла» Эмери прервала успешную серию в АПЛ

«Астон Вилла» идёт в группе лидеров в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Унаи Эмери получил мощный состав, способный бороться даже за зону Лиги чемпионов. В последних шести матчах «Вилла» не проигрывала. Но оступилась в гостях с «Ноттингем Форест», у которых, наоборот, шла шестиматчевая безвыигрышная серия.

«Лесники» забивали «Вилле» в начале таймов. На пятой минуте счёт открыл защитник Ола Айна, а в самом начале второго тайма отличился полузащитник Орель Мангала. «Ноттингем» поднялся на 12-е место, а «Вилла» прервала свою серию и осталась пятой.

«Штутгарт» посыпался после успешного старта в Бундеслиге?

«Штутгарт» — одно из открытий начала европейского сезона. Команда шла в лидерах чемпионата Германии, а форвард Серу Гирасси поражал результативностью (14 голов в восьми играх). Но в последних двух турах команда проигрывает. Сначала уступила дома «Хоффенхайму» (2:3), а сейчас неожиданно без вариантов проиграла «Хайнденхайму» (0:2). До середины второго тайма матч шёл к ничьей, но затем «Штутгарт» пропустил дважды.

«Хайндехайм» одержал третью победу в сезоне, поднявшись на 13-е место. «Штутгарт» остался третьим, но отстаёт от лидирующего «Байера» уже на семь очков.

Эпичный камбэк «Гавра» Кузяева во Франции

«Гавр» неплохо идёт в текущем сезоне Лиги 1. Команда, в которой играет россиянин Далер Кузяев, в прошедшем туре встречалась в гостях с «Тулузой». «Гавр» уступал до 83-й минуты, но затем забил два гола. Дубль оформил нападающий Мохамед Байо, а второй мяч он забил на 90+5-й минуте. Кузяев не стал автором ассиста, но поучаствовал в обеих голевых атаках! Так что камбэк «Гавра» — его заслуга.

Тёмно-синие занимают седьмое место в таблице чемпионата Франции. Достойно, учитывая, что в прошлом сезоне команда ещё играла в Лиге 2. В следующем туре нас ждёт крутая встреча: «Гавр» Кузяева примет дома «Монако» Головина.

Головин продолжает уничтожать во Франции. Александр принёс очередную победу «Монако»

«Монако» в текущем сезоне включился в борьбу за золото. Монегаски идут в лидерах. И, чтобы не отставать, «Монако» была необходима победа в матче с «Брестом». Главным героем встречи стал российский полузащитник Александр Головин. Россиянин стал автором гола, а также отдал результативный пас. Сначала Головин подал угловой, после которого Закария открыл счёт на 16-й минуте. А во втором тайме отличился уже сам Александр: он принял мяч у центра штрафной и пробил точно в «девятку».

В текущем сезоне Головин забил уже пять голов и отдал два ассиста. Россиянин — лидер «Монако», его дважды подряд признали игроком месяца в команде. Отставание от «ПСЖ» — одно очко. Если «Монако» продолжит гонку с парижанами, а Головин — играть в таком духе, то ждём предложений по Саше от европейских топ-клубов!

«Аякс» приходит в себя после кошмара на старте сезона

Проблемы «Аякса» — одна из самых неожиданных новостей начала евросезона. Команда опускалась на самое дно чемпионата Нидерландов, одержав всего одну победу за восемь туров. Но постепенно «Аякс» приходит в себя. В прошлом матче амстердамцы обыграли дома «Волендам» (2:0). А в 11-м туре «Аякс» разгромил «Херенвен» — 4:1. Амстердамцы поднялись на 11-е место, а по потерянным идут и вовсе седьмыми. Дела у голландского гранда налаживаются?

Невероятный матч «Ромы» со следом РПЛ

«Рома» Моуринью нестабильна в текущем сезоне Серии А. Победные серии сменяются поражениями. Матч с «Лечче» — яркое подтверждение. На самом старте игры Ромелу Лукаку не забил пенальти, а затем римляне никак не могли отличиться. Зато «Лечче» повёл в счёте: на 71-й минуте голом отметился бывший форвард «Ростова» Понтус Альмквист. Но «Рома» спаслась!

На 90+1-й минуте ответный мяч снова забил экс-нападающий «Ростова» (и «Зенита») Сердар Азмун! Получилась перестрелка бывших игроков РПЛ. Но «Рома» не остановилась и вовсе вырвала победу. На 90+4-й минуте Ромелу Лукаку исправился за нереализованный пенальти, всё же забив мяч. «Рома» поднялась на седьмое место, подтянувшись к зоне еврокубков. Восхождение Моуринью началось?

«Ювентус» в погоне за «Интером». В принципиальном матче обыграли «Фиорентину»

В текущем сезоне «Юве» включился в борьбу за золото. Несмотря на не самую яркую игру, команда стабильно набирает очки. Так произошло и в матче с «Фиорентиной». В принципиальной игре во Флоренции было непросто (весь матч гости оборонялись низким блоком), но гол Миретти на старте матча принёс победу «Юве». Команда Аллегри занимает второе место, отставая от «Интера» всего на два очка. Вся борьба за золото впереди, но в этом году «Ювентус» настроен решительно.

«Вильярреал» и «Атлетик» устроили перестрелку

Не лучший сезон проводит «Вильярреал». Команда идёт во второй половине таблицы, надежды на борьбу за зону Лиги чемпионов тают с каждым туром. Прошедший матч с «Атлетиком» стал олицетворением проблем. К 30-й минуте «жёлтая субмарина» уступала дома со счётом 0:3. У Бильбао отличились братья Нико и Иньяки Уильямсы, а также Иньиго Руис. Однако «Вильярреал» подарил интригу в конце матча. На 86-й и 87-й минутах хозяева забили два гола. Всего одного мяча не хватило до одного из лучших хайлайтов выходных.

«Реал» потерял очки на ровном месте. Команда Анчелотти упустила первое место в Примере

«Реал» после победного «класико» с «Барсой» делил первое место в таблице с «Жироной». Предстоящий домашний матч с «Райо Вальекано» ожидался как лёгкая прогулка за тремя очками. Но получилось скомканно. Мадридцы весь матч атаковали и напрягали оборону аутсайдера, но так и не смогли забить. «Реал» потерял два очка и отпустил «Жирону», которая теперь является единоличным лидером Примеры.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.