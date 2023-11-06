«Динамо» и «Сочи» устроили триллер! Это точно лучший матч нынешней РПЛ. Видео

Сразу два камбэка за 90 минут — это вообще как?!

В заключительном матче 14-го тура РПЛ «Сочи» и «Динамо» выясняли, кто из них вспорхнёт вверх: первые с последнего места или вторые – в лидирующую тройку. В итоге не получилось ни у кого.

У хозяев из-за повреждения так и не появился на поле Кристиан Нобоа. Критично ли это? Вряд ли, ведь в этом сезоне у эквадорца среди результативных действий только два реализованных пенальти.

У гостей же из-за кадровых проблем в центре обороны вышел Сергей Паршивлюк: по разным причинам отсутствовали профильные Фабиан Бальбуэна, Милан Майсторович, Николас Маричал и Александр Кутицкий, который также может сыграть там. Для сочинцев такой расклад был подарком, и они им воспользовались. Но и сами позволяли сопернику многое.

На 25-й минуте никто не помешал сначала Мартину Крамаричу спокойно принять мяч на левом фланге и переадресовать его в центр, затем Луке Джорджевичу — потратить время на обработку и легчайше пробить, а потом и Никите Бурмистрову — закатить на добивании в пустые. Будь на поле Бальбуэна, вряд ли бы было настолько просто.

Но «Сочи» не просто так завис на 16-м месте, так что уже через две минуты динамовцы забили ответный. И развитие атаки получилось практически идентичным: тоже проход по левому флангу и тоже прострел в центр – только уже Дмитрия Скопинцева. Фёдор Смолов элегантно пропустил мяч, и Луис Чавес расстрелял ворота Николая Заболотного.

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После этого «Сочи» заработал пенальти. Эли Даса и Паршивлюк боролись с Джорджевичем, и израильтянин вроде бы наступил на пятку черногорцу. Хотя, судя по повторам, не всё так однозначно. Сам же пострадавший бело-голубых не наказал — Игорь Лещук прыгнул влево и засейвил удар. Как говорят дети, правда справдилась?

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Все старания сочинцев «Динамо» заруинило уже в конце первого тайма, забив ещё два. И оба раза с офсайдной ловушкой провалилась оборона хозяев. Сперва упустили Константина Тюкавина, который без помех и принял, и точно пробил.

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А затем — Ярослава Гладышева. Причём как отличился 20-летний нападающий — забрался за спину защитникам «Сочи» на правом краю, сместился в центр и изящно закрутил в дальний угол в стиле праймового Андрея Аршавина! Вопрос в другом. Мешали ли ему? Нет, конечно.

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При этом у сочинцев после первого тайма было небольшое преимущество как по владению (53 на 47%), так и по ударам (десять против семи) и, что самое интересное, по дальним передачам (20 точных из 35 против 11 точных из 23). Тем не менее именно динамовцы вели в два мяча за счёт последнего компонента.

«Сочи» пытался отыграться, создавал моменты и на 63-й минуте всё-таки забил второй. Помогли в этом Лещук и вынужденный центральный защитник Паршивлюк. Крамарич перехитрил Сергея ложным замахом и пробил по воротам, а Лещук отбил мяч прямо перед собой — Джорджевич наказал.

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А через 11 минут в ворота Лещука залетел ещё один гол! Защитников «Динамо» настолько смутила подача Крамарича с углового, что те проводили мяч взглядом, пока его не занёс в пустой угол Ванья Дркушич. Ну что за матч?!

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Соперники и дальше наседали друг на друга. Главная острота среди упущенных — выстрел Крамарича в перекладину со штрафного. И всё же 3:3 так и остались гореть на табло. Были и две красные в добавленное время: за излишнюю эмоциональность главному тренеру южан Александру Точилину и Марсело Алвесу – за второе предупреждение.

Обидно за результат должно быть и тем, и другим. «Динамо» — за очередную упущенную победу. «Сочи» — за то, что отвратительная игра в защите при построении искусственного офсайда похоронила настолько важные три очка. Те самые, что подкинули бы их с последнего места.

С другой стороны, есть и радостные моменты. Бело-голубые пережили проблему с центральными защитниками и заработали ничью, хотя были «на волоске». А сочинцы снова наглядно всем показали: их рано отправлять в Первую лигу.