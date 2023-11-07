«Это ад, а не игра». «Челси» притормозил лидера АПЛ благодаря двум удалениям

Матч второй и 13-й команд АПЛ — звучит не очень интригующе. Исторические разборки «Тоттенхэма» и «Челси» — так уже куда интереснее. И команды, несмотря на расстояние в таблице, не обманули ожидания, выдав невероятный экшен. С огромным количеством видеоповторов.

«Тоттенхэм» сразу же показал, кто тут борется за лидерство в АПЛ, и угостил соперника голом. На шестой минуте Мэддисон одной передачей на Сарра разрезал всю полузащиту соперника.

Тот самый пас Мэдисона Фото: Кадр из трансляции

Сенегалец отпасовал на Кулушевски, и тот с помощью рикошета от спины Колвилла распечатал Санчеса. Так, ошибка в центре поля привела к тотальному невезению в обороне.

Спустя ещё семь минут повезло уже «Челси»: Джонсон прострелил на Сон Хын Мина, и тот не промахнулся. Но перед этим был небольшой офсайд, так что Майкл Оливер посмотрел VAR и отменил гол.

Пас на гол Сона, который в итоге отменили Фото: Кадр из трансляции

То было лишь началом. Удоджи влетел двумя ногами в Стерлинга и схватил жёлтую. А вдруг это красная? Ещё один видеоповтор, и решение осталось прежним.

Фол Удоджи Фото: Кадр из трансляции

Прошло ещё несколько минут, и синие сравняли счёт. Стерлинг прошёл по левому флангу, обвёл Порро и вколотил в дальний. Что было дальше? Правильно, VAR! Четвёртый за 10 минут! Оказывается, Рахим рукой себе подыграл.

Игра рукой у Стерлинга Фото: Кадр из трансляции

На 28-й минуте забил уже Кайседо, хлёстко выстрелив с 18 метров в дальний нижний, и там на видеоповторе посмотрели сразу два эпизода! Загибаем пальцы:

сперва гол отменили, потому что Джексон поучаствовал в эпизоде и забрался в небольшой офсайд;

следом рассмотрели жёсткий подкат Ромеро в ноги Энцо, и «Тоттенхэм» пришибли двойным наказанием — удалением аргентинца и 11-метровым!

Палмер пробил в правую штангу, и мяч юркнул в ворота. Игра полностью перевернулась — спасибо системе VAR. Без нее гол Кайседо бы засчитали, однако составы остались бы равными.

Фол, после которого Ромеро показали красную карточку Фото: Кадр из трансляции

На 38-й минуте голевое действие Стерлинга отменили уже без видеоповтора — он ассистировал Джексону, который находился вне игры.

Нам этом испытания «шпор» не закончились. Из-за травм они лишились в финале тайма и Мэддисона, и ван де Вена: у первого неудачно поехала нога, а второй дёрнул заднюю мышцу.

11-я добавленная минута снова принесла видеоповтор, ну сколько можно? Джеймс локтём по лицу Удоджи заехал и мог заработать удаление. И всё же простили крайнего защитника «Челси». Хотя карточек и фолов было и так больше, нежели опасных моментов.

Вторая половина матча ожидаемо началась с гостевых атак. Хозяева ответили своей и к 55-й минуте остались вдевятером: Стерлинг полетел в контратаку, и Удоджи, уже имея жёлтую, его срубил.

Дестини Удоджи удаляют с поля Фото: Chris Lee/Getty Images

Дальше победа «Челси» была вопросом времени. Оформили они её на 75-й минуте, когда Стерлинг опять от всех убежал и выдал Джексону пас на пустые ворота.

К чести «Тоттенхэма», он не бросил играть и даже забил! Вдевятером! Бентанкур головой на Дайера мяч сбросил, и тот засандалил в ближний. Но был небольшой офсайд. Как это поняли? Во время просмотра VAR, само собой.

Пас на лол Дайера, который в итоге отменили Фото: Кадр из трансляции

«Шпоры» пытались ещё что-нибудь предпринять: насколько могли, массово прессинговали, был голевой шанс со стандарта у всё того же Бентанкура, молниеносно прорывался и неплохо бил в дальний Сон. И тем не менее «Челси» додержал преимущество, ещё и добив оппонента вторым и третьими голами Джексона. 4:1 — совсем не по игре.

Для «Тоттенхэма» это дебютное поражение в сезоне. Грустно, но не критично. Тем более такие матчи закаляют командный характер. «Челси» же добился первой за месяц победы в АПЛ, но дальше у него «Ман Сити», «Ньюкасл», «Брайтон» и «МЮ» — там уже вряд ли соперники массово начнут удаляться.

Гари Линекер в соцсетях прокомментировал произошедшее на поле так: «Это ад, а не игра». Можно ли с ним согласиться? Учитывая всё произошедшее – определённо.