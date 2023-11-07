Сенсация от «Атлетико», гнев Аспаса и предложение звезды «Реала». Итоги 12-го тура Ла Лиги

В Ла Лиге завершился 12-й тур. Он запомнился возвращением «Жироны» на первое место в таблице, победным голом «Барселоны» в добавленное время матча с «Сосьедадом», а также гневом Яго Аспаса в адрес монитора VAR. Об этих и других событиях тура — в нашем материале.

Матч тура: «Осасуна» — «Жирона»

Каталонцы продолжают сенсационно идти в лидерах лиги, однако выезд в Памплону прошёл для них не без проблем. Хотя «Жирона» открыла счёт — на 16-й минуте прекрасная контратака закончилась голом Ивана Мартина. Но уже через девять минут Анте Будимир сравнял, а в начале второго тайма вывел «Осасуну» вперёд. Бело-красным в очередной раз пришлось продемонстрировать характер — украинский дуэт Довбик — Цыганков обеспечил лидерство «Жироны» за десять минут до конца основного времени, а Алеш Гарсия в самой концовке добил хозяев. 4:2 — благодаря победе и осечке «Реала» каталонцы вернулись на первое место в таблице.

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Герой тура: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

Голкипер сине-гранатовых сделал всё, чтобы «Барселона» сохранила свои ворота в неприкосновенности во время сложнейшего выезда в Сан-Себастьян — на счету немца «сухарь» с шестью сейвами, которые до 90+2-й минуты обеспечивали каталонцам ничью. Но благодаря связке Гюндоган — Кунде «Барса» покинула Страну Басков с тремя очками — полузащитник точно навесил, а защитник головой отправил мяч между ног Алексу Ремиро. Сперва арбитры зафиксировали офсайд, но после просмотра повтора изменили решение — Араухо находился в правильном положении.

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Гол тура: Иньиго Руис («Атлетик»)

Полузащитник «Атлетика» положил начало успеху басков в Вильярреале — уже на второй минуте Руис получил мяч недалеко от границы штрафной хозяев с левого фланга, первым касанием подработал его, а вторым точно пробил. После мощного удара Иньиго предварительно встретился с перекладиной, что добавляет голу особой пикантности.

«Атлетик» поддержал настрой и забил ещё два раза до перерыва. Хозяева едва не отыгрались, сократив отставание на 86-й и 87-й минутах, но баски смогли удержать минимальное преимущество.

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Сенсация тура: победа «Лас-Пальмаса» в матче с «Атлетико»

Тур начинался в пятницу встречей на Канарских островах. Хозяева провели хороший октябрь, одержав три победы в четырёх матчах, а гости и вовсе выбили шесть побед подряд и явно намеревались добыть очередные три очка. Но всё пошло не по плану Диего Симеоне – «Лас-Пальмас» открыл счёт в начале второго тайма, а за 15 минут до конца основного времени удвоил преимущество. «Матрасники» ответили только голом Альваро Мораты и потерпели первое поражение в Ла Лиге с сентября. Для островитян же эта победа стала исторической — они впервые обыграли «Атлетико» в матче чемпионата.

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Эмоция тура: Яго Аспас («Сельта»)

Проблемная «Сельта» долгое время вела в матче с не менее проблемной «Севильей» благодаря голу экс-игрока «Рубина» Карла Старфельта, но удаление Ренато Тапиа спутало «кельтам» все карты – за несколько минут до окончания основного времени андалусийцы смогли сравнять счёт. На последней минуте добавленного времени подопечные Рафы Бенитеса получили право исполнить 11-метровый удар, но главный арбитр Алехандро Эрнандес после консультации с VAR изменил решение, лишив хозяев возможности вырвать победу.

Этим был крайне недоволен капитан «Сельты» Яго Аспас, который к тому моменту наблюдал за игрой со скамейки запасных. Испанец пришёл в ярость от итогового решения судьи и выместил свою злость на мониторе VAR, опрокинув его на землю.

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Предложение тура: Винисиус Жуниор («Реал»)

Не секрет, что Винисиус любит повздорить с игроками соперника. Особенно в тех случаях, когда дела у «Реала» идут не очень хорошо. В матче с «Райо» была как раз такая ситуация — бразилец вступил в конфликт с голкипером «Вальекано» Столе Димитриевски, отразившим пять ударов в створ и не позволившим хозяевам отличиться в матче. Винисиус толкнул северного македонца и предложил ему встретиться на улице после матча. Для чего – так и останется загадкой.

Впрочем, сам Димитриевски зла на форварда мадридцев не держит: «Винисиус — отличный игрок, и матч был напряжённым: это нормально, когда возникают трения», — заявил он по окончании встречи, закончившейся безголевой ничьей.

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Остальные матчи 12-го тура Ла Лиги

Уверенная победа «Бетиса», которая позволила «вердибланкос» подняться в зону еврокубков. По голу на свой счёт записали Виллиан Жозе и Айосе Перес, а в концовке встречи на поле появился Набиль Фекир, который в предыдущий раз играл в официальном матче в конце февраля. Он заменил Иско, проведшего очередной впечатляющий перформанс и признанного лучшим игроком матча в восьмой раз за 12 игр сезона.

Худшая команда лиги продолжает оседать на дне. На этот раз «Альмерия» не смогла навязать борьбу «Алавесу», который в первом тайме простил соперников, не реализовав пенальти, но во втором всё-таки забрал три очка благодаря точному удару сербского защитника Александара Седлара, впервые забившего в рамках чемпионата Испании.

В этой встрече всё решил гол Хосе Луиса Вайя с пенальти в концовке первого тайма. Это был один из трёх ударов в створ за весь матч — во второй половине команды по разу проверили голкиперов, но больше голов на «Месталье» в этот день не увидели. «Валенсия» всё ещё пытается зацепиться за попадание в еврокубковую зону, а вот «Гранада» должна всё активнее думать о выживании.

«Хетафе» потратил весь годовой запас голов на скромный клуб «Тардиента» в Кубке Испании, поэтому на «Колисеум Альфонсо Перес» вечером понедельника был нанесён всего один результативный удар. Его автором стал лучший бомбардир команды Борха Майораль, оказавшийся в нужном месте после скидки от Мэйсона Гринвуда. Стоит отметить, что к тому моменту хозяева играли в меньшинстве — Джене получил вторую жёлтую карточку ещё в конце первого тайма, но «Кадис» не смог извлечь из этого никаких дивидендов.

Расписание матчей 13-го тура Ла Лиги

10 ноября, пятница

«Атлетик» — «Сельта»

11 ноября, суббота

«Райо Вальекано» — «Жирона»

«Альмерия» — «Реал Сосьедад»

«Гранада» — «Хетафе»

«Осасуна» — «Лас-Пальмас»

«Реал» — «Валенсия»

12 ноября, воскресенье

«Мальорка» — «Кадис»

«Барселона» — «Алавес»

«Севилья» — «Бетис»

«Атлетико» — «Вильярреал»