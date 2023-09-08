Свинский поступок клуба Бензема. Шейхи купили игрока за € 29 млн, а теперь его вышвыривают

Ещё в июле «Аль-Иттихад» приобрёл португальца Жоту у «Селтика», а теперь он лишний в заявке.

Неожиданная новость прилетела из Саудовской Аравии. Как сообщает Itti Mania со ссылкой на журналиста газеты Al Riyadh Хаттана Альнажара, «Аль-Иттихад» исключает из заявки португальского вингера Жоту Невеша. Летом 24-летнего игрока приобрели у «Селтика» за € 29 млн. В сезоне-2023/2024 он провёл на поле 133 минуты (и даже забил). А теперь с футболистом поступают просто безжалостно! В чём причина?

Португальское издание Cabine Desportiva сообщает, что исключение Жоты из заявки связано с банальным лимитом на легионеров. Всё дело в новой сделке «Аль-Иттихада». В трансферный дедлайн клуб приобрёл у «Бетиса» бразильского защитника Луиса Фелипе. Сумма трансфера составила € 25 млн (к слову, меньше чем у Жоты). Однако «Аль-Иттихад» предпочитает исключить Невеша из заявки и включить в неё Луиса Фелипе.

Саудовские клубы могут включить в заявку не более восьми легионеров. Сейчас, помимо Жоты, в неё входят: Карим Бензема, Фабиньо, Н’Голо Канте, Ромариньо, Марсело Гроэ, Игор Коронадо и Абдерразак Хамдалла. Есть куда более скромные в сравнении с Жотой имена. Возможно, причина исключения португальца кроется в другом?

Жота Фото: Getty Images

Журналист Мухаммад Аль-Бакири ещё в конце августа сообщал, что вингер хочет покинуть Саудовскую Аравию. Источник не сообщил, с чем именно связано желание Жоты. Но, вероятно, с тяжёлой адаптацией в стране. Всё же в Саудовской Аравии действуют строгие законы, не совсем привычные для жителей европейских государств (в СМИ были слухи об отношении Жоты к ЛГБТ-сообществу, которые, впрочем, не были подтверждены).

А где ранее играл Жота?

Жота – воспитанник «Бенфики». Сезон-2019/2020 он провёл в основной команде, сыграв в 34 матчах, забив два гола и отдав три ассиста. Затем – аренды в «Вальядолид» и «Селтик». Летом 2022-го шотландцы выкупили игрока у «Бенфики» за € 16,2 млн. И Жота классно проявил себя в «Селтике» в сезоне-2022/2023: 43 матча, 15 голов и 12 результативных передач. Вероятно, успешная игра повлияла на решение «Аль-Иттихада» забрать вингера к себе.

Жота Фото: Fran Santiago/Getty Images

Transfermarkt оценивает стоимость Жоты в € 13 млн. Не самый дорогой и весьма качественный вариант для европейских клубов. Жота ещё может сменить клуб, если разорвёт контракт с «Аль-Иттихадом» и заключит новое соглашение как свободный агент. Или есть вариант с чемпионатами, где трансферное окно ещё не закрыто (привет, Россия). В общем, Жота – достаточно ценный футболист, чтобы просто полгода сидеть в саудовской клетке. А его история – первый тревожный звоночек для футболистов, приехавших в Саудовскую Аравию.