Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Аль-Иттихад исключит из заявки нападающего Жоту, купленного за € 29 млн, причина, кто его заменит, Луис Фелипе, будущее

Свинский поступок клуба Бензема. Шейхи купили игрока за € 29 млн, а теперь его вышвыривают
Никита Паглазов
«Аль-Иттихад» исключит из заявки нападающего Жоту
Аудио-версия:
Комментарии
Ещё в июле «Аль-Иттихад» приобрёл португальца Жоту у «Селтика», а теперь он лишний в заявке.

Неожиданная новость прилетела из Саудовской Аравии. Как сообщает Itti Mania со ссылкой на журналиста газеты Al Riyadh Хаттана Альнажара, «Аль-Иттихад» исключает из заявки португальского вингера Жоту Невеша. Летом 24-летнего игрока приобрели у «Селтика» за € 29 млн. В сезоне-2023/2024 он провёл на поле 133 минуты (и даже забил). А теперь с футболистом поступают просто безжалостно! В чём причина?

Саудовские клубы уже испытывают финансовые проблемы!
У саудовцев уже есть проблемы из-за безмерных трат. Клубу не хватает денег на трансферы
У саудовцев уже есть проблемы из-за безмерных трат. Клубу не хватает денег на трансферы

Португальское издание Cabine Desportiva сообщает, что исключение Жоты из заявки связано с банальным лимитом на легионеров. Всё дело в новой сделке «Аль-Иттихада». В трансферный дедлайн клуб приобрёл у «Бетиса» бразильского защитника Луиса Фелипе. Сумма трансфера составила € 25 млн (к слову, меньше чем у Жоты). Однако «Аль-Иттихад» предпочитает исключить Невеша из заявки и включить в неё Луиса Фелипе.

Саудовские клубы могут включить в заявку не более восьми легионеров. Сейчас, помимо Жоты, в неё входят: Карим Бензема, Фабиньо, Н’Голо Канте, Ромариньо, Марсело Гроэ, Игор Коронадо и Абдерразак Хамдалла. Есть куда более скромные в сравнении с Жотой имена. Возможно, причина исключения португальца кроется в другом?

Жота

Жота

Фото: Getty Images

Журналист Мухаммад Аль-Бакири ещё в конце августа сообщал, что вингер хочет покинуть Саудовскую Аравию. Источник не сообщил, с чем именно связано желание Жоты. Но, вероятно, с тяжёлой адаптацией в стране. Всё же в Саудовской Аравии действуют строгие законы, не совсем привычные для жителей европейских государств (в СМИ были слухи об отношении Жоты к ЛГБТ-сообществу, которые, впрочем, не были подтверждены).

А где ранее играл Жота?

Жота – воспитанник «Бенфики». Сезон-2019/2020 он провёл в основной команде, сыграв в 34 матчах, забив два гола и отдав три ассиста. Затем – аренды в «Вальядолид» и «Селтик». Летом 2022-го шотландцы выкупили игрока у «Бенфики» за € 16,2 млн. И Жота классно проявил себя в «Селтике» в сезоне-2022/2023: 43 матча, 15 голов и 12 результативных передач. Вероятно, успешная игра повлияла на решение «Аль-Иттихада» забрать вингера к себе.

Жота

Жота

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Transfermarkt оценивает стоимость Жоты в € 13 млн. Не самый дорогой и весьма качественный вариант для европейских клубов. Жота ещё может сменить клуб, если разорвёт контракт с «Аль-Иттихадом» и заключит новое соглашение как свободный агент. Или есть вариант с чемпионатами, где трансферное окно ещё не закрыто (привет, Россия). В общем, Жота – достаточно ценный футболист, чтобы просто полгода сидеть в саудовской клетке. А его история – первый тревожный звоночек для футболистов, приехавших в Саудовскую Аравию.

А кто вообще решал, что «Аль-Иттихаду» нужен Жота?
Клубы Саудовской Аравии не выбирают себе звёзд. Всеми трансферами лиги управляет принц
Клубы Саудовской Аравии не выбирают себе звёзд. Всеми трансферами лиги управляет принц
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android