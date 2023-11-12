«Сити» и «Челси» выдали легендарный матч. Эти 4:4 войдут в историю АПЛ

Главный матч тура в АПЛ — пересечение футболистов, которые связаны и с «Челси», и с «Сити». Чемпионы Англии этим летом забрали у столичной команды Ковачича. А лучшие в атаке «Челси» — Стерлинг и Палмер, которые приехали как раз из Манчестера. Именно эти двое во многом и зажгли в этот вечер.

Счёт был открыт с весьма спорного пенальти. Кукурелья действительно немного придержал Холанда, но за такие единоборства не всегда назначают пенальти. Тем более что у обоих футболистов не было шансов добраться до мяча — в любом случае на нём первым был Тьяго Силва. Однако главному арбитру этого эпизода хватило, чтобы увидеть фол. С 11 метров Холанд пробил точно — 12-й мяч в 12-м туре для форварда.

Момент, после которого судья назначил пенальти Фото: Кадр из трансляции

В этот момент могло показаться, что с матчем всё понятно — фаворит и действующий обладатель всего на свете снова победит. Но всего лишь 12 минут спустя хозяева перевернули игру и повели со счётом 2:1. Сначала Тьяго Силва первым добрался до мяча после углового и точно пробил в дальний. А затем Гвардиол запутался в ногах и мяче, что позволило Рису Джеймсу отдать голевую передачу на Стерлинга.

«Сити», уступающий в счёте, — относительно редкое явление. И его можно было наблюдать не так уж и долго. Ещё в конце первого тайма Аканджи сравнял счёт после навеса Бернарду Силвы. Ну а сразу после перерыва Холанд забил свой 13-й мяч в этом сезоне (или 17-й, если учитывать ещё Лигу чемпионов).

Игроки «Манчестер Сити» Фото: Clive Rose/Getty Images

На 60-й минуте Палмер едва не сравнял счёт. Воспитанник «Сити» прошёл сквозь знакомых защитников, но удар получился недостаточно акцентированным. Впрочем, буквально в следующей атаке «Челси» сравнял-таки счёт. Причём сделал это самый противоречивый футболист хозяев. Николас Джексон — лучший бомбардир команды в этом сезоне, но при этом запарывающий моменты на уровне Нуньеса из «Ливерпуля» (это очень высокая планка, если что).

При счёте 3:3 лучший момент остался за «Челси». Гюсто сначала вышел на замену, а затем вышел на шикарную ударную позицию. Защитник пробил выше ворот, заставив взяться за голову весь стадион. Новичку «Челси» пришлось бить левой ногой, будучи правшой.

Правша Гюсто бьёт с левой ноги Фото: Кадр из трансляции

«Сити» такое не простил и всё-таки забил четвёртый мяч. Хотя гостям во многом повезло с голом. После удара Родри голкипер «Челси» контролировал ситуацию, но рикошет от ноги Тьяго Силвы позволил мячу зайти в ворота.

Казалось, что этот гол уже точно будет победным, но такой сумасшедший матч заготовил ещё более позднюю концовку. В компенсированное время Броя заработал пенальти, который реализовал Палмер на 90+5-й минуте.

Едва ли «Сити» остался доволен результатом, но всё же вышел на чистое первое место. Только вот отрыв от «Ливерпуля» и «Арсенала» — всего одно очко. А в следующем туре «Сити» встречаться как раз с командой Юргена Клоппа.