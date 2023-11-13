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РПЛ в сезоне-2023/2024, тест по событиям первого круга: Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Черчесов, Кассьерра, Кордоба

Как внимательно вы следили за первым кругом РПЛ? Проверьте свои знания
Кирилл Закатченко
Как внимательно вы следили за первым кругом РПЛ?
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15 вопросов. Сможете ответить на все?

В прошедший уикенд завершился первый круг в Российской Премьер-Лиге. По итогам 15 туров первое место в таблице сохранил «Краснодар», однако ближайший преследователь отстаёт всего лишь на два очка. В связи с окончанием первой половины чемпионата мы подготовили для вас тест. Вопросы разнообразные. Вам нужно вспомнить не только всякие статистические факты, но и цитаты главных действующих лиц, а также какие-то забавные моменты из матчей. К примеру, помните ли вы, в шарфах каких клубов сидел на стадионе Станислав Черчесов? А кто забил больше всех мячей?

Ещё один тест об РПЛ:
«Спартак» или «Локомотив»? За какую команду футболисты сыграли больше матчей
Тест
«Спартак» или «Локомотив»? За какую команду футболисты сыграли больше матчей

Как всегда, просим вас не пользоваться поисковиками. Ответить на большинство вопросов не составит труда. Свои результаты можно грузить в комментарии. Желаем удачи!

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