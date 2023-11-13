Как внимательно вы следили за первым кругом РПЛ? Проверьте свои знания

В прошедший уикенд завершился первый круг в Российской Премьер-Лиге. По итогам 15 туров первое место в таблице сохранил «Краснодар», однако ближайший преследователь отстаёт всего лишь на два очка. В связи с окончанием первой половины чемпионата мы подготовили для вас тест. Вопросы разнообразные. Вам нужно вспомнить не только всякие статистические факты, но и цитаты главных действующих лиц, а также какие-то забавные моменты из матчей. К примеру, помните ли вы, в шарфах каких клубов сидел на стадионе Станислав Черчесов? А кто забил больше всех мячей?

Как всегда, просим вас не пользоваться поисковиками. Ответить на большинство вопросов не составит труда. Свои результаты можно грузить в комментарии. Желаем удачи!