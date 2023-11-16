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Тест на знание карликовых футбольных сборных Европы: Сан-Марино, Люксембург, Лихтенштейн, Андорра, Фарерские острова

Что вы знаете о карликовых сборных Европы? Одна из них подарила России рекорд
Кирилл Закатченко
Тест на знание карликовых футбольных сборных
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В некоторых из них есть футболисты стоимостью выше € 5 млн.

Совсем скоро завершится отборочный турнир Евро-2024. Некоторые сборные уже обеспечили себе место в финальном турнире, другие сделают это через несколько дней. Но есть отдельная группа команд, которые представляют крошечные государства. Они зачастую занимают последнее место в группе, а каждая их победа воспринимается как сенсация. Если, конечно, они не играют друг с другом.

Ещё один тест на знание футбола:
Не все в ЛЧ играют за свои «привычные» клубы. Знаете, где именно выступают эти футболисты?
Тест
Не все в ЛЧ играют за свои «привычные» клубы. Знаете, где именно выступают эти футболисты?

Вы, наверное, уже поняли, что речь идёт о так называемых карликовых сборных. Вряд ли мы когда-то увидим эти команды на крупных турнирах, но они периодически преподносят сюрпризы и удивляют спортивную общественность. Мы подготовили для вас тест о карликовых сборных. Некоторые из 10 вопросов так или иначе связаны с Россией. Проверьте свои знания.

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