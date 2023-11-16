Что вы знаете о карликовых сборных Европы? Одна из них подарила России рекорд

Совсем скоро завершится отборочный турнир Евро-2024. Некоторые сборные уже обеспечили себе место в финальном турнире, другие сделают это через несколько дней. Но есть отдельная группа команд, которые представляют крошечные государства. Они зачастую занимают последнее место в группе, а каждая их победа воспринимается как сенсация. Если, конечно, они не играют друг с другом.

Вы, наверное, уже поняли, что речь идёт о так называемых карликовых сборных. Вряд ли мы когда-то увидим эти команды на крупных турнирах, но они периодически преподносят сюрпризы и удивляют спортивную общественность. Мы подготовили для вас тест о карликовых сборных. Некоторые из 10 вопросов так или иначе связаны с Россией. Проверьте свои знания.