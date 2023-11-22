Кто из футболистов топ-лиг получает больше? Не всё так однозначно
Тест, в котором есть Головин и Захарян.
Зарплаты футболистов – одна из тем, широко обсуждаемых болельщиками. При подписании контракта эта информация может удивить как в положительную, так и в отрицательную сторону. Не всегда она отражает вклад игрока в действия команды. «Чемпионат» предлагает вам пройти тест и угадать, кто из футболистов получает больше?
Лига чемпионов перестанет быть чисто европейским турниром из-за Роналду?
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