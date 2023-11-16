УЕФА готов сломать Лигу чемпионов ради Роналду. Это катастрофа

В редакции шутят, что я слишком часто пишу про убийство футбола. Не раз подкалывали на эту тему в рабочем чате. Признаю, иногда склонен драматизировать. Правда, год назад действительно были основания для такого захода (по нашей информации, РФС был крайне близок к тому, чтобы уйти в Азию).

Сейчас снова мелькают новости, от которых хочется кричать об убийстве футбола. По крайней мере того, к которому мы привыкли. Причём информация мелькает по чуть-чуть, ненавязчиво, но тем страшнее, что потом — бац, и всё объявят официально. Как, например, клубы объявили о создании Суперлиги (по сути, закрытого турнира) и потом два дня приходилось ходить оглушённым этой новостью, пока идея не провалилась.

Теперь начинают говорить, что уже в 2024 году клуб из Саудовской Аравии может оказаться в Лиге чемпионов. Именно европейской, а не азиатской. И вот в это не хочется верить совершенно. Ну как такое вообще возможно? Базовые принципы ломаются.

Понятно, что во многом миром управляют деньги. В том числе футболом. И тут есть разные грани восприятия. С одной стороны, это здорово, что конкретный вид спорта зарабатывает деньги — так обеспечивается развитие игры. С другой стороны, тренеры жалуются, что у футболистов нет времени на отдых и повышается риск травм, а тут ещё УЕФА увеличивает количество матчей в Лиге чемпионов с 96 до 144 за сезон.

И если новый формат выглядит просто тяжёлым решением и только со временем мы сможем его полноценно оценить, то ситуация с «Аль-Насром» в Лиге чемпионов кажется понятной уже сейчас. Это противоестественно. Если не убьёт футбол, то как минимум испортит турнир.

Во-первых, «Аль-Наср» — даже не чемпион страны. Почему надо приглашать именно эту команду? Только из-за Роналду, которому будет 39 лет к тому моменту? У кого более выгодное коммерческое предложение, тот и проходит в Лигу чемпионов? Шикарный принцип, конечно. Если что, я в курсе, что есть виды спорта, где существует уайлд-кард. Если уместно в теннисе или шахматах, то это ещё не значит, что подходит футболу.

Азиатские сборные играли на Кубке Америки Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Напрашивается пример сборных Японии и Катара, которые участвовали на футбольном Кубке Америки в 2019 году, но тут сразу несколько фундаментальных отличий. Во-первых, там организаторам, скорее, не хватало команд. Изначально вообще нацеливались на 16 сборных, но пришлось остановиться на 12 командах. В УЕФА нет проблем найти желающих сыграть в ЛЧ.

Во-вторых, весь турнир проходил в Бразилии, а в Лиге чемпионов проходят матчи дома и на выезде. То есть кому-то нужно будет лететь в два-три раза дальше. Например, перелёт Лондон — Эр-Рияд длится около шести с половиной часов. Перекос тут и в том, что кому-то достанется более слабый соперник. Или, точнее, менее сбалансированный, потому что половина игроков стартового состава — местные ребята из Саудовской Аравии. При этом победа над «Аль-Насром» будет давать такие же три очка.

«Аль-Наср» Фото: MB Media/Getty Images

Хотя по большому счёту это не главная беда. В Лиге чемпионов всегда есть какая-нибудь «Виктория Пльзень», которая явно не сильнее «Аль-Насра». Основная проблема в том, что кто-то теряет место в Лиге чемпионов. Что-то мне подсказывает, что в Англии не согласятся, чтобы у АПЛ только первые три места гарантировали попадание в ЛЧ. За счёт кого тогда? За счёт Сан-Марино или Румынии не получится — они и так не играют в основной стадии ЛЧ. Речь же о путёвке сразу в группу для клуба из Саудовской Аравии. Хотя было бы забавно, если бы «Аль-Наср» вдруг провалился в квалификации ЛЧ.

Если честно, я абсолютно не верю новости, что «Аль-Наср» сыграет уже в следующем сезоне ЛЧ. Сейчас в основную стадию попадут чемпионы топ-10 стран. 10-й в рейтинге идёт Австрия. В голове не укладывается, как можно подвинуть чемпиона этой страны и сказать ему: «Прости, давай ты в отборе поиграешь, а мы возьмём вместо тебя саудовцев». Если такое и делается, то заранее за несколько лет, а не месяцев. Хотя надеюсь, что и позже этого не случится. Нам и так ещё предстоит привыкать к новому формату Лиги чемпионов.