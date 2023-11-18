Роковые две минуты, решившие судьбу лидерства в Первой лиге. Видео

«Тюмень» начала мощно, но потеряла концентрацию и допустила глупые ошибки. А «Динамо» Бердыева за это наказало.

«Тюмень» — команда-сенсация всего российского футбола текущего сезона. Вчерашний участник Второй лиги фактически с двух ног влетел в розыгрыш Мелбет Первой лиги, с ходу заявив о себе в качестве претендента на выход в элитный дивизион.

По первым турам казалось, что команды Игоря Меньщикова не хватит надолго, что ещё пару матчей, и она опустится как минимум в середину таблицы. Но сезон шёл, а «Тюмень» продолжала свой путь, за 18 матчей проиграв лишь трижды (лучший результата чемпионата вместе с «Аланией»).

18-й тур стал тем самым, когда «Тюмень» из статуса одного из претендентов на повышение взошла в ранг лидера, воспользовавшись ничьей в матче конкурентов в лице «Акрона» и «Химок». И в следующем же туре «Тюмень» ждала проверка командой со второго места — махачкалинским «Динамо».

В Махачкале организовался мощный состав не только на поле, но и в кабинетах. Гаджи Гаджиев и Шамиль Газизов собрали команду для творца Курбана Бердыева, вернувшегося в Первую лигу спустя два десятилетия.

«Динамо» не сразу заявило о себе в качестве претендента на повышение, но по ходу сезона набирало форму и дважды успело побывать на первом месте.

Домашнюю игру с «Тюменью» команда начала с владения, но не такого, чтобы можно было утверждать, что соперник полностью почувствовал себя в статусе гостя. Небольшое преимущество было всего несколько минут, а затем в игру по полной вступила «Тюмень».

«Динамо» Махачкала — «Тюмень» Фото: vk.com/fcdmx

Первый опасный момент случился на 10-й минуте, когда Илья Порохов в стиле Арьена Роббена (только по левому флангу) прорвался по бровке, сместился в центр и нанёс удар, который заблокировали защитники. Угловой тоже получился опасным, ведь игроки «Динамо» упустили Маркелова, а тот в падении отправил мяч выше ворот.

Но шоу Порохова в первом тайме не закончилось. Забегая вперёд, первую половину тайма можно назвать одним из лучших отрезков в карьере 22-летнего футболиста. Так вот, Порохов вновь прорвался по своему флангу, сместился к центру и внешней стороной стопы переправил мяч на другой фланг, где его принял Виталий Шитов и отправил в ворота. Принадлежащий «Спартаку» футболист оформил своё седьмое результативное действие в сезоне (4+3), а ещё заработал жёлтую карточку. Четвёртую, которая не позволит сыграть с «Ленинградцем» в последнем туре перед новогодней паузой.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Возвращаясь к Порохову, на 20-й минуте Илья мог забить сам, но мяч после его удара предательски попал в штангу.

Роковой (с хорошей точки зрения для хозяев) стала 36-я минута, когда столкнулись два футболиста. Пауза, возникшая в результате оказания помощи, пошла на руку динамовцам, которые забили в первой же атаке. Самину Абдуллахи подал в штрафную, Владимир Ковачевич выиграл борьбу и скинул мяч на Ражаба Магомедова. А тот нанёс мощный и точный удар по воротам Егора Любакова.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Следующие несколько минут прошли под контролем «Динамо», которое на эмоциях перехватило преимущество. Однако этот отрезок закончился обоюдными голевыми атаками, по итогу которых обе команды могли выходить вперёд, но не смогли. Зато остаток тайма вновь прошёл под контролем хозяев, стоит выделить 41-ю минуту. Сначала защитник «Тюмени» Руслан Байтуков, отдавая передачу вратарю в штрафную, вырезал её точно на ногу вбежавшему сопернику (повезло, что игрок замешкался), а затем, после прострела, Эгаш Касинтура, находившийся в зоне пенальти, отправил мяч выше ворот.

Второй тайм начался более ровно, однако уже через пять минут игроки «Динамо» во второй раз за матч наказали соперника за потерю концентрации. Подача с углового, удар Муталипа Алибекова принимает перекладина, а первым на подборе успевает Сослан Кагермазов. Он и вывел хозяев вперёд.

Следующие минуты прошли в равном ключе. Как «Динамо» могло увеличить счёт, так и «Тюмень» – его сравнять, но на помощь махачкалинцам пришло поле. Обычный вынос в сторону штрафной соперника с попыткой зацепиться за мяч Сердером Сердеровым. Мяч летел далеко от него и, по версии вратаря Егора Любакова, перед тем как попасть ему в руки, должен был отрикошетить точно в ту точку, в которой он находился. Однако натуральный газон повёл себя иначе, отправив мяч после отскока не прямо к вратарю, а чуть левее, к Сердерову. Тот таким подарком воспользовался, через себя переправив мяч мимо Любакова.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Этот гол психологически и фактически приговорил «Тюмень». Через две минуты Денис Самойлов влетел шипами в макушку игрока соперника и сразу же увидел перед собой красную карточку. Эмоции или случайное стечение обстоятельств? Уже не имеет значения. Роковые две минуты, решившие судьбу первого места.

«Тюмень» благодаря поражению «Акрона» по итогам тура не опустится ниже второго места. Но как неудача отразится на команде в последней игре года? Фактически «Тюмень» не прошла проверку, но теперь главное не рассыпаться и сохранить ведущие позиции по итогам летне-осенней части турнира. «Динамо», в свою очередь, возвращается на первую строчку и становится чуть ближе к мечте – возвращению элитного футбола в Махачкалу.