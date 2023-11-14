В Первой лиге — главная сенсация сезона! Таблицу внезапно возглавил новичок турнира

18-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам нового лидера в лице не сдающей позиции «Тюмени». Первая часть сезона близится к концу, а новичок лиги, кажется, не собирается в ней долго засиживаться и готов отправиться в РПЛ.

Команда тура — «Тюмень»

Фантастика. Космос. Какие ещё слова подобрать к тому, что в нынешнем сезоне делает «Тюмень»? Первый сезон в Первой лиге спустя четыре года отсутствия и первое место в турнирной таблице! «Тюмень» воспользовалась осечкой «Акрона» и уверенно разобралась с идущей в зоне вылета «Кубанью».

Главная проверка «Тюмени» состоится в следующем туре, когда команда Игоря Меньщикова сыграет на выезде с «Динамо». До конца первой части чемпионата — два тура. Победа в Махачкале обеспечит команде первое место до весны вне зависимости от результата 20-го тура.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Лучший гол тура — Игорь Андреев («Шинник»)

Провальный по итогу матч для «Шинника» в красноярском манеже начался наилучшим образом. Уже на 12-й минуте форвард Игорь Андреев, не замечая соперников на пути, протащил мяч с середины поля к штрафной соперника и практически с её линии нанёс точный удар по воротам Евгения Ставера.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

К сожалению, это единственное, чем ярославская команда запомнилась в этом матче. Затем были четыре пропущенных мяча, незабитый пенальти нестареющего Эльдара Низамутдинова и обидное поражение.

Милота тура — пёс на матче «КАМАЗ» — «Алания»

«Алания» после удаления в концовке первого тайма образцово провела второй. Команда не только не пропустила в меньшинстве, но и сумела сравнять счёт.

Но главной эпизод, конечно, произошёл без участия футболистов. Пушистый друг выбежал на поле и покинул его только на руках вратаря «КАМАЗа» Артура Анисимова. Наследие Вагнера Лава.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Другие матчи 18-го тура Первой лиги:

«Химки» — «Акрон»

Матч, который вывел «Тюмень» на первое место. Лидер чемпионата «Акрон» приехал на выезд к «Химкам», которые по итогам тура сохранили четвёртое место в турнирной таблице.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Обе команды продолжают борьбу за выход в РПЛ, идя в пятёрке лучших команд лиги. Группа, оторвавшаяся от других претендентов, и будет разыгрывать автоматическое повышение в классе.

«Волгарь» — «Ленинградец»

Битва последней и предпоследней команд чемпионата не могла быть проходной, однако первого гола в матче болельщикам пришлось ждать до 60-й минуты.

«Ленинградец» забил дважды менее чем за пять минут и добыл важную победу — первую спустя пять поражений подряд. 1 октября команда Сергея Кирьякова обыграла «Торпедо» (3:2) и фактически уволила испанского тренера автозаводцев Жозепа Клотета.

Победа над «Волгарём» не помогла «Ленинградцу» выбраться из зоны вылета, но позволила покинуть последнее место, на которое опустился соперник из Астрахани. К слову, единственный гол «Волгаря» в этом матче получился максимально странным.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Динамо» — «СКА-Хабаровск»

Важная победа для махачкалинской команды, продолжающей борьбу за выход в Премьер-Лигу.

Исход игры решило индивидуальное мастерство игроков «Динамо», а конкретно Эгаша Касинтуры. Анголец в эпизоде с первым голом протащил мяч по бровке, у углового флага сохранил его в борьбе с двумя соперниками и отдал передачу партнёру.

«Динамо» сравнялось по очкам с идущим вторым «Акроном», но отстаёт на одно от внезапно лидирующей «Тюмени». Очный матч между командами состоится уже в следующем туре.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Нефтехимик» — «Торпедо»

Дилемма — как оценивать матчи «Торпедо» в нынешнем сезоне? Ушёл Клотет, официально назначен на пост главного тренера Артём Горлов. В шести матчах после ухода испанца — одна победа и три ничьих. Кажется, всё равно не совсем то, что ждали от москвичей в сезон столетия.

Отставание от зоны стыков — девять очков. Такое отыгрывается за вторую половину сезона. Не ожидаем от «Торпедо» прорыва в оставшиеся два тура осени. Интересно понаблюдать, как работа во время паузы скажется на результатах команды весной.

А «Нефтехимик» находится на 13-м месте — в трёх очках от зоны вылета.

«Родина» — «Черноморец»

7:0. Счёт в двух матчах между «Родиной» и «Черноморцем» в ноябре. 1-го числа москвичи разгромили соперника в решающем матче Пути регионов, обеспечив себе место в весеннем розыгрыше Кубка России. 12 ноября «Родина» уже в чемпионате забила команде Константина Зырянова на гол больше.

«Черноморец» хоть и превосходит существенно все команды по числу ничьих, однако вряд ли этим можно будет гордиться, если команда вернётся во Вторую лигу. Пока у новороссийского клуба преимущество в одно очко над зоной вылета.

А ситуация в «Родине» стабилизируется. Команда не лучшим образом начала сезон, но сейчас закрепилась в середине таблицы, сохраняя шансы на борьбу за выход в РПЛ.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Сокол» — «Арсенал»

Уверенная победа тульской команды, которая вовсю стремится ворваться в лидирующую пятёрку. «Сокол», хорошо начавший сезон, всего лишь в двух очках от зоны вылета.

Не обошлось и без гола лучшего бомбардира турнира Джонатана Окоронкво. Нигериец забил третий мяч своей команды и свой 12-й в чемпионате.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».