Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Первая лига ФНЛ, 18-й тур, обзор матчей, статистика, голы, Тюмень, Акрон, Химки, Динамо Махачкала

В Первой лиге — главная сенсация сезона! Таблицу внезапно возглавил новичок турнира
Айнур Шаймарданов
В Первой лиге — главная сенсация сезона!
Аудио-версия:
Комментарии
«Тюмень» сполна воспользовалась осечкой конкурентов и вышла в лидеры.

18-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам нового лидера в лице не сдающей позиции «Тюмени». Первая часть сезона близится к концу, а новичок лиги, кажется, не собирается в ней долго засиживаться и готов отправиться в РПЛ.

Вспоминаем, как прошёл 17-й тур Первой лиги:
Итоги последнего тура круга в Первой лиге. Новичок удивляет всё больше, «Торпедо» страдает
Итоги последнего тура круга в Первой лиге. Новичок удивляет всё больше, «Торпедо» страдает
Турнирная таблица Первой лиги

Команда тура — «Тюмень»

Фантастика. Космос. Какие ещё слова подобрать к тому, что в нынешнем сезоне делает «Тюмень»? Первый сезон в Первой лиге спустя четыре года отсутствия и первое место в турнирной таблице! «Тюмень» воспользовалась осечкой «Акрона» и уверенно разобралась с идущей в зоне вылета «Кубанью».

Россия - Мелбет Первая лига . 18-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
3 : 0
Кубань
Краснодар
1:0 Коротаев – 41'     2:0 Байтуков – 55'     3:0 Чуканов – 81'    

Главная проверка «Тюмени» состоится в следующем туре, когда команда Игоря Меньщикова сыграет на выезде с «Динамо». До конца первой части чемпионата — два тура. Победа в Махачкале обеспечит команде первое место до весны вне зависимости от результата 20-го тура.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Лучший гол тура — Игорь Андреев («Шинник»)

Провальный по итогу матч для «Шинника» в красноярском манеже начался наилучшим образом. Уже на 12-й минуте форвард Игорь Андреев, не замечая соперников на пути, протащил мяч с середины поля к штрафной соперника и практически с её линии нанёс точный удар по воротам Евгения Ставера.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

К сожалению, это единственное, чем ярославская команда запомнилась в этом матче. Затем были четыре пропущенных мяча, незабитый пенальти нестареющего Эльдара Низамутдинова и обидное поражение.

Россия - Мелбет Первая лига . 18-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
4 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Андреев – 12'     1:1 Иванов – 33'     2:1 Кичин – 61'     3:1 Окладников – 63'     4:1 Савельев – 90+2'    

Милота тура — пёс на матче «КАМАЗ» — «Алания»

«Алания» после удаления в концовке первого тайма образцово провела второй. Команда не только не пропустила в меньшинстве, но и сумела сравнять счёт.

Россия - Мелбет Первая лига . 18-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
Алания
Владикавказ
1:0 Укомский – 51'     1:1 Машуков – 83'    
Удаления: нет / Тарба – 45'

Но главной эпизод, конечно, произошёл без участия футболистов. Пушистый друг выбежал на поле и покинул его только на руках вратаря «КАМАЗа» Артура Анисимова. Наследие Вагнера Лава.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Другие матчи 18-го тура Первой лиги:

«Химки» — «Акрон»

Матч, который вывел «Тюмень» на первое место. Лидер чемпионата «Акрон» приехал на выезд к «Химкам», которые по итогам тура сохранили четвёртое место в турнирной таблице.

Россия - Мелбет Первая лига . 18-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Руденко – 46'     1:1 Килин – 50'     2:1 Касимов – 55'     2:2 Эльдарушев – 59'    

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Обе команды продолжают борьбу за выход в РПЛ, идя в пятёрке лучших команд лиги. Группа, оторвавшаяся от других претендентов, и будет разыгрывать автоматическое повышение в классе.

«Волгарь» — «Ленинградец»

Битва последней и предпоследней команд чемпионата не могла быть проходной, однако первого гола в матче болельщикам пришлось ждать до 60-й минуты.

Россия - Мелбет Первая лига . 18-й тур
11 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 2
Ленинградец
Ленинградская область
0:1 Яковлев – 60'     0:2 Жиронкин – 64'     1:2 Карабашев – 79'    

«Ленинградец» забил дважды менее чем за пять минут и добыл важную победу — первую спустя пять поражений подряд. 1 октября команда Сергея Кирьякова обыграла «Торпедо» (3:2) и фактически уволила испанского тренера автозаводцев Жозепа Клотета.

Вспоминаем шесть удивительных месяцев Клотета в Москве:
«Реально отстраняет игроков за улыбку». Почему «Торпедо» избавилось от испанского тренера
«Реально отстраняет игроков за улыбку». Почему «Торпедо» избавилось от испанского тренера

Победа над «Волгарём» не помогла «Ленинградцу» выбраться из зоны вылета, но позволила покинуть последнее место, на которое опустился соперник из Астрахани. К слову, единственный гол «Волгаря» в этом матче получился максимально странным.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Динамо» — «СКА-Хабаровск»

Важная победа для махачкалинской команды, продолжающей борьбу за выход в Премьер-Лигу.

Россия - Мелбет Первая лига . 18-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Сердеров – 12'     2:0 Подберёзкин – 47'    

Исход игры решило индивидуальное мастерство игроков «Динамо», а конкретно Эгаша Касинтуры. Анголец в эпизоде с первым голом протащил мяч по бровке, у углового флага сохранил его в борьбе с двумя соперниками и отдал передачу партнёру.

«Динамо» сравнялось по очкам с идущим вторым «Акроном», но отстаёт на одно от внезапно лидирующей «Тюмени». Очный матч между командами состоится уже в следующем туре.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Нефтехимик» — «Торпедо»

Дилемма — как оценивать матчи «Торпедо» в нынешнем сезоне? Ушёл Клотет, официально назначен на пост главного тренера Артём Горлов. В шести матчах после ухода испанца — одна победа и три ничьих. Кажется, всё равно не совсем то, что ждали от москвичей в сезон столетия.

Россия - Мелбет Первая лига . 18-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 0
Торпедо М
Москва

Отставание от зоны стыков — девять очков. Такое отыгрывается за вторую половину сезона. Не ожидаем от «Торпедо» прорыва в оставшиеся два тура осени. Интересно понаблюдать, как работа во время паузы скажется на результатах команды весной.

А «Нефтехимик» находится на 13-м месте — в трёх очках от зоны вылета.

«Родина» — «Черноморец»

7:0. Счёт в двух матчах между «Родиной» и «Черноморцем» в ноябре. 1-го числа москвичи разгромили соперника в решающем матче Пути регионов, обеспечив себе место в весеннем розыгрыше Кубка России. 12 ноября «Родина» уже в чемпионате забила команде Константина Зырянова на гол больше.

Россия - Мелбет Первая лига . 18-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
4 : 0
Черноморец
Новороссийск
1:0 Гордюшенко – 6'     2:0 Калмыков – 55'     3:0 Уэсли – 62'     4:0 Турищев – 86'    

«Черноморец» хоть и превосходит существенно все команды по числу ничьих, однако вряд ли этим можно будет гордиться, если команда вернётся во Вторую лигу. Пока у новороссийского клуба преимущество в одно очко над зоной вылета.

А ситуация в «Родине» стабилизируется. Команда не лучшим образом начала сезон, но сейчас закрепилась в середине таблицы, сохраняя шансы на борьбу за выход в РПЛ.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Сокол» — «Арсенал»

Уверенная победа тульской команды, которая вовсю стремится ворваться в лидирующую пятёрку. «Сокол», хорошо начавший сезон, всего лишь в двух очках от зоны вылета.

Россия - Мелбет Первая лига . 18-й тур
13 ноября 2023, понедельник. 18:30 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 3
Арсенал
Тула
0:1 Гелоян – 2'     0:2 Суханов – 45+1'     0:3 Окоронкво – 54'    

Не обошлось и без гола лучшего бомбардира турнира Джонатана Окоронкво. Нигериец забил третий мяч своей команды и свой 12-й в чемпионате.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android