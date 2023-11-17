Казахстан сделал ещё один шаг к Евро! Команде Адиева помог новичок из России

Сборная Казахстана остаётся в борьбе за прямую путёвку на Евро-2024. Команда российского тренера Магомеда Адиева одержала победу над Сан-Марино, которая получилась тяжелее, чем ждали.

Главной проблемой для сборной Казахстана в матче с Сан-Марино могла стать недооценка соперника, чей лучший результат в этом отборочном цикле – поражение в один мяч (месяц назад от Дании со счётом 1:2).

«У нашей команды и страны желание одно – победить, – говорил Адиев перед игрой в Астане. – Конечно, мы думаем о карточках, это нужно держать в уме. Определённые корректировки увидите. Но всё равно мы должны более уважительно отнестись к Сан-Марино. Сборная в любом случае не получится классической, так как у нас есть кадровые проблемы».

Перед более трудной последней игрой квалификации Евро-2024 в Словении тренер приберёг висевшего на карточках защитника «Зенита» Алипа. А вот защитник «Ахмата» Быстров и хавбек Оразов, у которых тоже было по два предупреждения, всё же вышли в основе. Другими потерями команды Адиева стали травмированные экс-полузащитник ЦСКА Зайнутдинов и капитан Тагыберген, а также дисквалифицированные Куат и Самородов. Зато дебютировал за сборную Казахстана прекрасно знакомый нам по игре в РПЛ полузащитник Зуев. Экс-спартаковец недавно получил гражданство страны, в которой родился (в Костанае). Победитель Евро-2013 в составе юношеской сборной России сейчас выступает в Сербии за ИМТ, набрал в новом сезоне 0+1 в восьми матчах.

Первые 18 минут получились не очень хорошими для хозяев. Команда Адиева владела мячом и территорией, но как будто не понимала, как находить пространство против сверхоборонительной схемы 5-4-1 у соперника. Спешка, суета, брак: всё это портило наступление сборной Казахстана. До голевой атаки хозяева не нанесли ни одного удара и совершили всего два касания в чужой штрафной. Но потом сверкнул Зуев! Александр взял инициативу на себя, пробил по воротам, голкипер Бенедеттини отбил удар, но защитник команды Сан-Марино неудачно вынес мяч – прямо на Чеснокова, контролировавшего подбор в полукруге. Хавбек «Тобола» приложился по мячу с левой и попал под перекладину.

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После этого сборная Казахстана продолжала держать мяч, образовывала тройку сзади и вытягивала соперника на себя, чтобы появлялись зоны для контрвыпадов. Вот только сборная Сан-Марино не очень-то хотела раскрываться. В результате до перерыва было мало ярких моментов, и до конца первого тайма счёт так и не изменился.

На дебюте второго тайма сборная Сан-Марино попробовала поднять линии и что-то поймать в атаке. Но на 51-й минуте гостей остудил тот же Чесноков – совершенно потрясающим голом! После длинной передачи со своей половины поля атакующий хавбек здорово принял мяч на грудь: первым касанием подготовил себе позицию для удара, а затем классно пробил из-за штрафной с левой в нижний угол. По исполнению и зрелищности гол в стиле лучших нападающих мирового футбола. Интересно, для 23-летнего Чеснокова это первые мячи за сборную Казахстана.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Но потом начались неприятности для Адиева. Во-первых, получил повреждение и был заменён защитник Каиров. Кстати, и сборная Сан-Марино потеряла пару травмированных на искусственном поле «Астана-Арены». А на исходе часа матча гости внезапно забили. Успех им принёс стандарт. После подачи со штрафного, выигранного верхового единоборства и скидки защитник с вратарём помешали друг другу. Мяч отлетел в штангу – на добивании преуспел Франчози. Гол Сан-Марино состоялся вскоре после того, как тренер хозяев сделал тройную замену, выпустив в том числе защитника «Химок» Скворцова.

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Вместо спокойной концовки команда Адиева получила нервную. Сборная Сан-Марино поддавила, в штрафной Шацкого стало горячо. Аутсайдер показывал, почему Дании было с ним непросто. У сборной Казахстана плохо получалась контригра. Этот матч российский тренер точно будет пересматривать без удовольствия. На последних минутах на поле возникла стычка – никто не хотел уступать! Снял все вопросы пенальти за фол Панкотти на Кенесове. Судья при помощи VAR разглядел наступ. Аймбетов реализовал 11-метровый в компенсированное время, пробив низом.

Теперь казахстанцам нужно надеяться, что Словения потеряет очки в Дании, а в заключительном туре и самим побеждать словенцев.