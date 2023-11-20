Роналду скинули с первого места, а Хвича снова забил. Главные события дня в отборе Евро

Развязка в квалификации чемпионата Европы — 2024 в самом разгаре. 19 ноября подарило ещё несколько ярких сюжетов. А мы традиционно рассказываем о главном.

Защитник «Спартака» вывел Сербию на Евро

Развязка в группе G получилась максимально яркой. Сербы быстро забили Болгарии (худшая команда в группе), но во втором тайме пропустили два за 10 минут. Складывалось полное ощущение, что сборная делает всё, чтобы избежать первого в своей истории выхода на Евро.

Ещё и в параллельном матче Черногория забила Венгрии и подобралась к Сербии в онлайн-таблице. Но сказка резко отменилась: венгры закинули три (2+1 по гол+пас у Доминика Собослаи), а сербы сравняли счёт в своём матче. На 82-й минуте забил защитник «Спартака» Срджан Бабич. Так что Сербия всё же впервые едет на Евро!

Лукаку бортанул Роналду с первого места в списке лучших бомбардиров

А ведь Криштиану старался. За три тура (с 7-го по 9-й) забил пять мячей и сравнялся с Ромелу — у обоих было по 10. Лукаку ответил радикально, хотя такое развитие событий не назвать очевидным. Азербайджан в предпоследнем туре неожиданно разгромил Швецию и, как казалось, ехал в Брюссель воодушевлённым. Однако попал под каток.

Лукаку открыл счёт уже на 17-й минуте, а спустя ещё семь минут азербайджанская сборная осталась в меньшинстве. Дальше понеслось: Ромелу оформил покер к 37-й минуте, и незадолго до финального свистка от себя добавил Леандро Троссард. 5:0!

Лукаку празднует гол в ворота сборной Азербайджана Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Швеция, к слову, в своём матче спокойно переиграла Эстонию — 2:0. Правда, встреча носила практически товарищеский статус, ведь ни одной из команд уже ничего в группе не светило.

А вот у Португалии, которая играла в группе J с Исландией, была мотивация. Команда давно обеспечила себе участие в финальной стадии, но хотела набрать максимальное количество очков из возможных и помочь Криштиану Роналду стать лучшим бомбардиром отбора.

Если коротко, первое получилось, второе — нет. Португальцы на классе убрали скромного соперника, забив по голу в каждом из таймов, но Криштиану в этом скромном празднике отметился только ассистом, и то не самым осознанным. Так что судьбу гонки решил один тур: Лукаку оторвался на четыре мяча, а Роналду не нашёл чем ответить.

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Дикий матч в Шотландии

Матч без турнирной мотивации получился самым интересным. Справедливости ради у Шотландии были математические шансы занять первое место и запрыгнуть в первую корзину при жеребьёвке, но для этого нужно было поражение Испании. Сами понимаете.

Когда видишь счёт 3:3, сразу думаешь, что за Норвегию играл Эрлинг Холанд. Но парадокс в том, что в этом матче его не было. Хотя и так нашлось кому забивать. Норвежцы дважды вели в счёте, но упустили ситуацию во втором тайме и были вынуждены спасаться от поражения на 86-й минуте.

Шотландцы празднуют гол в концовке матча Фото: Stu Forster/Getty Images

Хвича снова забил. Теперь испанцам

Такое ощущение, что сборная Грузии стала для Кварацхелии отдушиной. «Наполи» в этом сезоне штормит, а в национальной команде хоть и нет мощных результатов, зато получается забивать. На днях от Хвичи пострадала Шотландия, а теперь досталось Испании.

Испанцы забили уже на четвёртой минуте, но Кварацхелия ответил спустя всего шесть минут. Причём гол рабочий: открылся под пас вразрез, выскочил один на один и пробил мимо вратаря с линии штрафной.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Правда, на большее Грузии не хватило. До перерыва команда выстояла, а после пропустила два. Причём второй забили сами себе — автогол Луки Лочошвили. Впрочем, вряд ли грузинские футболисты сильно расстроились. Пускай отомстить за 1:7 в первом круге не удалось, мечты о Евро по-прежнему живы. Попасть туда можно через Лигу наций.

А вот у Испании, несмотря на победу, повод для грусти точно есть. В ходе матча травму получил Гави, и уже появляется информация, что у полузащитника «Барселоны» подозревают разрыв крестообразных связок.